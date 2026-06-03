Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildi
AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoverining seriya oldi nusxasini rasman taqdim etdi. Modernizatsiya qilingan Lada Vesta platformasida qurilgan ushbu yangilik joriy yilning sentyabr oyidayoq konveyerga chiqishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, ilk avtomobillar yil yakuniga qadar dilerlik markazlariga yetkazib beriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sotuvlar boshida krossover ikki xil kuch agregati bilan taklif etiladi. Asosiy versiya 132 ot kuchiga ega yangilangan 1,8 litrli dvigatel va WLY variatori bilan jihozlanadi. Shuningdek, 120 ot kuchiga ega 1,6 litrli motor va 6 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan varianti ham xaridorlarga taqdim etiladi.
Kelajakda model qatorini 150 ot kuchiga ega turbodvigatel va klassik avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan modifikatsiya bilan boyitish rejalashtirilgan. Oʻlchamlari boʻyicha Lada Azimut ixcham SUV klassiga mansub: avtomobil uzunligi 4416 mm, gʻildirak bazasi esa 2675 mm ni tashkil etadi.
Krossoverning bazaviy komplektatsiyasidan svetodiodli optika, ikkita 10 dyuymli ekranga ega raqamli asboblar paneli, orqa koʻrinish kamerasi va shinalar bosimini nazorat qilish tizimi oʻrin olgan. Yuqori versiyalarda esa panoramali tom, ikki hududli iqlim nazorati, smartfonlar uchun simsiz quvvatlagich, yukxonaning elektr yuritmasi va 360 darajali kameralar mavjud boʻladi.
…