Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildi

·77·Avto
Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildi
Audio versiyasi

AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoverining seriya oldi nusxasini rasman taqdim etdi. Modernizatsiya qilingan Lada Vesta platformasida qurilgan ushbu yangilik joriy yilning sentyabr oyidayoq konveyerga chiqishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, ilk avtomobillar yil yakuniga qadar dilerlik markazlariga yetkazib beriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sotuvlar boshida krossover ikki xil kuch agregati bilan taklif etiladi. Asosiy versiya 132 ot kuchiga ega yangilangan 1,8 litrli dvigatel va WLY variatori bilan jihozlanadi. Shuningdek, 120 ot kuchiga ega 1,6 litrli motor va 6 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan varianti ham xaridorlarga taqdim etiladi.

Kelajakda model qatorini 150 ot kuchiga ega turbodvigatel va klassik avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan modifikatsiya bilan boyitish rejalashtirilgan. Oʻlchamlari boʻyicha Lada Azimut ixcham SUV klassiga mansub: avtomobil uzunligi 4416 mm, gʻildirak bazasi esa 2675 mm ni tashkil etadi.

Krossoverning bazaviy komplektatsiyasidan svetodiodli optika, ikkita 10 dyuymli ekranga ega raqamli asboblar paneli, orqa koʻrinish kamerasi va shinalar bosimini nazorat qilish tizimi oʻrin olgan. Yuqori versiyalarda esa panoramali tom, ikki hududli iqlim nazorati, smartfonlar uchun simsiz quvvatlagich, yukxonaning elektr yuritmasi va 360 darajali kameralar mavjud boʻladi.

Lada AzimutAvtoVAZKrossoverAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi