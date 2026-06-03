Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisi

·68·Avto
Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisi
Audio versiyasi

PMEF-2026 doirasida AvtoVAZ oʻzining yangi Iskra modelining eng gʻayritabiiy versiyalaridan biri — “TMS Motorsport” kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan poyga uchun moʻljallangan Lada Iskra TMS avtomobilini namoyish etdi. Ishlab chiquvchi avtosport olamida yaxshi tanilgan: aynan uning texnologiyalari asosida Lada Granta TC1 qurilgan boʻlib, unda britaniyalik poygachi Rob Huff 2014-yilda Makao trassasida rekord oʻrnatgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Lada Iskra TMS kapoti ostida 218 ot kuchi va 280 N·m aylanish momentiga ega 1,6 litrli turbomotor joylashgan. U bilan birga 6 pogʻonali sekvental mexanik uzatmalar qutisi ishlaydi. Sekvental quti viteslarni maksimal darajada tez va xatosiz almashtirish uchun xizmat qiladi. Klassik “mexanika”an farqli oʻlaroq, bu mexanizm viteslarni faqat ketma-ket — yuqoriga yoki pastga (bir vaqtning oʻzida faqat bitta pogʻonaga) oʻtkazish imkonini beradi.

Musobaqalarda ishtirok etish uchun avtomobil xavfsizlik karkasi payvandlangan yengillashtirilgan kuzov, rivojlangan aerodinamik obves, siqilish va qaytish darajasi sozlanadigan modernizatsiya qilingan kuchaytirilgan podveska hamda yangi 17 dyuymli gʻildirak disklariga ega boʻldi.

Loyiha yangi formatdagi uzoq davom etadigan poygalar — monokubokda qatnashishga yoʻnaltirilgan boʻlib, Lada Iskra TMS ishtirokidagi ilk poygalar kelasi yilga rejalashtirilgan. Avvalroq RCI Service tyuning kompaniyasi ham Lada Iskra modelining 160 ot kuchiga ega ilk turbiversiyasini yaratishini eʼlon qilgan edi.

Lada IskraAvtoVAZTMS MotorsportPoyga AvtomobiliAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi