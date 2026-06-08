Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadi

·36·Avto
Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadi

“AGR” xoldingi Rossiya bozorida yangi premium avtomobil brendi — Esteo haqidagi tafsilotlarni ochiqlashda davom etmoqda. Yaqin vaqt ichida oʻrta oʻlchamli Esteo MX yoʻltanlamasining debyuti boʻlib oʻtadi va brend ushbu model uchun oldindan buyurtmalar qabul qilishni boshlaydi. Avtomobil xaridorlarga “Premium” va “Flagman” komplektatsiyalarida taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model kapoti ostida 197 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbodvigatel joylashgan boʻlib, u 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi va toʻliq uzatmali (AWD) tizim bilan hamkorlikda ishlaydi. Avtomobilning yoqilgʻi sarfi aralash siklda 100 km uchun 9,2 litrni tashkil etadi, klirens esa 200 mm ga teng. Korroziyadan himoya qilish maqsadida barcha kuzov panellari toʻliq ruxlangan (sinklangan).

Esteo MX tashqi koʻrinishi uchun uch xil rang — oq “Astrum”, qora “Sagittarius” va kulrang “Phantom” taklif etiladi. Salon jigarrang yoki qora ranglarda bezatilishi mumkin. Komplektatsiyaga qarab avtomobil 19 yoki 20 dyuymli gʻildirak disklari bilan jihozlanadi. Mashinaning svetodiodli optikasi jami 472 ta elementdan iborat.

Interyerda raqamli zonalarga ajratish konsepsiyasi amalga oshirilgan boʻlib, yoʻlovchi uchun alohida mustaqil displey oʻrnatilgan. Iqlim nazoratini boshqarish uchun jismoniy tugmalar saqlab qolingan, haydovchi oʻrindigʻi esa intensivligi sozlanadigan koʻp zonali massaj funksiyasiga ega. Boya Melody audiotizimi shtatli sabvufer va 14 yoki 21 ta dinamik bilan taʼminlangan.

Xavfsizlik tizimi adaptiv kruiz-kontrol, boʻlakda ushlab turish tizimi, avtomatik favqulodda tormozlanish va boshqa koʻplab elektron yordamchilarni oʻz ichiga oladi. Ushbu texnologik yechimlar haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal qulaylik va xavfsizlikni kafolatlaydi.

EsteoEsteo MXYoʻltanlamasAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiToyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiBugun, 15:22Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorMonjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorBugun, 09:58Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiPorsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiBugun, 07:53Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Bugun, 07:01Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibYangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibBugun, 05:23Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiMercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi