Ford oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadi

·0·Avto
Ford oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadi

Ford Racing boʻlinmasi texnologik chegaralarni kengaytirishga xizmat qiluvchi yuqori unumdorlikka ega "Demonstrator" turkumidagi avtomobillarni ishlab chiqishda davom etadi. Biroq, kompaniya endilikda faqat elektromobillar bilan cheklanib qolmasligini maʼlum qildi. Soʻnggi yillarda brend Supervan 4.2, F-150 Lightning Supertruck va Mustang Cobra Jet 2200 kabi bir qator elektr quvvatli loyihalarni taqdim etgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu maxsus avtomobillar Pikes Peak poygalarida qatnashgan va Goodwood Festival of Speed kabi nufuzli tadbirlarda namoyish etilgan. Ford Racing rahbari Mark Rushbrook Autocar nashriga bergan intervyusida Formula E kabi tayyor poyga seriyalarida qatnashishdan koʻra, oʻz loyihalarini yaratishni afzal koʻrishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, cheklovlardan xoli boʻlgan bunday loyihalar motor, akkumulyator va aerodinamika boʻyicha koʻproq bilim olish imkonini beradi.

Ford kompaniyasi oʻzining kelajakdagi rejalariga oʻzgartirish kiritib, gibrid va ichki yonuv dvigatellariga (IYoD) koʻproq eʼtibor qarata boshladi. Shu sababli, yangi avlod ekstremal avtomobillari ham turli xil quvvat qurilmalariga ega boʻladi. "Biz faqat toʻliq elektr bilan cheklanib qolmaymiz. Kelajakda gibrid va anʼanaviy dvigatelli modellarimiz ham koʻp boʻladi", — deya tushuntirdi Rushbrook.

Hozirda Ford Red Bull bilan hamkorlikda Formula 1 uchun quvvat bloklari ustida ishlamoqda. Rushbrookning taʼkidlashicha, F1 poygalaridan olinayotgan tajriba gibrid texnologiyalarni rivojlantirishda juda muhim. Kelajakdagi "Demonstrator" loyihalari aynan mana shu olingan bilimlarni sinovdan oʻtkazish va yangi turdagi yuqori quvvatli gibrid tizimlarni yaratish uchun xizmat qiladi.

FordElektromobilGibridTexnologiyaAvtosport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiYangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiBugun, 03:55ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiBugun, 23:59Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiRossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiKecha, 16:27Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiToyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiKecha, 15:22Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorMonjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorKecha, 09:58Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiPorsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiKecha, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi