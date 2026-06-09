Boreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdi
Britaniyaning Boreham Motorworks muhandislik kompaniyasi oʻzining 300 000 funt sterlinglik Ford Escort RS “continumod” loyihasini ilk bor ishlab chiqarish koʻrinishida namoyish etdi. Kompaniya ushbu avtomobilni zamonaviy davrning eng yengil va yuqori samaradorlikka ega sport karlaridan biri boʻlishini ta”kidlamoqda. Oddiy restomodlardan farqli oʻlaroq, Boreham tomonidan yaratilgan ushbu Ford Escort mavjud klassik modelning modernizatsiyasi emas, balki butunlay yangidan qurilgan avtomobildir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ford kompaniyasining rasmiy litsenziyasi asosida yaratilgan ushbu model soʻnggi 50 yil ichida yoʻllarda harakatlanish uchun moʻljallangan ilk yangi Ford Escort Mk1 hisoblanadi. Avtomobilning yakuniy texnik xususiyatlari London Concours klassik avtomobillar koʻrgazmasida e”lon qilindi. Boreham yaqin oylarda ishlab chiqarishni boshlashni rejalashtirmoqda. Avtomobilning narxi soliqlar va qoʻshimcha opsiyalarsiz 295 000 funt sterlingdan boshlanadi va jami 150 dona nusxada ishlab chiqariladi.
Vazni bor-yoʻgʻi 895 kg boʻlgan RS modeli “Ten-K” deb nomlangan maxsus 2,2 litrli toʻrt silindrli dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu dvigatelning oʻziga xosligi shundaki, u 10 000 aylanish/daqiqagacha quvvat bera oladi. Atigi 85 kg vaznga ega boʻlgan ushbu motor 326 ot kuchi va 155 lb ft aylanish momentini besh pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa oʻqqa uzatadi. Quvvat va vazn nisbati har bir tonnaga qariyb 300 ot kuchini tashkil etishi avtomobilga zamonaviy sport karlar bilan tengma-teng raqobatlashish imkonini beradi.
Shuningdek, xaridorlar uchun afsonaviy Twin Cam dvigatelining modernizatsiya qilingan varianti ham taklif etiladi. Uning hajmi 1558 sm3 dan 1845 sm3 gacha oshirilgan va eski karbyuratorlar oʻrniga zamonaviy yonilgʻi purkash tizimi oʻrnatilgan. Natijada quvvat 182 ot kuchiga yetkazilgan. Boreham muhandislari avtomobil kuzovini raqamli texnologiyalar yordamida qayta tiklab, boshqaruvni yaxshilash uchun shassi mustahkamligini oshirishgan va gʻildirak arkalarini kengaytirishgan.
…