Boreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdi

·0·Avto
Boreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdi

Britaniyaning Boreham Motorworks muhandislik kompaniyasi oʻzining 300 000 funt sterlinglik Ford Escort RS “continumod” loyihasini ilk bor ishlab chiqarish koʻrinishida namoyish etdi. Kompaniya ushbu avtomobilni zamonaviy davrning eng yengil va yuqori samaradorlikka ega sport karlaridan biri boʻlishini ta”kidlamoqda. Oddiy restomodlardan farqli oʻlaroq, Boreham tomonidan yaratilgan ushbu Ford Escort mavjud klassik modelning modernizatsiyasi emas, balki butunlay yangidan qurilgan avtomobildir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ford kompaniyasining rasmiy litsenziyasi asosida yaratilgan ushbu model soʻnggi 50 yil ichida yoʻllarda harakatlanish uchun moʻljallangan ilk yangi Ford Escort Mk1 hisoblanadi. Avtomobilning yakuniy texnik xususiyatlari London Concours klassik avtomobillar koʻrgazmasida e”lon qilindi. Boreham yaqin oylarda ishlab chiqarishni boshlashni rejalashtirmoqda. Avtomobilning narxi soliqlar va qoʻshimcha opsiyalarsiz 295 000 funt sterlingdan boshlanadi va jami 150 dona nusxada ishlab chiqariladi.

Vazni bor-yoʻgʻi 895 kg boʻlgan RS modeli “Ten-K” deb nomlangan maxsus 2,2 litrli toʻrt silindrli dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu dvigatelning oʻziga xosligi shundaki, u 10 000 aylanish/daqiqagacha quvvat bera oladi. Atigi 85 kg vaznga ega boʻlgan ushbu motor 326 ot kuchi va 155 lb ft aylanish momentini besh pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa oʻqqa uzatadi. Quvvat va vazn nisbati har bir tonnaga qariyb 300 ot kuchini tashkil etishi avtomobilga zamonaviy sport karlar bilan tengma-teng raqobatlashish imkonini beradi.

Shuningdek, xaridorlar uchun afsonaviy Twin Cam dvigatelining modernizatsiya qilingan varianti ham taklif etiladi. Uning hajmi 1558 sm3 dan 1845 sm3 gacha oshirilgan va eski karbyuratorlar oʻrniga zamonaviy yonilgʻi purkash tizimi oʻrnatilgan. Natijada quvvat 182 ot kuchiga yetkazilgan. Boreham muhandislari avtomobil kuzovini raqamli texnologiyalar yordamida qayta tiklab, boshqaruvni yaxshilash uchun shassi mustahkamligini oshirishgan va gʻildirak arkalarini kengaytirishgan.

Ford EscortBorehamSportkarAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBugun, 07:00Ford oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiFord oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiBugun, 05:51Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiYangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiBugun, 03:55ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiBugun, 23:59Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiRossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiKecha, 16:27Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiToyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiKecha, 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi