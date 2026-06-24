Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildi

·0·Avto
Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildi

Britaniyaning afsonaviy Morgan avtomobil brendi oʻzining soʻnggi yillardagi eng hayratlanarli loyihalaridan biri — Midsummer roadsterining yopiq versiyasini namoyish etdi. Pininfarina dizayn studiyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu ultra-eksklyuziv kupe kompaniyaning soʻnggi oʻn yillikdagi ilk qattiq tomli (hard-top) modeli boʻldi. Mazkur avtomobil nafaqat dizayn durdonasi, balki Morgan brendining klassik uslub va zamonaviy texnologiyalarni uygʻunlashtirishdagi navbatdagi qadami hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Midsummer Coupé modeli cheklangan miqdorda, yaʼni bor-yoʻgʻi 9 nusxada ishlab chiqariladi. Bu model 2015-yilda ishlab chiqarishdan olingan Aero 8 modelidan keyingi ilk yopiq kuzovli Morgan hisoblanadi. Avtomobilning har bir nusxasi mijozlarning xohishiga koʻra individual tarzda yigʻiladi va bu jarayon kompaniyaning maxsus muhandislik boʻlimi tomonidan amalga oshiriladi. Hozircha narxlar ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uning qiymati 200 ming funt sterlingdan ancha yuqori boʻlishini taxmin qilmoqdalar.

Noyob dizayn va konstruktiv oʻzgarishlar

Texnik jihatdan yangi kupe oʻzining ochiq versiyasi — Midsummer roadsteriga oʻxshash boʻlsa-da, uning tashqi koʻrinishi butunlay boshqacha xarakterga ega. Morgan muhandislarining taʼkidlashicha, ochiq barchettani kupaga aylantirish uchun jiddiy tarkibiy oʻzgarishlar talab etilgan. Xususan, kuzovning mustahkamligini saqlab qolish uchun alyuminiydan tayyorlangan maxsus A-ustunlar oʻrnatildi. Bu esa avtomobilning nafaqat tashqi koʻrinishini, balki harakatlanish vaqtidagi barqarorligini ham taʼminlaydi.

Avtomobilning eng diqqatga sazovor qismi uning tomi hisoblanadi. U toʻliq shishali kanop koʻrinishida ishlangan boʻlib, oʻrtasidan oʻtuvchi maxsus chiziq avtomobilning butun uzunligi boʻylab davom etadi. Kompaniya dizaynerlarining soʻzlariga koʻra, bunday tom shunchaki estetik element emas, balki avtomobildan yilning istalgan faslida qulay foydalanish va salon ichidagi shovqinni kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bu esa Morgan egalari uchun yangicha amaliylik darajasini taqdim etadi.

BMW quvvati va Pininfarina nafosati

Midsummer Coupé kapoti ostida BMW tomonidan yetkazib beriladigan 335 ot kuchiga ega olti silindrli turbo dvigatel joylashgan. Ushbu quvvat agregati Morgan Plus Six modelidan olingan boʻlib, yengil vaznli kuzov bilan birgalikda haydovchiga unutilmas dinamikani vaʼda qiladi. Avtomobilning har bir detali qoʻlda ishlov berilgan boʻlib, unda anʼanaviy yogʻoch elementlar va zamonaviy metall qotishmalari uygʻunlashgan.

Morgan bosh dizayneri Jonathan Wells ushbu loyihani kompaniya tarixidagi eng ulkan va hayajonli sayohatlardan biri deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Pininfarina bilan hamkorlik Morgan uchun yangi ufqlar ochdi va Midsummer Coupé ushbu muvaffaqiyatli hamkorlikning yakuniy, eng yorqin sahifasi boʻldi. Bu model brendning kelajakdagi eksklyuziv loyihalari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.

Taqdim etilgan suratlardagi avtomobil "0-raqamli" prototip boʻlib, u barcha 9 ta mijoz avtomobillari uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Ushbu eksponat yaqin orada Niderlandiyadagi dunyoning eng qadimgi xususiy avtomobil kolleksiyasi hisoblangan Louwman muzeyiga yuboriladi. Oʻzbekistonlik avtoishqibozlar uchun ham bunday eksklyuziv modellar doimo qiziqish uygʻotadi, chunki Morgan kabi brendlar ommaviy ishlab chiqarishdan koʻra, sanʼat asari darajasidagi muhandislikka koʻproq urgʻu beradi.

MorganPininfarinaMidsummer CoupéSuperkarAvto-olam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiShell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiBugun, 04:28Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaPorsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaBugun, 00:26Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaToyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaKecha, 22:30Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiSkoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiKecha, 22:22AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiAvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiKecha, 19:24Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiXitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiKecha, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi