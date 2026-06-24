Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildi
Britaniyaning afsonaviy Morgan avtomobil brendi oʻzining soʻnggi yillardagi eng hayratlanarli loyihalaridan biri — Midsummer roadsterining yopiq versiyasini namoyish etdi. Pininfarina dizayn studiyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu ultra-eksklyuziv kupe kompaniyaning soʻnggi oʻn yillikdagi ilk qattiq tomli (hard-top) modeli boʻldi. Mazkur avtomobil nafaqat dizayn durdonasi, balki Morgan brendining klassik uslub va zamonaviy texnologiyalarni uygʻunlashtirishdagi navbatdagi qadami hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Midsummer Coupé modeli cheklangan miqdorda, yaʼni bor-yoʻgʻi 9 nusxada ishlab chiqariladi. Bu model 2015-yilda ishlab chiqarishdan olingan Aero 8 modelidan keyingi ilk yopiq kuzovli Morgan hisoblanadi. Avtomobilning har bir nusxasi mijozlarning xohishiga koʻra individual tarzda yigʻiladi va bu jarayon kompaniyaning maxsus muhandislik boʻlimi tomonidan amalga oshiriladi. Hozircha narxlar ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uning qiymati 200 ming funt sterlingdan ancha yuqori boʻlishini taxmin qilmoqdalar.
Noyob dizayn va konstruktiv oʻzgarishlarTexnik jihatdan yangi kupe oʻzining ochiq versiyasi — Midsummer roadsteriga oʻxshash boʻlsa-da, uning tashqi koʻrinishi butunlay boshqacha xarakterga ega. Morgan muhandislarining taʼkidlashicha, ochiq barchettani kupaga aylantirish uchun jiddiy tarkibiy oʻzgarishlar talab etilgan. Xususan, kuzovning mustahkamligini saqlab qolish uchun alyuminiydan tayyorlangan maxsus A-ustunlar oʻrnatildi. Bu esa avtomobilning nafaqat tashqi koʻrinishini, balki harakatlanish vaqtidagi barqarorligini ham taʼminlaydi.
Avtomobilning eng diqqatga sazovor qismi uning tomi hisoblanadi. U toʻliq shishali kanop koʻrinishida ishlangan boʻlib, oʻrtasidan oʻtuvchi maxsus chiziq avtomobilning butun uzunligi boʻylab davom etadi. Kompaniya dizaynerlarining soʻzlariga koʻra, bunday tom shunchaki estetik element emas, balki avtomobildan yilning istalgan faslida qulay foydalanish va salon ichidagi shovqinni kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bu esa Morgan egalari uchun yangicha amaliylik darajasini taqdim etadi.
BMW quvvati va Pininfarina nafosatiMidsummer Coupé kapoti ostida BMW tomonidan yetkazib beriladigan 335 ot kuchiga ega olti silindrli turbo dvigatel joylashgan. Ushbu quvvat agregati Morgan Plus Six modelidan olingan boʻlib, yengil vaznli kuzov bilan birgalikda haydovchiga unutilmas dinamikani vaʼda qiladi. Avtomobilning har bir detali qoʻlda ishlov berilgan boʻlib, unda anʼanaviy yogʻoch elementlar va zamonaviy metall qotishmalari uygʻunlashgan.
Morgan bosh dizayneri Jonathan Wells ushbu loyihani kompaniya tarixidagi eng ulkan va hayajonli sayohatlardan biri deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Pininfarina bilan hamkorlik Morgan uchun yangi ufqlar ochdi va Midsummer Coupé ushbu muvaffaqiyatli hamkorlikning yakuniy, eng yorqin sahifasi boʻldi. Bu model brendning kelajakdagi eksklyuziv loyihalari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.
Taqdim etilgan suratlardagi avtomobil "0-raqamli" prototip boʻlib, u barcha 9 ta mijoz avtomobillari uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Ushbu eksponat yaqin orada Niderlandiyadagi dunyoning eng qadimgi xususiy avtomobil kolleksiyasi hisoblangan Louwman muzeyiga yuboriladi. Oʻzbekistonlik avtoishqibozlar uchun ham bunday eksklyuziv modellar doimo qiziqish uygʻotadi, chunki Morgan kabi brendlar ommaviy ishlab chiqarishdan koʻra, sanʼat asari darajasidagi muhandislikka koʻproq urgʻu beradi.
…