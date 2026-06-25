Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlari

·13·Avto
Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlari

Avtomobil ishqibozlari orasida doimo "mukammal ikki avtomobillik garaj" haqida bahslar yuradi: biri kundalik yumushlar uchun qulay, ikkinchisi esa dam olish kunlari hayajonli haydash uchun tezkor boʻlishi kerak. Biroq zamonaviy iqtisodiy sharoitda ikkita alohida mashinani saqlash borgan sari qiyinlashib bormoqda. Aynan shu nuqtada Skoda Enyaq vRS modeli sahnaga chiqib, har ikki dunyoning eng yaxshi jihatlarini bitta kuzovda birlashtirishga daʼvo qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Skoda brendining vRS belgisi 2001-yilda Octavia vRS modeli bilan debyut qilganidan beri oʻziga xos anʼanaga ega. Bu uchta harf har doim real hayotdagi amaliylik, munosib unumdorlik va hamyonbop narx uygʻunligini anglatib kelgan. TopGear nashri maʼlumotlariga koʻra, endilikda ushbu formula brendning flagman elektromobili boʻlmish Enyaq krossoveriga tatbiq etildi.

Texnik quvvat va dinamika

Skoda Enyaq vRS ikkita elektr dvigateli va toʻliq uzatmali tizim (AWD) bilan jihozlangan boʻlib, umumiy 335 ot kuchini taqdim etadi. Avtomobilning tortish kuchi 697 Nm ni tashkil qiladi, bu esa ogʻir krossoverga 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 5,4 soniyada erishish imkonini beradi. Bu koʻrsatkichlar uni nafaqat tezkor, balki dinamik jihatdan chaqqon avtomobilga aylantiradi.

Biroq gap faqat toʻgʻri chiziqdagi tezlikda emas. Muhandislar avtomobilga Dynamic Chassis Control (DCC) tizimini oʻrnatishgan, osma tizim biroz pasaytirilgan va boshqaruv mexanizmi qayta sozlangan. Natijada, haydovchi birgina tugmani bosish orqali avtomobilni sokin magistral kreyseridan hayajonli sport krossoveriga aylantirishi mumkin.

Kundalik foydalanish va qulaylik

Elektromobil 84 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u bir marta quvvatlanishda WLTP sikli boʻyicha 550 kilometrgacha (344 mil) masofani bosib oʻta oladi. 185 kW quvvatli oʻzgarmas tok (DC) stansiyalarida quvvatni 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun atigi 26 daqiqa kifoya qiladi. Bu esa uzoq safarlarda ortiqcha vaqt yoʻqotmaslikni kafolatlaydi.

Salonda vRS DNKsi yaqqol sezilib turadi: maxsus sport oʻrindiqlari, sport uslubidagi rul va kontrastli choklar interyerga oʻzgacha ruh bagʻishlagan. Texnologik jihatdan ham Skoda saxovatli yoʻl tutgan:

  • 13 dyuymli katta sensorli multimedia ekrani;
  • Kengaytirilgan reallik (AR) funksiyasiga ega proyeksion displey;
  • Isitish tizimiga ega oʻrindiqlar;
  • 12 ta karnaydan iborat CANTON audio tizimi.
Amaliylik masalasida Skoda oʻz anʼanalariga sodiq qolgan. 585 litrli yukxona, keng orqa oʻrindiqlar va brendning "Simply Clever" falsafasiga xos boʻlgan detallar — eshik ichidagi soyabon hamda yukxona qopqogʻidagi muz qirgʻich kabi elementlar oilaviy hayotning barcha qiyinchiliklarini oson yengishga yordam beradi. Oʻzbekiston bozorida ham BYD kabi brendlar bilan raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, Yevropa sifatidagi bunday universal elektromobillar sifat ixlosmandlari uchun munosib tanlov boʻlishi mumkin.

SkodaEnyaq vRSElektromobilKrossoverAvto-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Kecha, 17:56Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Kecha, 16:55JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaJCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaKecha, 15:58O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaO‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaKecha, 15:51Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliIssiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliKecha, 14:58Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiVauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiKecha, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi