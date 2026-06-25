Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlari
Avtomobil ishqibozlari orasida doimo "mukammal ikki avtomobillik garaj" haqida bahslar yuradi: biri kundalik yumushlar uchun qulay, ikkinchisi esa dam olish kunlari hayajonli haydash uchun tezkor boʻlishi kerak. Biroq zamonaviy iqtisodiy sharoitda ikkita alohida mashinani saqlash borgan sari qiyinlashib bormoqda. Aynan shu nuqtada Skoda Enyaq vRS modeli sahnaga chiqib, har ikki dunyoning eng yaxshi jihatlarini bitta kuzovda birlashtirishga daʼvo qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Skoda brendining vRS belgisi 2001-yilda Octavia vRS modeli bilan debyut qilganidan beri oʻziga xos anʼanaga ega. Bu uchta harf har doim real hayotdagi amaliylik, munosib unumdorlik va hamyonbop narx uygʻunligini anglatib kelgan. TopGear nashri maʼlumotlariga koʻra, endilikda ushbu formula brendning flagman elektromobili boʻlmish Enyaq krossoveriga tatbiq etildi.
Texnik quvvat va dinamikaSkoda Enyaq vRS ikkita elektr dvigateli va toʻliq uzatmali tizim (AWD) bilan jihozlangan boʻlib, umumiy 335 ot kuchini taqdim etadi. Avtomobilning tortish kuchi 697 Nm ni tashkil qiladi, bu esa ogʻir krossoverga 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 5,4 soniyada erishish imkonini beradi. Bu koʻrsatkichlar uni nafaqat tezkor, balki dinamik jihatdan chaqqon avtomobilga aylantiradi.
Biroq gap faqat toʻgʻri chiziqdagi tezlikda emas. Muhandislar avtomobilga Dynamic Chassis Control (DCC) tizimini oʻrnatishgan, osma tizim biroz pasaytirilgan va boshqaruv mexanizmi qayta sozlangan. Natijada, haydovchi birgina tugmani bosish orqali avtomobilni sokin magistral kreyseridan hayajonli sport krossoveriga aylantirishi mumkin.
Kundalik foydalanish va qulaylikElektromobil 84 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u bir marta quvvatlanishda WLTP sikli boʻyicha 550 kilometrgacha (344 mil) masofani bosib oʻta oladi. 185 kW quvvatli oʻzgarmas tok (DC) stansiyalarida quvvatni 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun atigi 26 daqiqa kifoya qiladi. Bu esa uzoq safarlarda ortiqcha vaqt yoʻqotmaslikni kafolatlaydi.
Salonda vRS DNKsi yaqqol sezilib turadi: maxsus sport oʻrindiqlari, sport uslubidagi rul va kontrastli choklar interyerga oʻzgacha ruh bagʻishlagan. Texnologik jihatdan ham Skoda saxovatli yoʻl tutgan:
- 13 dyuymli katta sensorli multimedia ekrani;
- Kengaytirilgan reallik (AR) funksiyasiga ega proyeksion displey;
- Isitish tizimiga ega oʻrindiqlar;
- 12 ta karnaydan iborat CANTON audio tizimi.
…