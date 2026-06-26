Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?
Hozirgi vaqtda yangi avtomobillar bozorida tejamkor, ixcham va amaliy shahar mashinalarini topish tobora qiyinlashib bormoqda. Koʻpgina ishlab chiqaruvchilar qatʼiy ekologik talablar va past rentabellik tufayli ushbu segmentni tark etayotgan bir paytda, Toyota oʻzining ishonchli modellari bilan pozitsiyasini saqlab qolmoqda. Xususan, Toyota Aygo X modeli oʻz sinfidagi eng yaxshi vakillardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gibrid modellarning narxi 21 500 funt sterling atrofida ekanligi koʻpchilikni hayratda qoldirishi mumkin. Biroq, ikkilamchi bozorda toʻrt yoshli, sof benzinli modellarni 6 500 funt sterling (taxminan 8 200 dollar) atrofida sotib olish imkoniyati mavjud. Bu narx segmentida Toyota Aygo X oʻzining tejamkorligi va chidamliligi bilan ajralib turadi.
Krossover uslubidagi yangicha yondashuv2022-yilda Aygo modeli Aygo X koʻrinishiga oʻtgach, u butunlay yangi platformaga koʻchirildi va kichik oʻlchamli krossover sifatida qayta talqin qilindi. Garchi u hali ham ixcham boʻlsa-da, avvalgi avlodga qaraganda barcha oʻlchamlarda kattalashgan. Balandroq oʻtirish holati va kuzovdagi himoya panellari unga zamonaviy SUV qiyofasini baxsh etadi.
Mazkur avtomobil oʻzining asosiy raqobatchilari boʻlgan Kia Picanto va Hyundai i10 modellaridan biroz uzunroq va kengroqdir. Bu esa salon ichida koʻproq joy va qulaylikni taʼminlaydi. Shunga qaramay, 9,4 metrlik burilish radiusi bilan u tor shahar koʻchalarida va toʻxtash joylarida juda chaqqon harakatlanadi. Baland oʻtirish holati esa haydovchiga katta avtobuslar yoki yuk mashinalari orasida oʻzini xavfsizroq his qilish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va tejamkorlikToyota Aygo X ogʻirligi bir tonnadan kam boʻlib, unga 1,0 litrli, uch silindrli, 71 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli oʻrnatilgan. Kundalik haydashda ushbu quvvat yetarli boʻlib, 35 litrli kichik yonilgʻi baki bilan tejamkor rejimda 720 kilometrgacha masofani bosib oʻtish mumkin. Avtomobilning texnik xususiyatlari quyidagicha:
- Dvigatel hajmi: 1,0 litrli atmosfera;
- Quvvati: 71 ot kuchi;
- Tezlanish (0-100 km/soat): taxminan 15 soniya;
- Yoqilgʻi sarfi: trassada 100 km uchun taxminan 4,7 litr;
- Uzatish qutisi: 5 pogʻonali mexanik yoki variator (CVT).
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday ixcham krossoverlar, ayniqsa, yoqilgʻi tejamkorligi va shahar ichidagi tirbandliklarda qulayligi sababli qiziqish uygʻotishi tabiiy. Toyota brendining ishonchliligi esa ikkilamchi bozorda ushbu modelning qiymati tez tushib ketmasligini kafolatlaydi. Aygo X — bu nafaqat tejamkor transport vositasi, balki zamonaviy shahar hayoti uchun moslashgan ixcham va ishonchli hamrohdir.
…