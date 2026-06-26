Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?

·21·Avto
Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?

Hozirgi vaqtda yangi avtomobillar bozorida tejamkor, ixcham va amaliy shahar mashinalarini topish tobora qiyinlashib bormoqda. Koʻpgina ishlab chiqaruvchilar qatʼiy ekologik talablar va past rentabellik tufayli ushbu segmentni tark etayotgan bir paytda, Toyota oʻzining ishonchli modellari bilan pozitsiyasini saqlab qolmoqda. Xususan, Toyota Aygo X modeli oʻz sinfidagi eng yaxshi vakillardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gibrid modellarning narxi 21 500 funt sterling atrofida ekanligi koʻpchilikni hayratda qoldirishi mumkin. Biroq, ikkilamchi bozorda toʻrt yoshli, sof benzinli modellarni 6 500 funt sterling (taxminan 8 200 dollar) atrofida sotib olish imkoniyati mavjud. Bu narx segmentida Toyota Aygo X oʻzining tejamkorligi va chidamliligi bilan ajralib turadi.

Krossover uslubidagi yangicha yondashuv

2022-yilda Aygo modeli Aygo X koʻrinishiga oʻtgach, u butunlay yangi platformaga koʻchirildi va kichik oʻlchamli krossover sifatida qayta talqin qilindi. Garchi u hali ham ixcham boʻlsa-da, avvalgi avlodga qaraganda barcha oʻlchamlarda kattalashgan. Balandroq oʻtirish holati va kuzovdagi himoya panellari unga zamonaviy SUV qiyofasini baxsh etadi.

Mazkur avtomobil oʻzining asosiy raqobatchilari boʻlgan Kia Picanto va Hyundai i10 modellaridan biroz uzunroq va kengroqdir. Bu esa salon ichida koʻproq joy va qulaylikni taʼminlaydi. Shunga qaramay, 9,4 metrlik burilish radiusi bilan u tor shahar koʻchalarida va toʻxtash joylarida juda chaqqon harakatlanadi. Baland oʻtirish holati esa haydovchiga katta avtobuslar yoki yuk mashinalari orasida oʻzini xavfsizroq his qilish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va tejamkorlik

Toyota Aygo X ogʻirligi bir tonnadan kam boʻlib, unga 1,0 litrli, uch silindrli, 71 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli oʻrnatilgan. Kundalik haydashda ushbu quvvat yetarli boʻlib, 35 litrli kichik yonilgʻi baki bilan tejamkor rejimda 720 kilometrgacha masofani bosib oʻtish mumkin. Avtomobilning texnik xususiyatlari quyidagicha:

  • Dvigatel hajmi: 1,0 litrli atmosfera;
  • Quvvati: 71 ot kuchi;
  • Tezlanish (0-100 km/soat): taxminan 15 soniya;
  • Yoqilgʻi sarfi: trassada 100 km uchun taxminan 4,7 litr;
  • Uzatish qutisi: 5 pogʻonali mexanik yoki variator (CVT).
Mexanik uzatish qutisi bilan jihozlangan modellar haydash jarayonida ancha qiziqarliroq tuyuladi. Garchi tezlanish koʻrsatkichlari yuqori boʻlmasa-da, avtomobilning yengilligi unga chaqqonlik beradi. Ixtiyoriy ravishda taklif etiladigan CVT variatori esa silliq harakatni taʼminlaydi, biroq yuqori aylanishlarda biroz shovqinliroq ishlashi mumkin.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday ixcham krossoverlar, ayniqsa, yoqilgʻi tejamkorligi va shahar ichidagi tirbandliklarda qulayligi sababli qiziqish uygʻotishi tabiiy. Toyota brendining ishonchliligi esa ikkilamchi bozorda ushbu modelning qiymati tez tushib ketmasligini kafolatlaydi. Aygo X — bu nafaqat tejamkor transport vositasi, balki zamonaviy shahar hayoti uchun moslashgan ixcham va ishonchli hamrohdir.

ToyotaAygo XAvtomobilTejamkorlikKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBugun, 08:57JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiJLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiBugun, 08:52Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiLada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiBugun, 01:53Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariSkoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariKecha, 22:52Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Kecha, 17:56Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Kecha, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi