Pop-MMA jangchisi “Saturn” jarimaga tortildi

·179·Madaniyat
Pop-MMA jangchisi “Saturn” jarimaga tortildi
Audio versiyasi

Odamlar orasida “Saturn” nomi bilan tanilgan o‘zbekistonlik pop-MMA jangchisi Og‘abek Abdumo‘minov ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan videosi sabab ma’muriy javobgarlikka tortildi. Bu haqda 3 iyun kuni Toshkent shahar IIBB YHXB axborot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, sportchining xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan avtotransport vositasini boshqarayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan.

Shundan so‘ng Toshkent shahar IIBB Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi qidiruv bo‘limi tomonidan qoidabuzar chaqirtirilib, unga nisbatan tegishli ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.

Og‘abek Abdumo‘minov o‘z navbatida xavfsizlik kamarisiz harakatlanganini tan olib, videoning keng muhokamalarga sabab bo‘lganini aytdi.

“Avtotransport vositasini xavfsizlik kamarisiz boshqarganman. Video ijtimoiy tarmoqlarga joylanganidan keyin keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bu holat boshqa takrorlanmaydi”, dedi pop-MMA jangchisi.

Ogabek AbdumominovToshkentSaturn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiBugun, 10:31Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdiBugun, 09:02Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)Bugun, 08:23Lil Xurramovning “sevgi qissasi” kutilmaganda yakun topdiBugun, 07:31Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiKecha, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)