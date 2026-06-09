«Olti oyligimda 20 kilo bo‘lganman» — Elbek Ibrohimov operatsiyasiz 100 kilo vazn tashlab hammani hayratda qoldirdi

·0·Madaniyat
«Olti oyligimda 20 kilo bo‘lganman» — Elbek Ibrohimov operatsiyasiz 100 kilo vazn tashlab hammani hayratda qoldirdi

Ijtimoiy tarmog‘larda “Shum bola” taxallusi bilan tanilgan mashhur fudbloger Elbek Ibrohimov “Mening yurtim” telekanali orqali efirga uzatiladigan “Omon-omon” dasturida mehmon bo‘ldi. Suhbat davomida u operatsiyasiz qanday qilib katta miqdordagi vazndan qutulgani va ovqatlanish tartibida qaysi jihatlarga e’tibor qaratgani haqida gapirdi.

“Olti oyligimda 20 kilodan oshganman”

— Tug‘ilganimda vaznim 5 kilodan ortiq bo‘lgan. Olti oylik paytimda esa 20 kilodan oshib ketgan ekanman. Shifokorlar aytishicha, biz o‘zimiz bilmagan holda bir nechta katta natijalarga erishganmiz. Dunyoda “agar semizlik genetik bo‘lsa, ozish qiyin”, degan qarash bor. Naslimizdagi insonlarning deyarli barchasi to‘la bo‘lsa-da, men ozishga muvaffaq bo‘ldim.

Uning ta’kidlashicha, tez vazn tashlagan ko‘pchilik odamlar qisqa vaqt ichida yana vazn yig‘ib oladi. Ammo u hozir ham o‘z natijasini saqlab qolmoqda.

— Hozir vaznim 100 kilogramm. Albatta, yana biroz ortiqcha vaznim bor. Shuning uchun mashg‘ulotlarni davom ettirib, 70 kilogacha tushishni maqsad qilganman, — dedi bloger.

Elbek Ibrohimovning aytishicha, ortiqcha vazn tufayli yuzaga kelgan qiyinchiliklar uni jiddiy qaror qabul qilishga undagan.

— Shuningdek, operatsiya qildirib, keyin esa o‘z mehnati bilan ozgandek ko‘rsatishga harakat qilayotganlarni ko‘rganim ham ta’sir qildi. Men sog‘lom usulni — sport va mashqlarni tanladim. Oilamni Allohga topshirib, maxsus mashg‘ulotlar lageri uchun Ozarbayjonga ketdim, — dedi u.

“Yaqinlarning qo‘llab-quvvatlashi juda muhim”

Blogerning fikricha, parhez paytida inson ruhiy jihatdan ham qo‘llab-quvvatlanishi kerak.

— Ko‘pchilik istagan taomini yeyolmagani uchun asabiylashadi. Ammo atrofdagilarning mehri va e’tibori bu qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Mashg‘ulotlar davomida to‘rt soat uzluksiz sport bilan shug‘ullanib, 4000 kilokaloriya sarflardim. Iste’mol qilgan ovqatim esa hatto 900 kilokaloriyaga ham yetmasdi. Bu tartib olti oy davom etdi. Hozir 36 yoshdaman, ammo organizm ko‘rsatkichlari 29 yoshli insonnikiga yaqin, — dedi u.

Ovqatlanish tartibi qanday bo‘lgan?

Elbek Ibrohimovning ta’kidlashicha, intizom va tartib har qanday natijaning asosi hisoblanadi.

— Sog‘lom ovqatlanishda barcha mahsulotlarni me’yorda iste’mol qilish mumkin. Qat’iy parhezda esa non, shakar va shirinliklar butunlay chiqarib tashlanadi. Bu davrda tovuq go‘shti, baliq va kletchatkaga boy mahsulotlar eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Men hozir ham parhezdaman va go‘shtni asosan haftaning oxirgi kunida iste’mol qilaman, — dedi bloger.

Uning so‘zlariga ko‘ra, ozish jarayoni nafaqat tashqi ko‘rinishini, balki xarakterini ham o‘zgartirgan.

— Mashg‘ulotlar meni haqiqiy ma’noda tarbiyaladi. Vaznim 107 kiloga tushgan paytlarda oilamni qattiq sog‘inib, hammasini tashlab ketish haqida ham o‘ylaganman. Mashg‘ulotlar Baku va Moskva shaharlarida o‘tkazildi. Quvonarlisi, loyihada qatnashgan 12 davlat orasida O‘zbekiston birinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi, — dedi Elbek Ibrohimov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdiJahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdiBugun, 16:16Fahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgachaFahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgachaBugun, 15:31Gulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiGulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiBugun, 15:25Kaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiKaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiBugun, 14:25Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiBugun, 14:03Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)Bugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi