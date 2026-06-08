O‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandi

·23·O‘zbekiston
O‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda O‘zbekistonda birinchi marta nikohdan o‘tgan erkaklarning o‘rtacha yoshi 25,6 yoshni tashkil etdi.

Ayollar orasida esa birinchi nikohning o‘rtacha yoshi 21,4 yosh bo‘lgan. Bu ko‘rsatkichlar 2024 yilga nisbatan pasaygan.

Xususan, 2024 yilda erkaklar uchun o‘rtacha nikoh yoshi 26,2 yosh, ayollar uchun esa 21,8 yosh edi. 2025 yilda har ikki ko‘rsatkich ham kamaygan.

Statistikaga ko‘ra, 2000 yilda erkaklar birinchi marta o‘rtacha 24,2 yoshda, ayollar esa 21,4 yoshda nikoh qurgan. 2025 yil natijalari nikoh yoshi yana o‘sha davr ko‘rsatkichlariga yaqinlashayotganini ko‘rsatmoqda.

OʻzbekistonDavlat statistika qoʻmitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiBugun, 13:33O‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiO‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiBugun, 12:50Poytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiPoytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiBugun, 07:39O‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiO‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiBugun, 07:01O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiO‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiKecha, 17:34Opa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiOpa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi