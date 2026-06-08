Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?
Joriy ish haftasida O‘zbekiston hududlarida ob-havoning keskin o‘zgarishi, qisqa muddatli yomg‘irlar, kuchli shamol va chang-to‘zonlar kuzatilishi kutilmoqda. «O‘zgidromet» xizmati agentligi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlar asosida hafta davomida yurtimizda kutilayotgan meteorologik vaziyat va uning tahlilini taqdim etamiz.
Mintaqalar kesimida yog‘ingarchilik xaritasi
Haftaning dastlabki kunlarida respublikaning qator viloyatlarida beqaror ob-havo hukmronlik qiladi.
9 iyun (seshanba): Toshkent viloyati va Farg‘ona vodiysi (Andijon, Namangan, Farg‘ona) hududlarining ayrim joylarida momaqaldiroq bilan birga qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu kuni kechasi va ertalab Qashqadaryo hamda Samarqand viloyatlarining ayrim nuqtalarida ham biroz yomg‘ir tomishi mumkin.
10-12 iyun (chorshanba-juma): Ish haftasining ikkinchi yarmida respublikaning katta qismida havo ochilib, asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi va yog‘ingarchilik to‘xtaydi. Faqatgina Farg‘ona vodiysi viloyatlarida mahalliy xususiyatga ega bo‘lgan qisqa muddatli yomg‘irlar va momaqaldiroqlar saqlanib qolishi mumkin.
Chang-to‘zonlar va shamol kuchayishi: Tabiat injiqliklari
Ushbu haftada aholi va haydovchilardan yo‘llarda yanada hushyor bo‘lish talab etiladi. Respublika bo‘ylab shamol tezligi odatiy 7-12 m/s dan vaqti-vaqti bilan 13-18 m/s gacha kuchayishi prognoz qilinmoqda. Eng xavfli vaziyat cho‘l hududlarida kuzatilib, u yerda shamol tezligi ba’zida 20-22 m/s gacha yetadi. Kuchli shamol oqibatida respublikaning ko‘plab joylarida havoning chang-to‘zonlar bilan qoplanishi kutilmoqda.
Havo harorati esa yoz faslining ilk o‘n kunligi uchun xos bo‘lgan mo‘tadil issiqlikni saqlab qoladi: kunduz kunlari asosiy hududlarda +32...+37 daraja, janubiy viloyatlarda (Surxondaryo va Qashqadaryo) esa +39 darajagacha issiq bo‘ladi.
Tog‘li hududlardagi xavf: Sel kelish ehtimoli yuqori
Sinoptiklar tog‘ oldi va tog‘li hududlarda yashovchi hamda dam olishni rejalashtirgan fuqarolarni jiddiy ogohlantirmoqda. 8 iyundan 12 iyunga qadar tog‘larda muntazam ravishda qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ib, momaqaldiroq va shiddatli yog‘inlar kuzatiladi.
Muhim ogohlantirish: Tog‘lardagi kuchli yog‘ingarchilik ortidan mahalliy xususiyatga ega bo‘lgan sel va suv-toshqin hodisalari yuzaga kelishi xavfi mavjud. Tog‘li yo‘llarda harakatlanishda xavfsizlik choralarini ko‘rish tavsiya etiladi.
Poytaxtda ob-havo qanday bo‘ladi?
Toshkent shahrida ham hafta davomida ob-havo biroz o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda:
Sana
Kunduzgi harorat
Kechki harorat
Yog‘ingarchilik ehtimoli
8 iyun
+35...+37 °C
+21...+23 °C
Yog‘ingarchilik kutilmaydi
9 iyun
+33...+35 °C
+21...+23 °C
Biroz qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq
10-12 iyun
+33...+35 °C
+21...+23 °C
Yog‘ingarchilik kutilmaydi
Poytaxtda shamol tezligi asosan 3-8 m/s ni tashkil etadi, biroq vaqti-vaqti bilan 10-12 m/s gacha kuchayib, shaharning ayrim mahalla va ko‘chalarida chang-to‘zonli havo kuzatilishi mumkin. Tezlik kuchaygan vaqtda daraxtlar va yengil konstruksiyali obyektlar ostida avtomobillarni qoldirmaslik tavsiya etiladi.
…