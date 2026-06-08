Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?

·0·O‘zbekiston
Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?

Joriy ish haftasida O‘zbekiston hududlarida ob-havoning keskin o‘zgarishi, qisqa muddatli yomg‘irlar, kuchli shamol va chang-to‘zonlar kuzatilishi kutilmoqda. «O‘zgidromet» xizmati agentligi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlar asosida hafta davomida yurtimizda kutilayotgan meteorologik vaziyat va uning tahlilini taqdim etamiz.

Mintaqalar kesimida yog‘ingarchilik xaritasi

Haftaning dastlabki kunlarida respublikaning qator viloyatlarida beqaror ob-havo hukmronlik qiladi.

  • 9 iyun (seshanba): Toshkent viloyati va Farg‘ona vodiysi (Andijon, Namangan, Farg‘ona) hududlarining ayrim joylarida momaqaldiroq bilan birga qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Shuningdek, ushbu kuni kechasi va ertalab Qashqadaryo hamda Samarqand viloyatlarining ayrim nuqtalarida ham biroz yomg‘ir tomishi mumkin.

  • 10-12 iyun (chorshanba-juma): Ish haftasining ikkinchi yarmida respublikaning katta qismida havo ochilib, asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi va yog‘ingarchilik to‘xtaydi. Faqatgina Farg‘ona vodiysi viloyatlarida mahalliy xususiyatga ega bo‘lgan qisqa muddatli yomg‘irlar va momaqaldiroqlar saqlanib qolishi mumkin.

Chang-to‘zonlar va shamol kuchayishi: Tabiat injiqliklari

Ushbu haftada aholi va haydovchilardan yo‘llarda yanada hushyor bo‘lish talab etiladi. Respublika bo‘ylab shamol tezligi odatiy 7-12 m/s dan vaqti-vaqti bilan 13-18 m/s gacha kuchayishi prognoz qilinmoqda. Eng xavfli vaziyat cho‘l hududlarida kuzatilib, u yerda shamol tezligi ba’zida 20-22 m/s gacha yetadi. Kuchli shamol oqibatida respublikaning ko‘plab joylarida havoning chang-to‘zonlar bilan qoplanishi kutilmoqda.

Havo harorati esa yoz faslining ilk o‘n kunligi uchun xos bo‘lgan mo‘tadil issiqlikni saqlab qoladi: kunduz kunlari asosiy hududlarda +32...+37 daraja, janubiy viloyatlarda (Surxondaryo va Qashqadaryo) esa +39 darajagacha issiq bo‘ladi.

Tog‘li hududlardagi xavf: Sel kelish ehtimoli yuqori

Sinoptiklar tog‘ oldi va tog‘li hududlarda yashovchi hamda dam olishni rejalashtirgan fuqarolarni jiddiy ogohlantirmoqda. 8 iyundan 12 iyunga qadar tog‘larda muntazam ravishda qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ib, momaqaldiroq va shiddatli yog‘inlar kuzatiladi.

Muhim ogohlantirish: Tog‘lardagi kuchli yog‘ingarchilik ortidan mahalliy xususiyatga ega bo‘lgan sel va suv-toshqin hodisalari yuzaga kelishi xavfi mavjud. Tog‘li yo‘llarda harakatlanishda xavfsizlik choralarini ko‘rish tavsiya etiladi.

Poytaxtda ob-havo qanday bo‘ladi?

Toshkent shahrida ham hafta davomida ob-havo biroz o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda:

Sana

Kunduzgi harorat

Kechki harorat

Yog‘ingarchilik ehtimoli

8 iyun

+35...+37 °C

+21...+23 °C

Yog‘ingarchilik kutilmaydi

9 iyun

+33...+35 °C

+21...+23 °C

Biroz qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq

10-12 iyun

+33...+35 °C

+21...+23 °C

Yog‘ingarchilik kutilmaydi

Poytaxtda shamol tezligi asosan 3-8 m/s ni tashkil etadi, biroq vaqti-vaqti bilan 10-12 m/s gacha kuchayib, shaharning ayrim mahalla va ko‘chalarida chang-to‘zonli havo kuzatilishi mumkin. Tezlik kuchaygan vaqtda daraxtlar va yengil konstruksiyali obyektlar ostida avtomobillarni qoldirmaslik tavsiya etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Bugun, 14:23O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiBugun, 13:33O‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiO‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiBugun, 12:57O‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiO‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiBugun, 12:50Poytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiPoytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiBugun, 07:39O‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiO‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiBugun, 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi