Robert Lewandowski Manchester Yunaytedga oʻtadimi? Saha fikr bildirdi
Robert Lewandowski "Barselona" bilan shartnomasi yakunlanib, erkin agentga aylanayotgan bir paytda, Lui Saha GOAL nashriga bergan intervyusida polshalik hujumchining Manchester Yunayted uchun foydali boʻlishi mumkinligini aytdi. Fransiyalik sobiq futbolchining fikricha, Lewandowski Old Traffordda Zlatan Ibrahimovic kabi katta taʼsir oʻtkazishi mumkin, biroq Angliya Premer-ligasi giganti uchun Kylian Mbappe uslubidagi hujumchi hozirda muhimroq hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Yunayted soʻnggi transfer oynalarida hujum chizigʻiga katta sarmoya kiritgan boʻlsa-da, kutilgan natijaga erishish qiyin kechdi. Shunga qaramay, 2025-yilning yozida toʻgʻri qadamlar tashlandi. Michael Carrick boshqaruvida Matheus Cunha va Bryan Mbeumo jamoada muvaffaqiyatli debyut qilishdi va jamoani Chempionlar ligasi yoʻllanmasi sari yetaklashdi. RB Leypsigdan 74 million funt evaziga kelgan Benjamin Sesko ham 2026-yilda oʻzining samaradorligini koʻrsatib, muhim gollarni urishga muvaffaq boʻldi.
Sloveniyalik 22 yoshli hujumchidan umidlar katta, ammo jamoa Yevropaning elita musobaqalariga qaytayotgan bir paytda raqobatni kuchaytirish zarur. Chempionlar ligasida 109 ta gol urgan Lewandowski, ayniqsa tekinga tushishini hisobga olsa, Carrick uchun aqlli xarid boʻlishi mumkin. Saha bu borada shunday deydi: "Men bu haqda oʻylab koʻrgan boʻlardim. U Chempionlar ligasida ulkan tajribaga ega va jamoaga albatta yordam beradi".
Saha soʻzida davom etib, Lewandowskining yoshi (37 yosh) borasida ham toʻxtalib oʻtdi: "U ligada Sesko bilan sheriklikdan zavq oladi va masʼuliyatni boʻlishib oladi. U yetakchilik va yuqori standartlarni olib keladi. Nega endi yoʻq? Ammo uning yoshini ham hisobga olish kerak. U mavsumda 15-20 ta gol urishi aniq, lekin kelajakni uning atrofida qurish masalasi oʻylantirib qoʻyadi".
…