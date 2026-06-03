Robert Lewandowski Manchester Yunaytedga oʻtadimi? Saha fikr bildirdi

·170·Sport
Robert Lewandowski Manchester Yunaytedga oʻtadimi? Saha fikr bildirdi

Robert Lewandowski "Barselona" bilan shartnomasi yakunlanib, erkin agentga aylanayotgan bir paytda, Lui Saha GOAL nashriga bergan intervyusida polshalik hujumchining Manchester Yunayted uchun foydali boʻlishi mumkinligini aytdi. Fransiyalik sobiq futbolchining fikricha, Lewandowski Old Traffordda Zlatan Ibrahimovic kabi katta taʼsir oʻtkazishi mumkin, biroq Angliya Premer-ligasi giganti uchun Kylian Mbappe uslubidagi hujumchi hozirda muhimroq hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Yunayted soʻnggi transfer oynalarida hujum chizigʻiga katta sarmoya kiritgan boʻlsa-da, kutilgan natijaga erishish qiyin kechdi. Shunga qaramay, 2025-yilning yozida toʻgʻri qadamlar tashlandi. Michael Carrick boshqaruvida Matheus Cunha va Bryan Mbeumo jamoada muvaffaqiyatli debyut qilishdi va jamoani Chempionlar ligasi yoʻllanmasi sari yetaklashdi. RB Leypsigdan 74 million funt evaziga kelgan Benjamin Sesko ham 2026-yilda oʻzining samaradorligini koʻrsatib, muhim gollarni urishga muvaffaq boʻldi.

Sloveniyalik 22 yoshli hujumchidan umidlar katta, ammo jamoa Yevropaning elita musobaqalariga qaytayotgan bir paytda raqobatni kuchaytirish zarur. Chempionlar ligasida 109 ta gol urgan Lewandowski, ayniqsa tekinga tushishini hisobga olsa, Carrick uchun aqlli xarid boʻlishi mumkin. Saha bu borada shunday deydi: "Men bu haqda oʻylab koʻrgan boʻlardim. U Chempionlar ligasida ulkan tajribaga ega va jamoaga albatta yordam beradi".

Saha soʻzida davom etib, Lewandowskining yoshi (37 yosh) borasida ham toʻxtalib oʻtdi: "U ligada Sesko bilan sheriklikdan zavq oladi va masʼuliyatni boʻlishib oladi. U yetakchilik va yuqori standartlarni olib keladi. Nega endi yoʻq? Ammo uning yoshini ham hisobga olish kerak. U mavsumda 15-20 ta gol urishi aniq, lekin kelajakni uning atrofida qurish masalasi oʻylantirib qoʻyadi".

Manchester YunaytedRobert LewandowskiKylian MbappeTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi