«Real» va Adidas yangi mavsum uchun eksklyuziv liboslarni taqdim etdi
Dunyo futbolining eng mashhur jamoalaridan biri bo‘lmish «Real Madrid» hamda sport olamining giganti hisoblangan Adidas brendi millionlab ishqibozlar uzoq kutgan yangilikni e’lon qildi. Ular yaqinlashib kelayotgan 2026/27 yilgi futbol mavsumi uchun maxsus mo‘ljallangan, jamoaning asosiy (uy) o‘yinlarida kiyiladigan yangi liboslar to‘plamini rasman omma e’tiboriga havola etishdi.
Madridliklarning matbuot xizmati tomonidan berilgan bayonotga ko‘ra, ushbu libosning konsepsiyasi shunchaki dizayn emas, balki klubning ko‘p yillik nafis tarixi va boy merosiga bag‘ishlangan ehtirom namunasidir.
An’ana va zamonaviy ranglar uyg‘unligi
Yangi libos dizayni o‘zida bir nechta ramziy ma’nolarni mujassam etgan bo‘lib, undagi grafik elementlar «qirollik klubi»ga xos bo‘lgan ustunlik, yuksak mahorat hamda har qanday bahsda faqat g‘alabaga intilish g‘oyasini ifodalaydi. Ranglar kombinatsiyasi esa quyidagicha ko‘rinish olgan:
Asosiy fon: Libosning katta qismi klubning asrlar davomida o‘zgarmas tashrif qog‘oziga aylangan an’anaviy sof oq (qaymoqrang) rangda ishlangan.
Yoqa va yeng detallari: Ushbu qismlarda libosga o‘zgacha ko‘rk bag‘ishlab turuvchi to‘q yashil rangli nafis chiziqlardan foydalanilgan.
Brend ramzi: Adidas kompaniyasining ramzi hisoblangan yelka qismidagi mashhur uch chiziq esa kutilmaganda yorqin pushti rangda tasvirlanib, zamonaviy trendlarga urg‘u berilgan.
Zamonaviy texnologiyalar va o‘tgan mavsum saboqlari
«Real Madrid» klubining rasmiy veb-saytida yozilishicha, ushbu futbolkalar nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki ichki sifati bilan ham ajralib turadi. Professional futbolchilarning maydondagi erkin va yuqori jismoniy faolligini ta’minlash maqsadida, matoda maksimal darajada havo aylanishini (ventilyatsiya) ta’minlaydigan hamda bahs davomida tana haroratini bir me’yorda saqlaydigan eng so‘nggi ilg‘or sport texnologiyalari qo‘llangan.
An’anaviy hamkorlik: Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, «Real» va Germaniyaning Adidas brendi ko‘p yillardan buyon mustahkam hamkorlik qilib keladi va har bir yangi mavsum arafasida muxlislarni mana shunday yangi liboslar bilan xushnud etadi.
Tan olish kerak, madridliklar uchun o‘tgan mavsum ancha og‘ir va sinovli kechdi. Jamoa bir nechta yirik musobaqalarda chempionlik va sovrinli o‘rinlar uchun oxirigacha matonat bilan kurash olib borgan bo‘lsa-da, yakunda mavsumni kutilmaganda kuboklarsiz, quruq qo‘l bilan yakunlashga majbur bo‘lgan edi. Shu sababli, yangi nafis liboslar «qirollik klubi» uchun yangi zafarlar va omadli yurishlarning boshlanishi bo‘lishiga barcha ishqibozlar umid bildirmoqda.
Jahon futboli, transferlar va sevimli jamoalaringizga oid eng qaynoq hamda qiziqarli voqealarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…