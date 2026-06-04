Virgil van Dijk Liverpul rahbariyatining qaroridan hayratda ekanini aytdi

·134·Sport
Virgil van Dijk Liverpul rahbariyatining qaroridan hayratda ekanini aytdi
Audio versiyasi

Liverpul sardori Virgil van Dijk klub rahbariyatining muvaffaqiyatsiz mavsumdan soʻng bosh murabbiy Arne Slotni isteʼfoga chiqarish haqidagi kutilmagan qaroridan hayratda ekanini bildirdi. Tajribali himoyachining soʻzlariga koʻra, rahbariyat niderlandiyalik mutaxassis bilan xayrlashishdan oldin u bilan maslahatlashmagan. Futbolchi bu xabarni shanba kuni OAV orqali bilganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Niderlandiya terma jamoasining Jazoirga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidagi 1:0 hisobidagi magʻlubiyatidan soʻng, Van Dijk NOS nashriga bergan intervyusida vatandoshining ketishi haqida gapirdi. "Men shanba kuni tushdan keyin Amsterdamga qoʻndim va bu xabar allaqachon tarqalib boʻlgan edi. Shundan soʻng suhbatlar boʻldi, lekin qaror qabul qilib boʻlingandi", — dedi himoyachi.

Liverpul uchun oʻtgan mavsum oʻta ogʻir kechdi. Jamoa yozgi transfer oynasida Alexander Isak kabi yulduzlar uchun rekord darajadagi 446 million funt sarflaganiga qaramay, Angliya Premer-ligasida atigi beshinchi oʻrinni egalladi. Shuningdek, Chempionlar ligasi chorak finalida PSJga imkoniyat boy berildi. Muhammad Salah bilan bogʻliq ichki kelishmovchiliklar ham vaziyatni murakkablashtirdi.

"Ular mendan qanday yoki nima deb soʻrashmaydi", — deya taʼkidladi Van Dijk rahbariyatning qaror qabul qilish jarayoni haqida. Shunga qaramay, u ketayotgan murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirdi: "Men Arne va Sipke bilan gaplashdim. Ular nafaqat men uchun, balki klub uchun qilgan barcha ishlari uchun minnatdorman. Ularga faqat muvaffaqiyat tilayman".

Hozirda Van Dijk bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan, biroq Jazoirdan qabul qilingan magʻlubiyat uni xafa qilgan. "Biz birinchi boʻlimda kamida 2:0 hisobida oldinda boʻlishimiz kerak edi. Hujumda aniqlik yetishmayapti. Jahon chempionatiga tayyor boʻlishimiz uchun koʻp narsani yaxshilashimiz shart", — deya qoʻshimcha qildi Liverpul yulduzi.

LiverpulVirgil van DijkArne SlotAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi