Virgil van Dijk Liverpul rahbariyatining qaroridan hayratda ekanini aytdi
Liverpul sardori Virgil van Dijk klub rahbariyatining muvaffaqiyatsiz mavsumdan soʻng bosh murabbiy Arne Slotni isteʼfoga chiqarish haqidagi kutilmagan qaroridan hayratda ekanini bildirdi. Tajribali himoyachining soʻzlariga koʻra, rahbariyat niderlandiyalik mutaxassis bilan xayrlashishdan oldin u bilan maslahatlashmagan. Futbolchi bu xabarni shanba kuni OAV orqali bilganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Niderlandiya terma jamoasining Jazoirga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidagi 1:0 hisobidagi magʻlubiyatidan soʻng, Van Dijk NOS nashriga bergan intervyusida vatandoshining ketishi haqida gapirdi. "Men shanba kuni tushdan keyin Amsterdamga qoʻndim va bu xabar allaqachon tarqalib boʻlgan edi. Shundan soʻng suhbatlar boʻldi, lekin qaror qabul qilib boʻlingandi", — dedi himoyachi.
Liverpul uchun oʻtgan mavsum oʻta ogʻir kechdi. Jamoa yozgi transfer oynasida Alexander Isak kabi yulduzlar uchun rekord darajadagi 446 million funt sarflaganiga qaramay, Angliya Premer-ligasida atigi beshinchi oʻrinni egalladi. Shuningdek, Chempionlar ligasi chorak finalida PSJga imkoniyat boy berildi. Muhammad Salah bilan bogʻliq ichki kelishmovchiliklar ham vaziyatni murakkablashtirdi.
"Ular mendan qanday yoki nima deb soʻrashmaydi", — deya taʼkidladi Van Dijk rahbariyatning qaror qabul qilish jarayoni haqida. Shunga qaramay, u ketayotgan murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirdi: "Men Arne va Sipke bilan gaplashdim. Ular nafaqat men uchun, balki klub uchun qilgan barcha ishlari uchun minnatdorman. Ularga faqat muvaffaqiyat tilayman".
Hozirda Van Dijk bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan, biroq Jazoirdan qabul qilingan magʻlubiyat uni xafa qilgan. "Biz birinchi boʻlimda kamida 2:0 hisobida oldinda boʻlishimiz kerak edi. Hujumda aniqlik yetishmayapti. Jahon chempionatiga tayyor boʻlishimiz uchun koʻp narsani yaxshilashimiz shart", — deya qoʻshimcha qildi Liverpul yulduzi.
…