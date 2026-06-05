Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchi
Yevropa futbolida yozgi transferlar mavsumi yaqinlashgani sayin Madridning “Real” klubi atrofidagi insayderlik xabarlari yangi bosqichga chiqmoqda. Ispaniyaning nufuzli va ommabop “AS” nashri tarqatgan so‘nggi sensatsion ma’lumotlarga qaraganda, “Qirollik klubi” prezidenti Florentino Peres Myunxenning “Bavariya” klubi vingeri Maykl Oliseni Madridga olib kelish uchun naqd 150 million yevro miqdoridagi mablag‘ni qurbon qilishga tayyor.
Biroq bu xabar futbol olamida katta muhokamalarga va sirli savollarga sabab bo‘lmoqda. Chunki ushbu transfer rejasi Peresning yaqinda qilgan shov-shuvli bayonoti fonida juda qiziq tus oldi.
Ronaldu darajasidagi sirli yulduz kim?
Eslatib o‘tamiz, bir necha kun muqaddam “qaymoqranglilar” rahbari OAVga bergan intervyusida kelayotgan haftaning seshanba kuni klub tarixidagi eng yirik va dahshatli transfer taklifini rasman e’lon qilishini va’da qilgan edi. Peresning ta’kidlashicha, o‘sha taklif yuboriladigan futbolchining ismi oshkor bo‘lganda butun dunyo karaxt ahvolga tushib qoladi.
Shu bilan birga, Madrid grandi rahbari o‘sha sirli o‘yinchi mahorat bobida afsonaviy Krishtianu Ronaldu darajasida ekanligini va u aslo Maykl Olise emasligini alohida uqtirib o‘tgandi. Bu esa Olisening transferi “Real” uchun seshanba kungi asosiy bomba emas, balki Peresning tarkibni kuchaytirish bo‘yicha parallel ravishda olib borayotgan ikkinchi yirik loyihasi ekanligidan dalolat beradi.
Myunxen qal’asini zabt etish oson bo‘lmaydi
Manbaning xabar berishicha, 24 yoshli fransiyalik vingerning transferini amalga oshirish Madrid grandi uchun juda murakkab kechadi. Nemis futboli giganti hisoblangan “Bavariya” klubi hech qanday iqtisodiy tanglikka duch kelmagan va moliyaviy jihatdan barqaror mavqega ega. Myunxenliklar o‘z yetakchilarini sotish orqali g‘aznani to‘ldirishga muhtoj emaslar.
Qolaversa, Olise ortda qolgan mavsumda haqiqiy "vulqon"dek porladi. Futbolchining transfer bozoridagi maqomi va dahshatli statistikasi quyidagi jadvalda aks etgan:
Ko‘rsatkichlar turi
Futbolchining aktual raqamlari va holati
Umumiy o‘yinlar soni
Mavsum davomida barcha turnirlarda 52 ta uchrashuv
Sermahsullik (Gol + Pass)
22 ta gol va dahshatli 31 ta golli uzatma (jami 53 ochko!)
Amaldagi shartnoma muddati
Myunxenliklar bilan 2029 yil yoziga qadar mo‘ljallangan
Bozor qiymati (Transfermarkt)
Ayni damda roppa-rosa 150 million yevro
Nisbatan yosh bo‘lishiga qaramay, maydonda haqiqiy sehrgarga aylanayotgan Olise uchun Transfermarkt portali belgilagan baho Peres taklif qilmoqchi bo‘lgan summaga to‘liq mos keladi.
Zamin sharhi: Florentino Peresning transfer bozoridagi buyuk o‘yinlari yangi darajaga chiqdi. Bir tomondan Maykl Olise uchun 150 million yevrolik yurish, ikkinchi tomondan seshanba kuni e’lon qilinadigan, Ronaldu maqomidagi yana bir sirli mega-yulduz! Agar "Real Madrid" ushbu rejalarning barini amalga oshirsa, keyingi mavsumda Yevropa futbolida ularga qarshi tura oladigan kuch qolmaydi. "Bavariya" pulga muhtoj bo‘lmasa-da, Madridning jozibasi va Olisening ehtimoliy xohishi transferni hal qilishi mumkin.
Yevropa transfer bozorining eng shov-shuvli insaydlari, "Real Madrid" lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va seshanba kungi sirli transfer tafsilotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…