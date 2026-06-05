Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchi

·110·Sport
Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchi

Yevropa futbolida yozgi transferlar mavsumi yaqinlashgani sayin Madridning “Real” klubi atrofidagi insayderlik xabarlari yangi bosqichga chiqmoqda. Ispaniyaning nufuzli va ommabop “AS” nashri tarqatgan so‘nggi sensatsion ma’lumotlarga qaraganda, “Qirollik klubi” prezidenti Florentino Peres Myunxenning “Bavariya” klubi vingeri Maykl Oliseni Madridga olib kelish uchun naqd 150 million yevro miqdoridagi mablag‘ni qurbon qilishga tayyor.

Biroq bu xabar futbol olamida katta muhokamalarga va sirli savollarga sabab bo‘lmoqda. Chunki ushbu transfer rejasi Peresning yaqinda qilgan shov-shuvli bayonoti fonida juda qiziq tus oldi.

Ronaldu darajasidagi sirli yulduz kim?

Eslatib o‘tamiz, bir necha kun muqaddam “qaymoqranglilar” rahbari OAVga bergan intervyusida kelayotgan haftaning seshanba kuni klub tarixidagi eng yirik va dahshatli transfer taklifini rasman e’lon qilishini va’da qilgan edi. Peresning ta’kidlashicha, o‘sha taklif yuboriladigan futbolchining ismi oshkor bo‘lganda butun dunyo karaxt ahvolga tushib qoladi.

Shu bilan birga, Madrid grandi rahbari o‘sha sirli o‘yinchi mahorat bobida afsonaviy Krishtianu Ronaldu darajasida ekanligini va u aslo Maykl Olise emasligini alohida uqtirib o‘tgandi. Bu esa Olisening transferi “Real” uchun seshanba kungi asosiy bomba emas, balki Peresning tarkibni kuchaytirish bo‘yicha parallel ravishda olib borayotgan ikkinchi yirik loyihasi ekanligidan dalolat beradi.

Myunxen qal’asini zabt etish oson bo‘lmaydi

Manbaning xabar berishicha, 24 yoshli fransiyalik vingerning transferini amalga oshirish Madrid grandi uchun juda murakkab kechadi. Nemis futboli giganti hisoblangan “Bavariya” klubi hech qanday iqtisodiy tanglikka duch kelmagan va moliyaviy jihatdan barqaror mavqega ega. Myunxenliklar o‘z yetakchilarini sotish orqali g‘aznani to‘ldirishga muhtoj emaslar.

Qolaversa, Olise ortda qolgan mavsumda haqiqiy "vulqon"dek porladi. Futbolchining transfer bozoridagi maqomi va dahshatli statistikasi quyidagi jadvalda aks etgan:

Ko‘rsatkichlar turi

Futbolchining aktual raqamlari va holati

Umumiy o‘yinlar soni

Mavsum davomida barcha turnirlarda 52 ta uchrashuv

Sermahsullik (Gol + Pass)

22 ta gol va dahshatli 31 ta golli uzatma (jami 53 ochko!)

Amaldagi shartnoma muddati

Myunxenliklar bilan 2029 yil yoziga qadar mo‘ljallangan

Bozor qiymati (Transfermarkt)

Ayni damda roppa-rosa 150 million yevro

Nisbatan yosh bo‘lishiga qaramay, maydonda haqiqiy sehrgarga aylanayotgan Olise uchun Transfermarkt portali belgilagan baho Peres taklif qilmoqchi bo‘lgan summaga to‘liq mos keladi.

Zamin sharhi: Florentino Peresning transfer bozoridagi buyuk o‘yinlari yangi darajaga chiqdi. Bir tomondan Maykl Olise uchun 150 million yevrolik yurish, ikkinchi tomondan seshanba kuni e’lon qilinadigan, Ronaldu maqomidagi yana bir sirli mega-yulduz! Agar "Real Madrid" ushbu rejalarning barini amalga oshirsa, keyingi mavsumda Yevropa futbolida ularga qarshi tura oladigan kuch qolmaydi. "Bavariya" pulga muhtoj bo‘lmasa-da, Madridning jozibasi va Olisening ehtimoliy xohishi transferni hal qilishi mumkin.

Yevropa transfer bozorining eng shov-shuvli insaydlari, "Real Madrid" lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va seshanba kungi sirli transfer tafsilotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PerezReal MadridMichael OliseBayern MunichCristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Kecha, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchi – Zamin.uz, 05.06.2026