Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildi

·32·Sport
Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildi

Jahon futbolidagi transfer narxlari va futbolchilarning bozor qiymatini aniqlab beruvchi nufuzli “Transfermarkt” portali ekspertlari navbatdagi yirik yangilanishni amalga oshirishdi. Juma kuni Ispaniya La Ligasi vakillarining transfer baholari qayta ko‘rib chiqilgandan so‘ng, sayyoraning eng qimmatbaho 10 nafar charm to‘p ustasidan iborat global reyting jadvalida kutilmagan va keskin o‘zgarishlar kuzatildi.

Uzoq vaqt davomida ushbu ro‘yxatda mutlaq peshqadamlik qilib kelgan va so‘nggi oylarda oliy maqomni Lamin Yamal hamda Erling Xoland bilan bo‘lishib turgan fransiyalik yulduz Kilian Mbappe o‘z mavqeini boy berdi va birinchi o‘rinni tark etdi.

Dunyo futboli taxtida ikki hokimlik

Yangilangan moliyaviy ko‘rsatkichlarga ko‘ra, ayni damda yer yuzidagi eng qimmatbaho futbolchi sifatida ikki nafar yosh va dahshatli to‘purar tan olindi. Ularning har biri naqd 200 million yevrolik qiymat bilan transfer bozorining mutlaq qirollariga aylanishdi:

  • Lamin Yamal («Barselona») — € 200 mln

  • Erling Xoland («Manchester Siti») — € 200 mln

Kataloniya grandining 18 yoshli fenomeni La Ligadagi chempionlik va muvaffaqiyatli mavsumdan so‘ng o‘z narxini maksimal darajaga ko‘tarib olishga muvaffaq bo‘ldi.

Sayyoraning eng qimmat Top-10 futbolchisi reytingi

Quyidagi tahliliy jadval orqali dunyo futbolida ayni paytda eng yuqori baholanayotgan va millionlab muxlislar suyuklisiga aylangan kuchli o‘nlik vakillari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Oliy reytingdagi o‘rni

Futbolchining ismi va familiyasi

To‘p suradigan klubi

Joriy transfer bahosi

1-2

Lamin Yamal

«Barselona»

200 million yevro

1-2

Erling Xoland

«Manchester Siti»

200 million yevro

3

Kilian Mbappe

«Real Madrid»

180 million yevro

4-5

Pedri

«Barselona»

150 million yevro

4-5

Maykl Olise

«Bavariya»

150 million yevro

6-9

Xvicha Kvaratsxeliya

«Napoli»

140 million yevro

6-9

Joau Nevesh

PSJ

140 million yevro

6-9

Vitinya

PSJ

140 million yevro

6-9

Vinisius Junior

«Real Madrid»

140 million yevro

10

Jud Bellingem

«Real Madrid»

130 million yevro

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Madridning "Real" klubi a’zolari — Vinisius Junior hamda Jud Bellingemning narxlarida biroz pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, ular hamon kuchli o‘nlikdagi mavqelarini saqlab turishibdi. PSJning ikki vakili hamda Myunxenda porlayotgan Maykl Olise esa o‘z qiymatlarini sezilarli darajada yuksaltirishga erishishgan.

Zamin sharhi: Messi va Ronaldu davridan keyin futbol bozorida 200 millionlik dovonni zabt etish hech kimga nasib qilmayotgan edi. "Barselona"ning 18 yoshli olmosi Lamin Yamalning Xoland bilan bir qatorda dunyoning eng qimmat futbolchisiga aylanishi — bu haqiqiy tarixiy voqelikdir. Mbappening Madriddagi ilk mavsumidan so‘ng 180 millionga tushishi esa La Ligadagi raqobatning naqadar shiddatli ekanidan dalolat beradi.

Jahon futbolidagi eng so‘nggi moliyaviy o‘zgarishlar, transfer bozoridagi qaynoq reytinglar va sevimli yulduzlaringiz hayotidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!

TransfermarktLamine YamalErling HaalandBarcelonaManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Kecha, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi