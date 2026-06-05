Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildi
Jahon futbolidagi transfer narxlari va futbolchilarning bozor qiymatini aniqlab beruvchi nufuzli “Transfermarkt” portali ekspertlari navbatdagi yirik yangilanishni amalga oshirishdi. Juma kuni Ispaniya La Ligasi vakillarining transfer baholari qayta ko‘rib chiqilgandan so‘ng, sayyoraning eng qimmatbaho 10 nafar charm to‘p ustasidan iborat global reyting jadvalida kutilmagan va keskin o‘zgarishlar kuzatildi.
Uzoq vaqt davomida ushbu ro‘yxatda mutlaq peshqadamlik qilib kelgan va so‘nggi oylarda oliy maqomni Lamin Yamal hamda Erling Xoland bilan bo‘lishib turgan fransiyalik yulduz Kilian Mbappe o‘z mavqeini boy berdi va birinchi o‘rinni tark etdi.
Dunyo futboli taxtida ikki hokimlik
Yangilangan moliyaviy ko‘rsatkichlarga ko‘ra, ayni damda yer yuzidagi eng qimmatbaho futbolchi sifatida ikki nafar yosh va dahshatli to‘purar tan olindi. Ularning har biri naqd 200 million yevrolik qiymat bilan transfer bozorining mutlaq qirollariga aylanishdi:
Lamin Yamal («Barselona») — € 200 mln
Erling Xoland («Manchester Siti») — € 200 mln
Kataloniya grandining 18 yoshli fenomeni La Ligadagi chempionlik va muvaffaqiyatli mavsumdan so‘ng o‘z narxini maksimal darajaga ko‘tarib olishga muvaffaq bo‘ldi.
Sayyoraning eng qimmat Top-10 futbolchisi reytingi
Quyidagi tahliliy jadval orqali dunyo futbolida ayni paytda eng yuqori baholanayotgan va millionlab muxlislar suyuklisiga aylangan kuchli o‘nlik vakillari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Oliy reytingdagi o‘rni
Futbolchining ismi va familiyasi
To‘p suradigan klubi
Joriy transfer bahosi
1-2
Lamin Yamal
«Barselona»
200 million yevro
1-2
Erling Xoland
«Manchester Siti»
200 million yevro
3
Kilian Mbappe
«Real Madrid»
180 million yevro
4-5
Pedri
«Barselona»
150 million yevro
4-5
Maykl Olise
«Bavariya»
150 million yevro
6-9
Xvicha Kvaratsxeliya
«Napoli»
140 million yevro
6-9
Joau Nevesh
PSJ
140 million yevro
6-9
Vitinya
PSJ
140 million yevro
6-9
Vinisius Junior
«Real Madrid»
140 million yevro
10
Jud Bellingem
«Real Madrid»
130 million yevro
Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Madridning "Real" klubi a’zolari — Vinisius Junior hamda Jud Bellingemning narxlarida biroz pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, ular hamon kuchli o‘nlikdagi mavqelarini saqlab turishibdi. PSJning ikki vakili hamda Myunxenda porlayotgan Maykl Olise esa o‘z qiymatlarini sezilarli darajada yuksaltirishga erishishgan.
Zamin sharhi: Messi va Ronaldu davridan keyin futbol bozorida 200 millionlik dovonni zabt etish hech kimga nasib qilmayotgan edi. "Barselona"ning 18 yoshli olmosi Lamin Yamalning Xoland bilan bir qatorda dunyoning eng qimmat futbolchisiga aylanishi — bu haqiqiy tarixiy voqelikdir. Mbappening Madriddagi ilk mavsumidan so‘ng 180 millionga tushishi esa La Ligadagi raqobatning naqadar shiddatli ekanidan dalolat beradi.
Jahon futbolidagi eng so‘nggi moliyaviy o‘zgarishlar, transfer bozoridagi qaynoq reytinglar va sevimli yulduzlaringiz hayotidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…