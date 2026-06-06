Peres «Real»ning uch yulduzi kelajagi bo‘yicha muhim qarorini ma’lum qildi

·68·Sport
Peres «Real»ning uch yulduzi kelajagi bo‘yicha muhim qarorini ma’lum qildi

Madridning «Real» klubi prezidenti Florentino Peres jamoaning ayni damdagi eng porloq yulduzlari — chap qanot vingeri Vinisius Junior, fransiyalik to‘purar Kilian Mbappe va angliyalik iqtidorli yarim himoyachi Jud Bellingemning klubdagi kelajagi xususida OAV vakillari tomonidan berilgan savollarga aniq va keskin javob qaytardi.

Dunyo futbolining eng ta’sirli rahbarlaridan biri bo‘lgan Peres o‘zining ushbu bayonoti bilan transfer bozoridagi turli mish-mishlarga butunlay chek qo‘ydi. Uning nufuzli «AS» nashrida chop etilgan intervyusi qisqa fursatda "qirollik klubi" muxlislari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

«Ular bizda ekani – katta baxt!»

Jurnalistlar bilan suhbat jarayonida Florentino Peres dastlab Kilian Mbappening iqtidoriga alohida to‘xtalib o‘tdi va undan umidi juda katta ekanini yashirmadi.

«Mbappe — sayyoramizning eng kuchli futbolchilaridan biridir. Uning qayd etayotgan sermahsullik ko‘rsatkichlari va statistikasiga birrov nazar tashlashning o‘ziyoq qanday fenomenal ijrochi bilan ishlayotganimizni anglash uchun kifoya qiladi. Bunday yuqori darajadagi futbolchining maqomiga hech kim shubha bilan qaramasligi lozim. Kilian bizning umumiy maqsadlarimiz yo‘lida katta hajmdagi foyda keltiradi. Uning 'Real Madrid' libosida ulkan zafarlar va sovrinlarni qo‘lga kiritishiga ishonchim komil», — dedi klub rahbari.

Shundan so‘ng, OAV vakillari klub xo‘jayiniga muxlislarni eng ko‘p qiziqtirgan strategik savol bilan yuzlanishdi: «Biz kelasi bahslarda Mbappe, Vinisius va Bellingemni bir vaqtning o‘zida asosiy tarkibda ko‘ramizmi?»

Florentino Peres bunga javoban jamoada hech qanday ichki nizo yoki ketishlar kutilmayotganini ta’kidladi:

«Biz bu o‘rinda favqulodda noyob mahorat egalari haqida gapiryapmiz. Ular Yer yuzidagi istalgan grand klub o‘z safiga qo‘shib olishni orzu qiladigan darajadagi o‘yinchilardir. Bunday uchlikning aynan bizning jamoamizda to‘p surayotgani — 'Real' uchun yuksak baxt. Shuni qat’iy aytamanki, ularning barchasi Madridda qoladi va faoliyatini shu yerda davom ettiradi».

Dahshatli trio: Ortda qolgan mavsumning sehrli raqamlari

«Santyago Bernabeu» egalari bo‘lmish ushbu uch nafar futbolchi o‘tgan mavsum davomida klub mavaffaqiyatlariga nechog‘lik katta hissa qo‘shganini ularning quyidagi sermahsullik ko‘rsatkichlari ham isbotlab turibdi:

Futbolchi va maydondagi ampluasi

O‘tkazilgan o‘yinlar soni

Urilgan gollar hajmi

Golli uzatmalar (assistlar)

Vinisius Junior (Vinger)

53 ta

22 ta

12 ta

Kilian Mbappe (Hujumchi)

44 ta

42 ta

7 ta

Jud Bellingem (Yarim himoyachi)

40 ta

8 ta

5 ta

Zamin sharhi: Florentino Peres navbatdagi bor o‘zining buyuk transfer siyosati mahsulini namoyish etmoqda. Tarkibda bir yo‘la uch nafar "Oltin to‘p"ga da’vogar futbolchilarni saqlab qolish va ularning kelajagini Madrid bilan bog‘lash faqat «Real»dek qudratli klubga xos xususiyatdir. Ushbu dahshatli trio kelgusi mavsumlarda raqiblar himoya chizig‘i uchun haqiqiy dahshatga aylanishi shubhasiz. Muxlislar esa "Real"ning yangi bosh murabbiyi ushbu yulduzlarni maydonda qanday joylashtirishini intizorlik bilan kutishmoqda.

«Qirollik klubi» lageridagi eng so‘nggi insaydlar, transfer bozoridagi qaynoq yangiliklar va jahon futboli yulduzlari hayotiga oid eksklyuziv maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PeresReal MadridVinisius JuniorKilian MbappeJud Bellingem
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi