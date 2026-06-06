Peres «Real»ning uch yulduzi kelajagi bo‘yicha muhim qarorini ma’lum qildi
Madridning «Real» klubi prezidenti Florentino Peres jamoaning ayni damdagi eng porloq yulduzlari — chap qanot vingeri Vinisius Junior, fransiyalik to‘purar Kilian Mbappe va angliyalik iqtidorli yarim himoyachi Jud Bellingemning klubdagi kelajagi xususida OAV vakillari tomonidan berilgan savollarga aniq va keskin javob qaytardi.
Dunyo futbolining eng ta’sirli rahbarlaridan biri bo‘lgan Peres o‘zining ushbu bayonoti bilan transfer bozoridagi turli mish-mishlarga butunlay chek qo‘ydi. Uning nufuzli «AS» nashrida chop etilgan intervyusi qisqa fursatda "qirollik klubi" muxlislari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
«Ular bizda ekani – katta baxt!»
Jurnalistlar bilan suhbat jarayonida Florentino Peres dastlab Kilian Mbappening iqtidoriga alohida to‘xtalib o‘tdi va undan umidi juda katta ekanini yashirmadi.
«Mbappe — sayyoramizning eng kuchli futbolchilaridan biridir. Uning qayd etayotgan sermahsullik ko‘rsatkichlari va statistikasiga birrov nazar tashlashning o‘ziyoq qanday fenomenal ijrochi bilan ishlayotganimizni anglash uchun kifoya qiladi. Bunday yuqori darajadagi futbolchining maqomiga hech kim shubha bilan qaramasligi lozim. Kilian bizning umumiy maqsadlarimiz yo‘lida katta hajmdagi foyda keltiradi. Uning 'Real Madrid' libosida ulkan zafarlar va sovrinlarni qo‘lga kiritishiga ishonchim komil», — dedi klub rahbari.
Shundan so‘ng, OAV vakillari klub xo‘jayiniga muxlislarni eng ko‘p qiziqtirgan strategik savol bilan yuzlanishdi: «Biz kelasi bahslarda Mbappe, Vinisius va Bellingemni bir vaqtning o‘zida asosiy tarkibda ko‘ramizmi?»
Florentino Peres bunga javoban jamoada hech qanday ichki nizo yoki ketishlar kutilmayotganini ta’kidladi:
«Biz bu o‘rinda favqulodda noyob mahorat egalari haqida gapiryapmiz. Ular Yer yuzidagi istalgan grand klub o‘z safiga qo‘shib olishni orzu qiladigan darajadagi o‘yinchilardir. Bunday uchlikning aynan bizning jamoamizda to‘p surayotgani — 'Real' uchun yuksak baxt. Shuni qat’iy aytamanki, ularning barchasi Madridda qoladi va faoliyatini shu yerda davom ettiradi».
Dahshatli trio: Ortda qolgan mavsumning sehrli raqamlari
«Santyago Bernabeu» egalari bo‘lmish ushbu uch nafar futbolchi o‘tgan mavsum davomida klub mavaffaqiyatlariga nechog‘lik katta hissa qo‘shganini ularning quyidagi sermahsullik ko‘rsatkichlari ham isbotlab turibdi:
Futbolchi va maydondagi ampluasi
O‘tkazilgan o‘yinlar soni
Urilgan gollar hajmi
Golli uzatmalar (assistlar)
Vinisius Junior (Vinger)
53 ta
22 ta
12 ta
Kilian Mbappe (Hujumchi)
44 ta
42 ta
7 ta
Jud Bellingem (Yarim himoyachi)
40 ta
8 ta
5 ta
Zamin sharhi: Florentino Peres navbatdagi bor o‘zining buyuk transfer siyosati mahsulini namoyish etmoqda. Tarkibda bir yo‘la uch nafar "Oltin to‘p"ga da’vogar futbolchilarni saqlab qolish va ularning kelajagini Madrid bilan bog‘lash faqat «Real»dek qudratli klubga xos xususiyatdir. Ushbu dahshatli trio kelgusi mavsumlarda raqiblar himoya chizig‘i uchun haqiqiy dahshatga aylanishi shubhasiz. Muxlislar esa "Real"ning yangi bosh murabbiyi ushbu yulduzlarni maydonda qanday joylashtirishini intizorlik bilan kutishmoqda.
«Qirollik klubi» lageridagi eng so‘nggi insaydlar, transfer bozoridagi qaynoq yangiliklar va jahon futboli yulduzlari hayotiga oid eksklyuziv maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…