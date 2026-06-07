Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkin
Yevropa futbolida yangi mavsumga hozirlik ko‘rish va tarkibni kuchaytirish ishlari allaqachon boshlanib ketdi. Angliya va Ispaniyaning nufuzli sport nashrlari transfer bozorida kutilayotgan navbatdagi ulkan kelishuv haqida bong urmoqda. Bu safargi transfer shov-shuvlari markazida Myunxenning «Bavariya» klubi hamda Fransiya milliy terma jamoasining mahoratli qanot hujumchisi Maykl Olise turibdi. Britaniyaning mashhur «The Telegraph» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, fransuz yulduzi Madridning «Real» klubining bosh transfer maqsadlaridan biriga aylangan.
Ushbu transferning kun tartibiga chiqishiga «Qirollik klubi»ning murabbiylik kursisida kutilayotgan tarixiy rotatsiya bosh omil bo‘lib turibdi.
Mourino omili va «Maxsus» loyihaning yangi yulduzi
Madrid grandi boshqaruviga kelishi kutilayotgan tajribali va dunyoga mashhur mutaxassis Joze Mourino klub rahbariyati oldiga o‘z talablarini qo‘yishga ulgurgan. Futbol olamida «Maxsus» (The Special One) laqabi bilan tanilgan portugaliyalik murabbiy 24 yoshli iqtidor egasini Madriddagi yangi loyihasining eng muhim va ajralmas qismi sifatida ko‘rmoqda.
Murabbiy Olisening tezkorligi va taktik ustunligi jamoa hujum chizig‘ini butunlay yangi darajaga olib chiqishiga ishonmoqda. Biroq bu transferni amalga oshirish uchun Madrid klubi rekord darajadagi mablag‘dan voz kechishiga to‘g‘ri keladi:
Dahshatli transfer bahosi: Nufuzli Transfermarkt portali ekspertlarining so‘nggi tahlillariga ko‘ra, Maykl Olisening ayni paytdagi bozor qiymati naqd 150 million yevro etib belgilangan.
Uzoq muddatli majburiyat: Myunxenning «Bavariya» klubi ham o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Boisi, fransuz vingerining nemislar bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning o‘rtalariga qadar mo‘ljallangan.
Olisening Bundesligadagi dahshatli statistikasi
Fransiyalik futbolchining nima sababdan dunyoning eng qimmatbaho iqtidorlaridan biri sifatida e’tirof etilayotganini uning yakunlangan mavsumdagi ko‘rsatkichlari ham yaqqol isbotlab turibdi. Quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali uning Germaniyadagi super natijalari bilan tanishishingiz mumkin:
Mavsum davomidagi ko‘rsatkichlar
Natija soni
Futbolchining maydondagi darajasi
Bundesligadagi uchrashuvlar
32 ta o‘yin
Myunxenliklar tarkibida hujumlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘ldi.
Urilgan gollar soni
15 ta gol
Qanotdan markazga yorib kirib, raqib darvozalarini bexato nishonga oldi.
Assistlar (Golli uzatmalar)
19 ta assist
Jamoadoshlariga golli vaziyatlar yaratish bo‘yicha chempionat yetakchisiga aylandi.
Zamin sharhi: Joze Mourinoning «Real Madrid» boshqaruviga kelishi ehtimoli futbol olamida katta intriga tug‘dirayotgan bo‘lsa, uning Maykl Olise transferini talab qilayotgani «Qirollik klubi»ning kelasi mavsumdagi rejalari naqadar ulkan ekanidan dalolat beradi. Bundesliganing birgina mavsumida «15+19» ko‘rsatkichini qayd etgan 24 yoshli futbolchi haqiqatan ham istalgan grand jamoaning orzusidir. To‘g‘ri, 150 million yevro va «Bavariya»ning 2029 yilgacha bo‘lgan shartnomasi muzokaralarni juda murakkab vaziyatga soladi, ammo Florentino Peres uchun transfer bozorida imkonsiz narsaning o‘zi yo‘q. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Madridda yangi bir «dahshatli» tarkib shakllanishi aniq!
Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Real Madrid» va «Bavariya» lagerlaridan eng so‘nggi eksklyuziv insaydlar hamda dunyo futboliga oid qaynoq maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…