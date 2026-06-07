Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkin

·288·Sport
Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkin

Yevropa futbolida yangi mavsumga hozirlik ko‘rish va tarkibni kuchaytirish ishlari allaqachon boshlanib ketdi. Angliya va Ispaniyaning nufuzli sport nashrlari transfer bozorida kutilayotgan navbatdagi ulkan kelishuv haqida bong urmoqda. Bu safargi transfer shov-shuvlari markazida Myunxenning «Bavariya» klubi hamda Fransiya milliy terma jamoasining mahoratli qanot hujumchisi Maykl Olise turibdi. Britaniyaning mashhur «The Telegraph» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, fransuz yulduzi Madridning «Real» klubining bosh transfer maqsadlaridan biriga aylangan.

Ushbu transferning kun tartibiga chiqishiga «Qirollik klubi»ning murabbiylik kursisida kutilayotgan tarixiy rotatsiya bosh omil bo‘lib turibdi.

Mourino omili va «Maxsus» loyihaning yangi yulduzi

Madrid grandi boshqaruviga kelishi kutilayotgan tajribali va dunyoga mashhur mutaxassis Joze Mourino klub rahbariyati oldiga o‘z talablarini qo‘yishga ulgurgan. Futbol olamida «Maxsus» (The Special One) laqabi bilan tanilgan portugaliyalik murabbiy 24 yoshli iqtidor egasini Madriddagi yangi loyihasining eng muhim va ajralmas qismi sifatida ko‘rmoqda.

Murabbiy Olisening tezkorligi va taktik ustunligi jamoa hujum chizig‘ini butunlay yangi darajaga olib chiqishiga ishonmoqda. Biroq bu transferni amalga oshirish uchun Madrid klubi rekord darajadagi mablag‘dan voz kechishiga to‘g‘ri keladi:

  • Dahshatli transfer bahosi: Nufuzli Transfermarkt portali ekspertlarining so‘nggi tahlillariga ko‘ra, Maykl Olisening ayni paytdagi bozor qiymati naqd 150 million yevro etib belgilangan.

  • Uzoq muddatli majburiyat: Myunxenning «Bavariya» klubi ham o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Boisi, fransuz vingerining nemislar bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning o‘rtalariga qadar mo‘ljallangan.

Olisening Bundesligadagi dahshatli statistikasi

Fransiyalik futbolchining nima sababdan dunyoning eng qimmatbaho iqtidorlaridan biri sifatida e’tirof etilayotganini uning yakunlangan mavsumdagi ko‘rsatkichlari ham yaqqol isbotlab turibdi. Quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali uning Germaniyadagi super natijalari bilan tanishishingiz mumkin:

Mavsum davomidagi ko‘rsatkichlar

Natija soni

Futbolchining maydondagi darajasi

Bundesligadagi uchrashuvlar

32 ta o‘yin

Myunxenliklar tarkibida hujumlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘ldi.

Urilgan gollar soni

15 ta gol

Qanotdan markazga yorib kirib, raqib darvozalarini bexato nishonga oldi.

Assistlar (Golli uzatmalar)

19 ta assist

Jamoadoshlariga golli vaziyatlar yaratish bo‘yicha chempionat yetakchisiga aylandi.

Zamin sharhi: Joze Mourinoning «Real Madrid» boshqaruviga kelishi ehtimoli futbol olamida katta intriga tug‘dirayotgan bo‘lsa, uning Maykl Olise transferini talab qilayotgani «Qirollik klubi»ning kelasi mavsumdagi rejalari naqadar ulkan ekanidan dalolat beradi. Bundesliganing birgina mavsumida «15+19» ko‘rsatkichini qayd etgan 24 yoshli futbolchi haqiqatan ham istalgan grand jamoaning orzusidir. To‘g‘ri, 150 million yevro va «Bavariya»ning 2029 yilgacha bo‘lgan shartnomasi muzokaralarni juda murakkab vaziyatga soladi, ammo Florentino Peres uchun transfer bozorida imkonsiz narsaning o‘zi yo‘q. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Madridda yangi bir «dahshatli» tarkib shakllanishi aniq!

Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Real Madrid» va «Bavariya» lagerlaridan eng so‘nggi eksklyuziv insaydlar hamda dunyo futboliga oid qaynoq maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Michael OliseReal MadridBayern MunichJose MourinhoFrance
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinSavio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:16Enso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiEnso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiBugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkin – Zamin.uz, 07.06.2026