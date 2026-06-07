Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardi

·1.4K·Sport
Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardi

Madridning «Real» klubi prezidentligi uchun kechgan shiddatli va tarixiy saylovlar o‘z yakuniga yetdi. Madridliklarning uzoq yillik va afsonaviy rahbari, 79 yoshli taniqli funksioner Florentino Peres navbatdagi bor ushbu yuksak lavozimga saylandi. Saylov natijalariga ko‘ra, Peres ishtirokchilarning 64,1 foiz ovozini jamlagan holda, o‘zining yosh va ambitsiyali raqibi Enrike Rikelmeni katta farq bilan ortda qoldirdi. Ushbu g‘alaba evaziga u «qirollik klubi»ni 2030 yilga qadar boshqarish va yangi buyuk davrni barpo etish huquqini qo‘lga kiritdi.

Saylovdagi g‘alabadan so‘ng, Peres o‘zining eng shov-shuvli va’dasini darhol amalga oshirdi. Klub tarixidagi eng kuchli murabbiylardan biri Joze Mourino rasman «Santyago Bernabeu»ga qaytarildi. Shuningdek, Madrid superklubi transfer bozorini ham larzaga solish arafasida turibdi.

«Qaymoqranglilar»ning yangi taktik rejalari va transfer maqsadlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

«RЕAL MADRID»NING YANGI DAVRI VA TRANSFЕR NISHONLARI

Klubning yangi rahbariyati va murabbiyi

Yaqinlashib kelayotgan himoya chizig‘i transferlari

Hujum chizig‘i uchun rejalashtirilgan bomba transfer

Prezident: Florentino Peres


(2030 yilgacha saylandi)



Bosh murabbiy: Joze Mourino


(Rezyumesida «Real» bilan rekordlar bor)

Ibraima Konate — markaziy himoyani mustahkamlash uchun asosiy nomzod.



Denzel Dyumfris — o‘ng qanot himoyasini mutlaqo yangi darajaga olib chiquvchi kuch.

Maykl Olise



«Real» ushbu sehrli vinger uchun yaqin kunlarda kosmik 150 million yevrodan ortiq mablag‘ taklif qilishga tayyorlanmoqda.

Har ikki himoyachi transferi ayni damda yakuniy pallada turibdi va yaqin soatlarda rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.

Florentino Peres — «Qirollik klubi»ning asl me’mori

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Florentino Peres shu kungacha «Real Madrid» prezidenti sifatida jami 22,5 yil davomida faoliyat yuritib, dunyo futbolida tengsiz imperiya yaratdi. Uning donishmandlarcha rahbarligi ostida madridliklar naqd 37 ta yirik sovringa ega chiqishgan. Eng diqqatga sazovor tomoni, ushbu sovrinlarning 7 tasi Yevropa futbolining toji hisoblanmish Eng nufuzli musobaqa — YECHL (UYEFA Chempionlar ligasi) bosh kubogidir.

Zamin sharhi: Florentino Peresning yana g‘alaba qozonishi — bu Madridda barqarorlik va buyuklik davom etishidan dalolatdir. Ammo eng katta sensatsiya, shubhasiz, «Special One» — Joze Mourinoning qaytishi bo‘ldi. Portugaliyalik mutaxassisning xarakteri va Peresning moliyaviy qudrati birlashganda qanday kuch paydo bo‘lishini futbol olami juda yaxshi biladi. Konate va Dyumfris kabi toshdek mahkam himoyachilar hamda Olisedek vingerning 150 million yevroga sotib olinishi «Real»ni yangi mavsumda yana to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylantirishi shubhasiz. Peres o‘z so‘zining ustidan chiqdi, endi navbat maydondagi janglarga! Muxlislarni dahshatli mavsum kutmoqda.

Madridning «Real» klubidagi inqilobiy o‘zgarishlar, Joze Mourinoning ilk intervyulari va Maykl Olise transferining eng so‘nggi tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Florentino PeresReal MadridJoze MourinʼoMadridSantyago Bernabeu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaAlexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaKecha, 18:32Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Kecha, 18:29Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiKecha, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Kecha, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiKecha, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiKecha, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)