Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardi
Madridning «Real» klubi prezidentligi uchun kechgan shiddatli va tarixiy saylovlar o‘z yakuniga yetdi. Madridliklarning uzoq yillik va afsonaviy rahbari, 79 yoshli taniqli funksioner Florentino Peres navbatdagi bor ushbu yuksak lavozimga saylandi. Saylov natijalariga ko‘ra, Peres ishtirokchilarning 64,1 foiz ovozini jamlagan holda, o‘zining yosh va ambitsiyali raqibi Enrike Rikelmeni katta farq bilan ortda qoldirdi. Ushbu g‘alaba evaziga u «qirollik klubi»ni 2030 yilga qadar boshqarish va yangi buyuk davrni barpo etish huquqini qo‘lga kiritdi.
Saylovdagi g‘alabadan so‘ng, Peres o‘zining eng shov-shuvli va’dasini darhol amalga oshirdi. Klub tarixidagi eng kuchli murabbiylardan biri Joze Mourino rasman «Santyago Bernabeu»ga qaytarildi. Shuningdek, Madrid superklubi transfer bozorini ham larzaga solish arafasida turibdi.
«Qaymoqranglilar»ning yangi taktik rejalari va transfer maqsadlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
«RЕAL MADRID»NING YANGI DAVRI VA TRANSFЕR NISHONLARI
Klubning yangi rahbariyati va murabbiyi
Yaqinlashib kelayotgan himoya chizig‘i transferlari
Hujum chizig‘i uchun rejalashtirilgan bomba transfer
Prezident: Florentino Peres
(2030 yilgacha saylandi)
Bosh murabbiy: Joze Mourino
(Rezyumesida «Real» bilan rekordlar bor)
Ibraima Konate — markaziy himoyani mustahkamlash uchun asosiy nomzod.
Denzel Dyumfris — o‘ng qanot himoyasini mutlaqo yangi darajaga olib chiquvchi kuch.
Maykl Olise
«Real» ushbu sehrli vinger uchun yaqin kunlarda kosmik 150 million yevrodan ortiq mablag‘ taklif qilishga tayyorlanmoqda.
Har ikki himoyachi transferi ayni damda yakuniy pallada turibdi va yaqin soatlarda rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.
Florentino Peres — «Qirollik klubi»ning asl me’mori
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Florentino Peres shu kungacha «Real Madrid» prezidenti sifatida jami 22,5 yil davomida faoliyat yuritib, dunyo futbolida tengsiz imperiya yaratdi. Uning donishmandlarcha rahbarligi ostida madridliklar naqd 37 ta yirik sovringa ega chiqishgan. Eng diqqatga sazovor tomoni, ushbu sovrinlarning 7 tasi Yevropa futbolining toji hisoblanmish Eng nufuzli musobaqa — YECHL (UYEFA Chempionlar ligasi) bosh kubogidir.
Zamin sharhi: Florentino Peresning yana g‘alaba qozonishi — bu Madridda barqarorlik va buyuklik davom etishidan dalolatdir. Ammo eng katta sensatsiya, shubhasiz, «Special One» — Joze Mourinoning qaytishi bo‘ldi. Portugaliyalik mutaxassisning xarakteri va Peresning moliyaviy qudrati birlashganda qanday kuch paydo bo‘lishini futbol olami juda yaxshi biladi. Konate va Dyumfris kabi toshdek mahkam himoyachilar hamda Olisedek vingerning 150 million yevroga sotib olinishi «Real»ni yangi mavsumda yana to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylantirishi shubhasiz. Peres o‘z so‘zining ustidan chiqdi, endi navbat maydondagi janglarga! Muxlislarni dahshatli mavsum kutmoqda.
Madridning «Real» klubidagi inqilobiy o‘zgarishlar, Joze Mourinoning ilk intervyulari va Maykl Olise transferining eng so‘nggi tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…