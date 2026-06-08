Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandi

·55·Sport
Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandi

Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining boʻlajak Jahon chempionati uchun vitse-sardori kim boʻlishini rasman tasdiqladi. "Arsenal" yarim himoyachisi Declan Rice jamoa sardori Harry Kane’ning asosiy yordamchisi sifatida muhim yetakchilik rolini oʻz zimmasiga oladi. Hozirda futbolchi Shimoliy Amerikadagi turnirga tayyorgarlik koʻrish uchun Floridadagi mashgʻulotlar bazasiga yetib kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rice Angliyaning West Palm Beachdagi qarorgohiga shanba kuni kechqurun Bukayo Saka, Noni Madueke va Eberechi Eze bilan birga tashrif buyurdi. Aynan shu vaqtda terma jamoaning qolgan aʼzolari Tampada Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida 1:0 hisobida gʻalaba qozonishdi. Yarim himoyachining ushbu lavozimga koʻtarilishi uning "Arsenal" safida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng yuz berdi.

Tomas Tuxel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Declan Rice’ning xarakteri va tajribasi jamoa muvaffaqiyati uchun muhim ekanini taʼkidladi. "Menimcha, Declan mening vitse-sardorim boʻladi", — dedi nemis mutaxassisi. Biroq, Tuxel futbolchining oʻzi bilan bu borada hali rasmiy va batafsil suhbat oʻtkazmaganini, barchasi norasmiy tarzda hal qilinganini tan oldi.

Eslatib oʻtamiz, Declan Rice avvalroq Harry Kane safda boʻlmagan paytda, Uelsga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida sardorlik bogʻichini taqqan edi. Tuxelning soʻzlariga koʻra, oʻshanda u futbolchiga oʻzining iyerarxiyadagi oʻrnini tushuntirgan. Endilikda "Arsenal" yulduzlari asosiy guruh bilan mashgʻulotlarni boshlashdi, ammo ularning Kosta-Rikaga qarshi navbatdagi oʻyinda ishtirok etishi soʻroq ostida turibdi.

AngliyaDeclan RiceTomas TuxelArsenalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiJennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiBugun, 10:55Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiLionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiBugun, 10:39Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiMbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiBugun, 09:50Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiYuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiBugun, 08:59Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiLamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiBugun, 08:39Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)