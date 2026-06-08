Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandi
Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining boʻlajak Jahon chempionati uchun vitse-sardori kim boʻlishini rasman tasdiqladi. "Arsenal" yarim himoyachisi Declan Rice jamoa sardori Harry Kane’ning asosiy yordamchisi sifatida muhim yetakchilik rolini oʻz zimmasiga oladi. Hozirda futbolchi Shimoliy Amerikadagi turnirga tayyorgarlik koʻrish uchun Floridadagi mashgʻulotlar bazasiga yetib kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rice Angliyaning West Palm Beachdagi qarorgohiga shanba kuni kechqurun Bukayo Saka, Noni Madueke va Eberechi Eze bilan birga tashrif buyurdi. Aynan shu vaqtda terma jamoaning qolgan aʼzolari Tampada Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida 1:0 hisobida gʻalaba qozonishdi. Yarim himoyachining ushbu lavozimga koʻtarilishi uning "Arsenal" safida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng yuz berdi.
Tomas Tuxel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Declan Rice’ning xarakteri va tajribasi jamoa muvaffaqiyati uchun muhim ekanini taʼkidladi. "Menimcha, Declan mening vitse-sardorim boʻladi", — dedi nemis mutaxassisi. Biroq, Tuxel futbolchining oʻzi bilan bu borada hali rasmiy va batafsil suhbat oʻtkazmaganini, barchasi norasmiy tarzda hal qilinganini tan oldi.
Eslatib oʻtamiz, Declan Rice avvalroq Harry Kane safda boʻlmagan paytda, Uelsga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida sardorlik bogʻichini taqqan edi. Tuxelning soʻzlariga koʻra, oʻshanda u futbolchiga oʻzining iyerarxiyadagi oʻrnini tushuntirgan. Endilikda "Arsenal" yulduzlari asosiy guruh bilan mashgʻulotlarni boshlashdi, ammo ularning Kosta-Rikaga qarshi navbatdagi oʻyinda ishtirok etishi soʻroq ostida turibdi.
…