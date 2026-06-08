Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchi

·158·Sport
Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchi

Madridning «Real» klubi yaqin kunlar ichida dunyo futbolida portlash effektini beruvchi rasmiy bayonotni e’lon qilish arafasida turibdi. Jamoa rahbariyati afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinoning qaytarilishi bo‘yicha barcha hujjat ishlari va rasmiy tartib-taomillarni yakunlamoqda. Ispaniyaning nufuzli "Marca" nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlarga qaraganda, «o‘zgacha» laqabli murabbiy allaqachon «qirollik klubi» boshliqlari bilan maxfiy muzokaralar va ilk taktik suhbatlarni o‘tkazishga ulgurgan.

Tajribali mutaxassis jamoaning hozirgi holatini sinchiklab tahlil qilar ekan, Madrid grandining eng zaif va oqsayotgan nuqtasini ochiq-oydin ko‘rsatib o‘tdi. Mourinoning fikricha, «Real» hujum va yarim himoya chizig‘ida dunyoning eng kuchli salohiyatiga ega, biroq barcha yirik sovrinlar va chempionlik unvonlari uchun kurashishda mudofaa chizig‘ini jiddiy tarzda kuchaytirish zarur. Portugaliyalik daho klub rahbariyati oldiga transferlar bo‘yicha aniq va qat’iy talabni qo‘ygan.

Manbaning ta’kidlashicha, Mourinoning Madriddagi yangi inqilobi himoyani qayta qurishdan boshlanadi. U ushbu chiziqqa «Liverpul» klubi yulduzi Ibrohim Konate olib kelinishi bilan cheklanib qolmoqchi emas. Ustozning rejasiga ko‘ra, Konate bilan shartnoma imzolanganidan so‘ng, markaziy himoyaga yana bir yuqori darajali va bahaybat futbolchi xarid qilinishi shart. Shu yo‘l bilan u Madridda o‘tib bo‘lmas «istehkom» va har qanday raqibga haybat soluvchi raqobatbardosh tarkib shakllantirishni maqsad qilgan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq matbuotda Ibrohim Konatening «Real» bilan to‘liq kelishuvga erishgani haqida shov-shuvli xabarlar tarqalgan edi. Unga ko‘ra, fransiyalik himoyachi yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati bahslari yakunlanishi bilan to‘g‘ri Madrid klubi ixtiyoriga yetib keladi. Eng yoqimli jihati shundaki, Konate ingliz klubi bilan shartnomasi yakuniga yetgani bois, Madridga mutlaqo tekinga — erkin agent maqomida ko‘chib o‘tadi. Bu esa Mourinoning «Real»dagi yangi davridagi ilk yirik va mahoratli transfer yurishi bo‘lishi kutilmoqda.

Madridning «Real» klubiga Joze Mourinoning rasman qaytishi, portugaliyalik mutaxassisning yangi transfer nishonlari va Ispaniya La Ligasining eng qaynoq kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jose MourinhoReal MadridIbrahima KonateMarcaLiverpool
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiBugun, 19:52Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiPeres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiKecha, 18:41Niderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiNiderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiKecha, 17:58Niderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiNiderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiKecha, 17:49Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaKecha, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)