Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchi
Madridning «Real» klubi yaqin kunlar ichida dunyo futbolida portlash effektini beruvchi rasmiy bayonotni e’lon qilish arafasida turibdi. Jamoa rahbariyati afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinoning qaytarilishi bo‘yicha barcha hujjat ishlari va rasmiy tartib-taomillarni yakunlamoqda. Ispaniyaning nufuzli "Marca" nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlarga qaraganda, «o‘zgacha» laqabli murabbiy allaqachon «qirollik klubi» boshliqlari bilan maxfiy muzokaralar va ilk taktik suhbatlarni o‘tkazishga ulgurgan.
Tajribali mutaxassis jamoaning hozirgi holatini sinchiklab tahlil qilar ekan, Madrid grandining eng zaif va oqsayotgan nuqtasini ochiq-oydin ko‘rsatib o‘tdi. Mourinoning fikricha, «Real» hujum va yarim himoya chizig‘ida dunyoning eng kuchli salohiyatiga ega, biroq barcha yirik sovrinlar va chempionlik unvonlari uchun kurashishda mudofaa chizig‘ini jiddiy tarzda kuchaytirish zarur. Portugaliyalik daho klub rahbariyati oldiga transferlar bo‘yicha aniq va qat’iy talabni qo‘ygan.
Manbaning ta’kidlashicha, Mourinoning Madriddagi yangi inqilobi himoyani qayta qurishdan boshlanadi. U ushbu chiziqqa «Liverpul» klubi yulduzi Ibrohim Konate olib kelinishi bilan cheklanib qolmoqchi emas. Ustozning rejasiga ko‘ra, Konate bilan shartnoma imzolanganidan so‘ng, markaziy himoyaga yana bir yuqori darajali va bahaybat futbolchi xarid qilinishi shart. Shu yo‘l bilan u Madridda o‘tib bo‘lmas «istehkom» va har qanday raqibga haybat soluvchi raqobatbardosh tarkib shakllantirishni maqsad qilgan.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq matbuotda Ibrohim Konatening «Real» bilan to‘liq kelishuvga erishgani haqida shov-shuvli xabarlar tarqalgan edi. Unga ko‘ra, fransiyalik himoyachi yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati bahslari yakunlanishi bilan to‘g‘ri Madrid klubi ixtiyoriga yetib keladi. Eng yoqimli jihati shundaki, Konate ingliz klubi bilan shartnomasi yakuniga yetgani bois, Madridga mutlaqo tekinga — erkin agent maqomida ko‘chib o‘tadi. Bu esa Mourinoning «Real»dagi yangi davridagi ilk yirik va mahoratli transfer yurishi bo‘lishi kutilmoqda.
Madridning «Real» klubiga Joze Mourinoning rasman qaytishi, portugaliyalik mutaxassisning yangi transfer nishonlari va Ispaniya La Ligasining eng qaynoq kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…