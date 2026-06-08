Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchi
Yevropa transfer bozorida navbatdagi yirik va dahshatli kelishuv kurtak ochmoqda. Madridning «Real» klubi prezidenti, tajribali va donishmand Florentino Peres Londonning «Chelsi» klubi yarim himoyachisi, jahon chempioni Enso Fernandesni Madridga olib kelish rejasini tuzmoqda. Nufuzli Transfer News Live nashri taniqli insayder va jurnalist Latigo Serranogo tayanib tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlarga ko‘ra, «Qirollik klubi» rahbari argentinalik iqtidor egasini o‘z siyosiy va strategik prezidentlik kampaniyasining eng muhim va markaziy qismiga aylantirishni maqsad qilgan.
Manbaning alohida urg‘u berishicha, Florentino Peres «aristokratlar» maydon markazi generalining transferini shunchaki oddiy xarid emas, balki o‘zining «orzusidagi transfer» deb hisoblamoqda. Madrid grandi yarim himoya chizig‘ini yanada mukammal va yengilmas ko‘rinishga keltirish uchun aynan Ensoning o‘yin uslubi, maydonni ko‘rish qobiliyati va yuksak intellekti juda mos keladi, deb hisoblamoqda. Aslida, mahoratli argentinalik yulduz ancha vaqtdan beri «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tishi mumkin bo‘lgan eng asosiy nomzodlar ro‘yxatida yuqori o‘rinlarni band etib kelayotgan edi.
Hozirda 25 yoshni qarshi olgan iqtidorli futbolchining London klubi bilan amaldagi shartnomasi uzoq muddatli bo‘lib, 2032 yilga qadar mo‘ljallangan. Biroq «Chelsi» jamoasining so‘nggi mavsumlarni muvaffaqiyatsiz va beqaror o‘tkazayotgani, Yevrokuboklardan chetda qolayotgani sababli, Fernandesning o‘zi ham faoliyatida yangi sahifa ochish va sovrinlar uchun kurashadigan qudratliroq klublarga o‘tish imkoniyatlarini jiddiy ravishda o‘rganib chiqmoqda. Mashhur Transfermarkt portali ayni paytda ushbu yarim himoyachining transfer bahosini naqd 90 million yevro deb baholagan.
Madridning «Real» klubidagi yangi «Galaktikos» loyihasi, Florentino Peresning Enso Fernandes uchun tayyorlayotgan dahshatli shartnomasi va Yevropa futbolining eng qaynoq transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…