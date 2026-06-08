Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchi

·43·Sport
Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchi

Yevropa transfer bozorida navbatdagi yirik va dahshatli kelishuv kurtak ochmoqda. Madridning «Real» klubi prezidenti, tajribali va donishmand Florentino Peres Londonning «Chelsi» klubi yarim himoyachisi, jahon chempioni Enso Fernandesni Madridga olib kelish rejasini tuzmoqda. Nufuzli Transfer News Live nashri taniqli insayder va jurnalist Latigo Serranogo tayanib tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlarga ko‘ra, «Qirollik klubi» rahbari argentinalik iqtidor egasini o‘z siyosiy va strategik prezidentlik kampaniyasining eng muhim va markaziy qismiga aylantirishni maqsad qilgan.

Manbaning alohida urg‘u berishicha, Florentino Peres «aristokratlar» maydon markazi generalining transferini shunchaki oddiy xarid emas, balki o‘zining «orzusidagi transfer» deb hisoblamoqda. Madrid grandi yarim himoya chizig‘ini yanada mukammal va yengilmas ko‘rinishga keltirish uchun aynan Ensoning o‘yin uslubi, maydonni ko‘rish qobiliyati va yuksak intellekti juda mos keladi, deb hisoblamoqda. Aslida, mahoratli argentinalik yulduz ancha vaqtdan beri «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tishi mumkin bo‘lgan eng asosiy nomzodlar ro‘yxatida yuqori o‘rinlarni band etib kelayotgan edi.

Hozirda 25 yoshni qarshi olgan iqtidorli futbolchining London klubi bilan amaldagi shartnomasi uzoq muddatli bo‘lib, 2032 yilga qadar mo‘ljallangan. Biroq «Chelsi» jamoasining so‘nggi mavsumlarni muvaffaqiyatsiz va beqaror o‘tkazayotgani, Yevrokuboklardan chetda qolayotgani sababli, Fernandesning o‘zi ham faoliyatida yangi sahifa ochish va sovrinlar uchun kurashadigan qudratliroq klublarga o‘tish imkoniyatlarini jiddiy ravishda o‘rganib chiqmoqda. Mashhur Transfermarkt portali ayni paytda ushbu yarim himoyachining transfer bahosini naqd 90 million yevro deb baholagan.

Madridning «Real» klubidagi yangi «Galaktikos» loyihasi, Florentino Peresning Enso Fernandes uchun tayyorlayotgan dahshatli shartnomasi va Yevropa futbolining eng qaynoq transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PerezEnzo FernandesReal MadridChelseaSantiago Bernabeu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiJoze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiKecha, 18:04Niderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiNiderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiKecha, 17:58Niderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiNiderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiKecha, 17:49Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaKecha, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiKecha, 15:52Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaRoberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaKecha, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)