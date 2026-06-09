Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqda
Kylian Mbappe ayni damda Real Madrid hujum chizigʻining asosiy yulduzi sifatida katta bosim ostida qolmoqda. Bu holat oʻz vaqtida klub afsonasi Cristiano Ronaldo yelkasiga tushgan yukni eslatib yubormoqda. Ispaniyadagi faoliyatini sermahsul boshlaganiga qaramay, fransiyalik hujumchi kibrda va jamoa muvozanatini buzishda ayblanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid sobiq yarim himoyachisi Rafael van der Vaart Mbappeni himoya qilib chiqdi va tanqidlar asossiz ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, Pari Sen-Jermen klubini tark etganidan soʻng, parijliklar oʻyini yaxshilangani haqidagi gaplar notoʻgʻri talqin qilinmoqda. Van der Vaart Mbappeni kibrli deb atash adolatdan emasligini va u shunchaki jamoaning eng yirik yulduzi ekanini aytdi.
"Odamlar Mbappe haqida gapirganda, uning kibrli ekanini aytishsa, jahlim chiqadi. PSJda u yagona dunyo darajasidagi yulduz edi. Bunday futbolchi bilan oʻynaganingizda, boshqa oʻyinchilar biroz uning soyasida qolib ketishadi. Jamoa gʻalaba qozona olmaganida esa barcha ayb unga yuklanadi", — deydi niderlandiyalik sobiq futbolchi.
Van der Vaart oʻz vaqtida Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan davrlarini eslab, jamoada "mega-yulduz" boʻlishi sheriklarining oʻyiniga qanday taʼsir qilishini tushuntirdi. Uning aytishicha, maydonda yaxshiroq variantlar boʻlsa-da, hamma toʻpni Ronaldoga oshirishga harakat qilgan. Hozirda Mbappe ham xuddi shunday taktik bosimni boshidan oʻtkazmoqda.
"Real Madrid kabi katta klubda hamma aqldan ozgandek tanqid qilinadi. Ronaldo oʻynaganida ham, jamoa yutqazsa, doim u aybdor boʻlardi. Lekin shuni tushunish kerakki, Ronaldo mavsumiga 60 ta gol urardi, Mbappe ham hozirda shunday natija koʻrsatmoqda. Muxlislar nega uni tanqid qilayotganini tushunmayman, u oʻtgan mavsumda ham eng yaxshi oʻyinchi edi", — deya qoʻshimcha qildi Van der Vaart.
…