Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqda

·0·Sport
Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqda

Kylian Mbappe ayni damda Real Madrid hujum chizigʻining asosiy yulduzi sifatida katta bosim ostida qolmoqda. Bu holat oʻz vaqtida klub afsonasi Cristiano Ronaldo yelkasiga tushgan yukni eslatib yubormoqda. Ispaniyadagi faoliyatini sermahsul boshlaganiga qaramay, fransiyalik hujumchi kibrda va jamoa muvozanatini buzishda ayblanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid sobiq yarim himoyachisi Rafael van der Vaart Mbappeni himoya qilib chiqdi va tanqidlar asossiz ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, Pari Sen-Jermen klubini tark etganidan soʻng, parijliklar oʻyini yaxshilangani haqidagi gaplar notoʻgʻri talqin qilinmoqda. Van der Vaart Mbappeni kibrli deb atash adolatdan emasligini va u shunchaki jamoaning eng yirik yulduzi ekanini aytdi.

"Odamlar Mbappe haqida gapirganda, uning kibrli ekanini aytishsa, jahlim chiqadi. PSJda u yagona dunyo darajasidagi yulduz edi. Bunday futbolchi bilan oʻynaganingizda, boshqa oʻyinchilar biroz uning soyasida qolib ketishadi. Jamoa gʻalaba qozona olmaganida esa barcha ayb unga yuklanadi", — deydi niderlandiyalik sobiq futbolchi.

Van der Vaart oʻz vaqtida Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan davrlarini eslab, jamoada "mega-yulduz" boʻlishi sheriklarining oʻyiniga qanday taʼsir qilishini tushuntirdi. Uning aytishicha, maydonda yaxshiroq variantlar boʻlsa-da, hamma toʻpni Ronaldoga oshirishga harakat qilgan. Hozirda Mbappe ham xuddi shunday taktik bosimni boshidan oʻtkazmoqda.

"Real Madrid kabi katta klubda hamma aqldan ozgandek tanqid qilinadi. Ronaldo oʻynaganida ham, jamoa yutqazsa, doim u aybdor boʻlardi. Lekin shuni tushunish kerakki, Ronaldo mavsumiga 60 ta gol urardi, Mbappe ham hozirda shunday natija koʻrsatmoqda. Muxlislar nega uni tanqid qilayotganini tushunmayman, u oʻtgan mavsumda ham eng yaxshi oʻyinchi edi", — deya qoʻshimcha qildi Van der Vaart.

Real MadridKylian MbappeCristiano RonaldoLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaCristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 20:37FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinFIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinBugun, 20:11Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiNeymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiBugun, 20:11O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiBugun, 19:52Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiPeres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiKecha, 18:41Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiJoze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiKecha, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)