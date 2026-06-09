Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqida

·0·Sport
Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqida

Cristiano Ronaldo koʻpincha mukammallikka boʻlgan ishtiyoqi tufayli sport olamidan ajralib turadigan gʻayritabiiy shaxs sifatida tasvirlanadi. Biroq, uning Real Madrid va Yuventus klublaridagi sobiq jamoadoshi Danilo besh karra «Oltin toʻp» sohibi bilan bir kiyim almashtirish xonasida boʻlish qanday ekanligi haqida soʻzlab berdi. Braziliyalik himoyachining taʼkidlashicha, Portugaliya afsonasi ommaga koʻringanidan koʻra ancha samimiy va oddiy inson. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Danilo The Athletic nashriga bergan intervyusida afsonaviy hujumchi haqidagi notoʻgʻri tasavvurlarni yoʻq qilishga harakat qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Al-Nassr yulduzi erishgan yutuqlari va tinimsiz mehnatiga qaramay, kameralar oʻchganida juda ham ochiqkoʻngil boʻladi. «Odamlar Cristianoni oʻzga sayyoralik deb oʻylashadi, lekin u oilasi bilan kulib, vaqtini chogʻ oʻtkazadigan oddiy yigit edi. Albatta, u har kuni yaxshiroq boʻlish uchun deyarli hamma narsada futbol bilan yashaydi», — deydi Danilo.

Shu bilan birga, Danilo faxriy hujumchini yigirma yildan ortiq vaqt davomida yuqori saviyada ushlab turgan professional shijoatni ham eʼtirof etdi. Himoyachi Ronaldoning mentaliteti atrofidagilarga qanday taʼsir qilishini bevosita kuzatgan. Uning aytishicha, Turin klubida Cristiano tajribaliroq boʻlsa-da, mashgʻulotlarda va oʻyinlarda jamoadoshlarini bor kuchini ishga solishga undagan.

Danilo tajribali murabbiy Carlo Ancelotti va Cristiano Ronaldo oʻrtasida oʻxshashliklar borligini ham qayd etdi. Ikkala mutaxassis ham sport choʻqqisiga bir necha bor chiqqan boʻlsa-da, ish jarayonida kibrga berilmaydi. «Ancelotti ham Cristiano kabi. Futbol olamidagi eng mashhur insonlardan biri boʻlsa-da, biz bilan oddiy odamdek yashaydi. U kamtarin va bu chempionlarning eng muhim qobiliyatlaridan biridir. U koʻp narsani yutgan, lekin goʻyo hech narsa yutmagandek ishlashda davom etadi», — deya qoʻshimcha qildi u.

Cristiano RonaldoReal MadridYuventusDaniloFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaKylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaBugun, 20:40FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinFIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinBugun, 20:11Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiNeymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiBugun, 20:11O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiBugun, 19:52Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiPeres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiKecha, 18:41Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiJoze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiKecha, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)