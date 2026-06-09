Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqida
Cristiano Ronaldo koʻpincha mukammallikka boʻlgan ishtiyoqi tufayli sport olamidan ajralib turadigan gʻayritabiiy shaxs sifatida tasvirlanadi. Biroq, uning Real Madrid va Yuventus klublaridagi sobiq jamoadoshi Danilo besh karra «Oltin toʻp» sohibi bilan bir kiyim almashtirish xonasida boʻlish qanday ekanligi haqida soʻzlab berdi. Braziliyalik himoyachining taʼkidlashicha, Portugaliya afsonasi ommaga koʻringanidan koʻra ancha samimiy va oddiy inson. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Danilo The Athletic nashriga bergan intervyusida afsonaviy hujumchi haqidagi notoʻgʻri tasavvurlarni yoʻq qilishga harakat qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Al-Nassr yulduzi erishgan yutuqlari va tinimsiz mehnatiga qaramay, kameralar oʻchganida juda ham ochiqkoʻngil boʻladi. «Odamlar Cristianoni oʻzga sayyoralik deb oʻylashadi, lekin u oilasi bilan kulib, vaqtini chogʻ oʻtkazadigan oddiy yigit edi. Albatta, u har kuni yaxshiroq boʻlish uchun deyarli hamma narsada futbol bilan yashaydi», — deydi Danilo.
Shu bilan birga, Danilo faxriy hujumchini yigirma yildan ortiq vaqt davomida yuqori saviyada ushlab turgan professional shijoatni ham eʼtirof etdi. Himoyachi Ronaldoning mentaliteti atrofidagilarga qanday taʼsir qilishini bevosita kuzatgan. Uning aytishicha, Turin klubida Cristiano tajribaliroq boʻlsa-da, mashgʻulotlarda va oʻyinlarda jamoadoshlarini bor kuchini ishga solishga undagan.
Danilo tajribali murabbiy Carlo Ancelotti va Cristiano Ronaldo oʻrtasida oʻxshashliklar borligini ham qayd etdi. Ikkala mutaxassis ham sport choʻqqisiga bir necha bor chiqqan boʻlsa-da, ish jarayonida kibrga berilmaydi. «Ancelotti ham Cristiano kabi. Futbol olamidagi eng mashhur insonlardan biri boʻlsa-da, biz bilan oddiy odamdek yashaydi. U kamtarin va bu chempionlarning eng muhim qobiliyatlaridan biridir. U koʻp narsani yutgan, lekin goʻyo hech narsa yutmagandek ishlashda davom etadi», — deya qoʻshimcha qildi u.
…