Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Uchrashuvda himoyachi Abduqodir Husanov to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Statistik portallar uning o‘yinini 6,1 ball bilan baholadi.
Husanov markaziy himoya chizig‘ida harakat qilib, jamoaning mudofaa harakatlarida ishtirok etdi. Uning bahosi asosiy tarkibda maydonga tushgan o‘zbekistonlik futbolchilar orasida o‘rtacha ko‘rsatkichlardan biri bo‘ldi.
O‘zbekiston safida eng yuqori bahoni Abbosbek Fayzullayev 6,6 ball bilan oldi. Oston O‘runov, Eldor Shomurodov va O‘tkir Yusupov 6,5 ballga munosib ko‘rildi.
Zaxiradan maydonga tushib gol urgan Igor Sergeyev esa 7,6 ball bilan jamoaning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi.
Niderlandiya terma jamoasida ikki gol muallifi Kodi Gakpo 10 ball bilan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Statistikaga ko‘ra, Niderlandiya to‘p nazoratida ustunlik qildi — 65 foizga qarshi 35 foiz. Shu bilan birga, mezbonlar 15 ta zarba bergan bo‘lsa, O‘zbekiston hisobida 8 ta zarba qayd etildi.
Fabio Kannavaro shogirdlari kuchli raqibga qarshi munosib o‘yin ko‘rsatdi va uchrashuv taqdiri qo‘shimcha daqiqalarda hal bo‘ldi.
…