Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?

·0·Sport
Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Uchrashuvda himoyachi Abduqodir Husanov to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Statistik portallar uning o‘yinini 6,1 ball bilan baholadi.

Husanov markaziy himoya chizig‘ida harakat qilib, jamoaning mudofaa harakatlarida ishtirok etdi. Uning bahosi asosiy tarkibda maydonga tushgan o‘zbekistonlik futbolchilar orasida o‘rtacha ko‘rsatkichlardan biri bo‘ldi.

O‘zbekiston safida eng yuqori bahoni Abbosbek Fayzullayev 6,6 ball bilan oldi. Oston O‘runov, Eldor Shomurodov va O‘tkir Yusupov 6,5 ballga munosib ko‘rildi.

Zaxiradan maydonga tushib gol urgan Igor Sergeyev esa 7,6 ball bilan jamoaning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi.

Niderlandiya terma jamoasida ikki gol muallifi Kodi Gakpo 10 ball bilan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Statistikaga ko‘ra, Niderlandiya to‘p nazoratida ustunlik qildi — 65 foizga qarshi 35 foiz. Shu bilan birga, mezbonlar 15 ta zarba bergan bo‘lsa, O‘zbekiston hisobida 8 ta zarba qayd etildi.

Fabio Kannavaro shogirdlari kuchli raqibga qarshi munosib o‘yin ko‘rsatdi va uchrashuv taqdiri qo‘shimcha daqiqalarda hal bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 21:00Lamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiLamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiBugun, 20:57Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaKylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaBugun, 20:40Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaCristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 20:37FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinFIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinBugun, 20:11Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiNeymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiBugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)