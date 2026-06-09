«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda
Yevropa transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi yashirin va shiddatli kurash yangi pallada kirmoqda. Ispaniya va dunyo futbolining eng qudratli klublaridan biri hisoblangan Madridning «Real» jamoasi Dortmundning «Borussiya» klubi hamda Germaniya milliy terma jamoasining mahoratli va tezkor himoyachisi Niko Shlotterbekni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini juda qat’iy ravishda ko‘rib chiqmoqda. Germaniyaning mashhur va nufuzli Bild nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, madridliklar mudofaa chizig‘ini aynan ushbu iqtidorli futbolchi hisobiga kuchaytirishni maqsad qilgan.
Manbaning alohida urg‘u berishicha, 26 yoshli nemis himoyachisining noyob o‘yin uslubi yaqin kunlarda «qirollik klubi» boshqaruvini o‘z qo‘liga olishi kutilayotgan tajribali mutaxassis Joze Mourinoga juda ma’qul kelgan. Portugaliyalik «Maxsus» murabbiy Madrid grandida himoya chizig‘ini tubdan yangilashni va isloh qilishni rejalashtirayotgan bo‘lib, u rahbariyatdan aynan Shlotterbek nomzodini sotib olishni talab qilgan. Madridliklar allaqachon iqtidorli futbolchi bilan bevosita muloqot va muzokaralar jarayonini boshlab yuborishgan va tez orada Dortmund vakillariga rasmiy transfer taklifini yo‘llashni mo‘ljallashmoqda. Insayderlarga ko‘ra, Nikoning o‘zi ham yaqin atrofidagi insonlarga faoliyatini «Real Madrid» libosida davom ettirishni juda ham istayotganini yashirmagan.
Ma’lum qilinishicha, umidli futbolchining «Borussiya Dortmund» klubi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasida jahon chempionatidagi ishtirok va ko‘rsatadigan natijalari bilan bog‘liq muayyan bandlar mavjud. Agar ushbu shartlar bajarilsa, transfer qiymati yanada oshishi mumkin. Hozirgi kunda hech qanday qo‘shimcha bonuslarsiz Shlotterbekning sof transfer bahosi taxminan 50 milliondan 60 million yevrogacha bo‘lgan mablag‘ atrofida baholanmoqda. Madrid grandi esa ushbu mablag‘ni to‘lab berishga butunlay tayyor.
Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi yangi taktik inqiloblari, Niko Shlotterbekning La Ligaga ehtimoliy ko‘chib o‘tishi va jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…