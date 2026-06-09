«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda

·0·Sport
«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda

Yevropa transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi yashirin va shiddatli kurash yangi pallada kirmoqda. Ispaniya va dunyo futbolining eng qudratli klublaridan biri hisoblangan Madridning «Real» jamoasi Dortmundning «Borussiya» klubi hamda Germaniya milliy terma jamoasining mahoratli va tezkor himoyachisi Niko Shlotterbekni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini juda qat’iy ravishda ko‘rib chiqmoqda. Germaniyaning mashhur va nufuzli Bild nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, madridliklar mudofaa chizig‘ini aynan ushbu iqtidorli futbolchi hisobiga kuchaytirishni maqsad qilgan.

Manbaning alohida urg‘u berishicha, 26 yoshli nemis himoyachisining noyob o‘yin uslubi yaqin kunlarda «qirollik klubi» boshqaruvini o‘z qo‘liga olishi kutilayotgan tajribali mutaxassis Joze Mourinoga juda ma’qul kelgan. Portugaliyalik «Maxsus» murabbiy Madrid grandida himoya chizig‘ini tubdan yangilashni va isloh qilishni rejalashtirayotgan bo‘lib, u rahbariyatdan aynan Shlotterbek nomzodini sotib olishni talab qilgan. Madridliklar allaqachon iqtidorli futbolchi bilan bevosita muloqot va muzokaralar jarayonini boshlab yuborishgan va tez orada Dortmund vakillariga rasmiy transfer taklifini yo‘llashni mo‘ljallashmoqda. Insayderlarga ko‘ra, Nikoning o‘zi ham yaqin atrofidagi insonlarga faoliyatini «Real Madrid» libosida davom ettirishni juda ham istayotganini yashirmagan.

Ma’lum qilinishicha, umidli futbolchining «Borussiya Dortmund» klubi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasida jahon chempionatidagi ishtirok va ko‘rsatadigan natijalari bilan bog‘liq muayyan bandlar mavjud. Agar ushbu shartlar bajarilsa, transfer qiymati yanada oshishi mumkin. Hozirgi kunda hech qanday qo‘shimcha bonuslarsiz Shlotterbekning sof transfer bahosi taxminan 50 milliondan 60 million yevrogacha bo‘lgan mablag‘ atrofida baholanmoqda. Madrid grandi esa ushbu mablag‘ni to‘lab berishga butunlay tayyor.

Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi yangi taktik inqiloblari, Niko Shlotterbekning La Ligaga ehtimoliy ko‘chib o‘tishi va jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiKennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiBugun, 14:56Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiDide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiBugun, 14:19Jafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiJafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 14:08Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiThierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiBugun, 13:58AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiAQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiBugun, 13:41Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiJazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...