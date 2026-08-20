Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...

·3·Sport
Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...
Qisqacha

Joze Mourinyu «Real» uchun 4-2-3-1 taktik sxemasini asosiy variant sifatida tanladi. U jamoada tezkor va to'g'ridan to'g'ri futbol, qisqa uzatmalar hamda qarshi hujumlarga tayanmoqchi. Mourinyu hozirgi tarkibidan mamnun va hozircha yangi futbolchilar transferini kutmayapti. Ushbu rejaning samaradorligi «Real»ning birinchi rasmiy o'yinlarida namoyon bo'ladi.

Joze Mourinyu «Real»da qanday o‘yin uslubini joriy etishi haqida qaror qabul qildi. Tomas Gonsales Martinning xabariga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis jamoa uchun 4-2-3-1 taktik sxemasini asosiy variant sifatida tanlagan.

Eng qiziq jihati — Mourinyu «Real»ning avvalgi davridagi kabi tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri futbolga yana urg‘u bermoqchi.

Mourinyuning rejasi — 4-2-3-1 va tezkor futbol

Xabarlarga ko‘ra, Mourinyu mavsumoldi yig‘inlarida aynan 4-2-3-1 sxemasini sinab ko‘rdi. Bu tizimda jamoa hujumkor yarimhimoyachi orqali harakat qilib, raqib xatosidan keyin tezda qarshi hujumga o‘tishga katta e’tibor qaratadi. Mavsumoldi o‘yinlari haqidagi ma’lumotlar ham ushbu sxema Mourinyuning asosiy variantiga aylanganini ko‘rsatmoqda.

«Real»ning o‘yin uslubi o‘zgaradi

Yangi «Real»dan quyidagi futbol kutilmoqda:

  • to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumlar;

  • qisqa va tezkor uzatmalar;

  • to‘pni olgandan keyin darhol hujumga o‘tish;

  • raqibning bo‘sh hududlaridan foydalanish;

  • qarshi hujumlarda yuqori tezlikka tayanish.

Bu uslub Mourinyuning «Real»dagi birinchi davrini yodga soladi. O‘sha paytda madridliklar juda tez qarshi hujumlari bilan raqiblar uchun katta muammo tug‘dirardi. Hozirgi tarkibda ham tezkor hujumchilarning ko‘pligi portugaliyalik mutaxassisga shunday futbolni qayta yo‘lga qo‘yish imkonini berishi mumkin.

Asosiy intriga shunda: Mourinyu «Real»ning avvalgi tezkor va xavfli qiyofasini yana qaytara oladimi?

Yangi transferlar kutilmayapti

Mourinyuning o‘zi ham hozirgi tarkibidan mamnun ekanini bildirgan va qo‘shimcha futbolchilarni olib kelishni kutmayotganini aytgan. U mavjud futbolchilar bilan ishlash va ularning imkoniyatlarini rivojlantirishga ishonmoqda.

Yo‘nalish

Mourinyuning rejasi

Asosiy sxema

4-2-3-1

O‘yin uslubi

Tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri

Hujumlar

Qisqa uzatmalar va qarshi hujumlar

Transferlar

Hozircha yangi xarid kutilmayapti

Asosiy maqsad

Mavjud tarkibdan maksimal foydalanish

Endi birinchi rasmiy o‘yin hamma narsani ko‘rsatadi

Mourinyuning yangi taktik rejasi nazariyada qanday ko‘rinishi ma’lum. Endi esa asosiy savol — «Real» bu sxemani rasmiy uchrashuvlarda qanchalik samarali qo‘llay oladi?

Yangi mavsumda Mourinyuning 4-2-3-1 tizimi, ayniqsa, hujumdagi yulduzlar bilan qanday ishlashi «Real» muxlislari uchun eng katta intrigalardan biri bo‘ladi.

Sizningcha, Mourinyuning «Real» uchun 4-2-3-1 sxemasi to‘g‘ri tanlovmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBugun, 15:57Inter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkinInter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkinBugun, 15:54Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaYuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi