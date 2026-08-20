Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...
Joze Mourinyu «Real» uchun 4-2-3-1 taktik sxemasini asosiy variant sifatida tanladi. U jamoada tezkor va to'g'ridan to'g'ri futbol, qisqa uzatmalar hamda qarshi hujumlarga tayanmoqchi. Mourinyu hozirgi tarkibidan mamnun va hozircha yangi futbolchilar transferini kutmayapti. Ushbu rejaning samaradorligi «Real»ning birinchi rasmiy o'yinlarida namoyon bo'ladi.
Joze Mourinyu «Real»da qanday o‘yin uslubini joriy etishi haqida qaror qabul qildi. Tomas Gonsales Martinning xabariga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis jamoa uchun 4-2-3-1 taktik sxemasini asosiy variant sifatida tanlagan.
Eng qiziq jihati — Mourinyu «Real»ning avvalgi davridagi kabi tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri futbolga yana urg‘u bermoqchi.
Mourinyuning rejasi — 4-2-3-1 va tezkor futbol
Xabarlarga ko‘ra, Mourinyu mavsumoldi yig‘inlarida aynan 4-2-3-1 sxemasini sinab ko‘rdi. Bu tizimda jamoa hujumkor yarimhimoyachi orqali harakat qilib, raqib xatosidan keyin tezda qarshi hujumga o‘tishga katta e’tibor qaratadi. Mavsumoldi o‘yinlari haqidagi ma’lumotlar ham ushbu sxema Mourinyuning asosiy variantiga aylanganini ko‘rsatmoqda.
«Real»ning o‘yin uslubi o‘zgaradi
Yangi «Real»dan quyidagi futbol kutilmoqda:
to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumlar;
qisqa va tezkor uzatmalar;
to‘pni olgandan keyin darhol hujumga o‘tish;
raqibning bo‘sh hududlaridan foydalanish;
qarshi hujumlarda yuqori tezlikka tayanish.
Bu uslub Mourinyuning «Real»dagi birinchi davrini yodga soladi. O‘sha paytda madridliklar juda tez qarshi hujumlari bilan raqiblar uchun katta muammo tug‘dirardi. Hozirgi tarkibda ham tezkor hujumchilarning ko‘pligi portugaliyalik mutaxassisga shunday futbolni qayta yo‘lga qo‘yish imkonini berishi mumkin.
Asosiy intriga shunda: Mourinyu «Real»ning avvalgi tezkor va xavfli qiyofasini yana qaytara oladimi?
Yangi transferlar kutilmayapti
Mourinyuning o‘zi ham hozirgi tarkibidan mamnun ekanini bildirgan va qo‘shimcha futbolchilarni olib kelishni kutmayotganini aytgan. U mavjud futbolchilar bilan ishlash va ularning imkoniyatlarini rivojlantirishga ishonmoqda.
Yo‘nalish
Mourinyuning rejasi
Asosiy sxema
4-2-3-1
O‘yin uslubi
Tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri
Hujumlar
Qisqa uzatmalar va qarshi hujumlar
Transferlar
Hozircha yangi xarid kutilmayapti
Asosiy maqsad
Mavjud tarkibdan maksimal foydalanish
Endi birinchi rasmiy o‘yin hamma narsani ko‘rsatadi
Mourinyuning yangi taktik rejasi nazariyada qanday ko‘rinishi ma’lum. Endi esa asosiy savol — «Real» bu sxemani rasmiy uchrashuvlarda qanchalik samarali qo‘llay oladi?
Yangi mavsumda Mourinyuning 4-2-3-1 tizimi, ayniqsa, hujumdagi yulduzlar bilan qanday ishlashi «Real» muxlislari uchun eng katta intrigalardan biri bo‘ladi.
Sizningcha, Mourinyuning «Real» uchun 4-2-3-1 sxemasi to‘g‘ri tanlovmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…