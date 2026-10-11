«Lugano» “Luzern” darvozasiga 4 ta gol urdi, Behruz Karimovning goli hisobga olinmadi

·43·Sport
«Lugano» “Luzern” darvozasiga 4 ta gol urdi, Behruz Karimovning goli hisobga olinmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Lugano»
  • Shveysariya Superligasining 10-turida «Luzern»ni 4:0 hisobida mag‘lub etib, peshqadamlikni mustahkamladi.
  • Uchrashuvda Daniel dos Santos dubl qayd etib, bir golli uzatmani ham amalga oshirdi, shuningdek, Ruben Dantash Fernandes avtogol muallifi bo‘ldi va Derek Monkada to‘rtinchi golni urdi.
  • O‘zbekistonlik futbolchi Behruz Karimov asosiy tarkibda maydonga tushib, 4-daqiqada sariq kartochka oldi va 69-daqiqada urgan goli ofsayd sababli hisobga olinmadi.

Shveysariya Superligasining 10-turida musobaqa peshqadami «Lugano» o‘z maydonida «Luzern»ni qabul qilib, raqibini 4:0 hisobida yirik va ishonchli tarzda taslim etdi. Mezbonlar butun bahs davomida to‘liq ustunlikka ega bo‘lib, yirik hisobdagi muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va maydonda kechgan keskin kurashlar hamda e’tiborga molik vaziyatlar markazida bo‘ldi.

O‘yin xronikasi va dos Santosning dubli

«Lugano» hujum chizig‘i uchrashuvning boshidan to oxirigacha raqib himoyasini tinimsiz bosim ostida ushlab turdi:

  • 12-daqiqada tezkor gol: Daniel dos Santos mezbonlarning xavfli hujumini aniq yakunlab, hisobni ochdi;

  • Avtogol va bosimning kuchayishi (61-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda «Luzern» futbolchisi Ruben Dantash Fernandes kutilmaganda to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘yib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Dubl va yakuniy nuqta: 78-daqiqada dos Santos o‘z hisobiga ikkinchi golni yozdirib, dublni rasmiylashtirdi. Bahs yakunlanishi arafasida, 87-daqiqada Derek Monkada mehmonlar darvozasini to‘rtinchi bor ishg‘ol etib, yirik hisobga nuqta qo‘ydi.

Behruz Karimovning bahsdagi ishtiroki: Sariq kartochka va bekor qilingan gol

Hamyurtimiz «Lugano» mudofaasida ishonchli va faol harakat qildi, biroq uchrashuv u uchun hissiyotlarga boy lahzalar bilan kechdi:

  • Erta sariq kartochka (4-daqiqa): O‘yin endigina boshlangan vaqtda Behruz raqib hujumini to‘xtatish vaqtida qoida buzdi va bosh hakam tomonidan ogohlantirildi;

  • Bekor qilingan gol (69-daqiqa): Himoyachi bo‘lishiga qaramay hujumga qo‘shilgan Karimov raqib darvozasini ishg‘ol etib, ajoyib gol urdi. Biroq videotakrorlar va hakam qaroriga ko‘ra, ofsayd sababli ushbu to‘p hisobga olinmadi;

  • 74-daqiqadagi almashtirish: Murabbiylar shtabi asosiy vazifani bajarib bo‘lgan hamyurtimizni 74-daqiqada zaxiraga olishga qaror qildi.

Turnir jadvalidagi yakkapeshqadamlik

Qo‘lga kiritilgan ushbu yirik natija «Lugano»ning chempionlik poygasidagi o‘rnini yanada kuchaytirdi:

  • «Lugano» (1-o‘rin): 10-turdan so‘ng ochkolari sonini 28 taga yetkazib, chempionat jadvalida ishonchli tarzda yakkapeshqadamlikni mustahkamladi;

  • «Luzern» (8-o‘rin): Safarda qaqshatqich mag‘lubiyatga uchragan jamoa 12 ochko bilan turnir jadvalining 8-pog‘onasida qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi

  • Shveysariya Superligasi. 10-tur

    «Lugano» — «Luzern» 4:0

    Gollar: Daniel dos Santos (12, 78), Ruben Dantash Fernandes (61, avtogol), Derek Monkada (87).

  • Ogohlantirish: Behruz Karimov (4).

LuganoLuzernDaniel dos SantosShveysariya Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)17 sentabr 20:02Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi triller13 sentabr 00:55“Zanotti bilan do‘stmiz, lekin raqobat bor”: Behruz Karimov “Lugano” va Kannavaro haqida“Zanotti bilan do‘stmiz, lekin raqobat bor”: Behruz Karimov “Lugano” va Kannavaro haqida30 sentabr 21:155000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi5000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi21 avgust 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi