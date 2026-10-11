«Lugano» “Luzern” darvozasiga 4 ta gol urdi, Behruz Karimovning goli hisobga olinmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Lugano»
- Shveysariya Superligasining 10-turida «Luzern»ni 4:0 hisobida mag‘lub etib, peshqadamlikni mustahkamladi.
- Uchrashuvda Daniel dos Santos dubl qayd etib, bir golli uzatmani ham amalga oshirdi, shuningdek, Ruben Dantash Fernandes avtogol muallifi bo‘ldi va Derek Monkada to‘rtinchi golni urdi.
- O‘zbekistonlik futbolchi Behruz Karimov asosiy tarkibda maydonga tushib, 4-daqiqada sariq kartochka oldi va 69-daqiqada urgan goli ofsayd sababli hisobga olinmadi.
Shveysariya Superligasining 10-turida musobaqa peshqadami «Lugano» o‘z maydonida «Luzern»ni qabul qilib, raqibini 4:0 hisobida yirik va ishonchli tarzda taslim etdi. Mezbonlar butun bahs davomida to‘liq ustunlikka ega bo‘lib, yirik hisobdagi muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va maydonda kechgan keskin kurashlar hamda e’tiborga molik vaziyatlar markazida bo‘ldi.
O‘yin xronikasi va dos Santosning dubli
«Lugano» hujum chizig‘i uchrashuvning boshidan to oxirigacha raqib himoyasini tinimsiz bosim ostida ushlab turdi:
12-daqiqada tezkor gol: Daniel dos Santos mezbonlarning xavfli hujumini aniq yakunlab, hisobni ochdi;
Avtogol va bosimning kuchayishi (61-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda «Luzern» futbolchisi Ruben Dantash Fernandes kutilmaganda to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘yib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Dubl va yakuniy nuqta: 78-daqiqada dos Santos o‘z hisobiga ikkinchi golni yozdirib, dublni rasmiylashtirdi. Bahs yakunlanishi arafasida, 87-daqiqada Derek Monkada mehmonlar darvozasini to‘rtinchi bor ishg‘ol etib, yirik hisobga nuqta qo‘ydi.
Behruz Karimovning bahsdagi ishtiroki: Sariq kartochka va bekor qilingan gol
Hamyurtimiz «Lugano» mudofaasida ishonchli va faol harakat qildi, biroq uchrashuv u uchun hissiyotlarga boy lahzalar bilan kechdi:
Erta sariq kartochka (4-daqiqa): O‘yin endigina boshlangan vaqtda Behruz raqib hujumini to‘xtatish vaqtida qoida buzdi va bosh hakam tomonidan ogohlantirildi;
Bekor qilingan gol (69-daqiqa): Himoyachi bo‘lishiga qaramay hujumga qo‘shilgan Karimov raqib darvozasini ishg‘ol etib, ajoyib gol urdi. Biroq videotakrorlar va hakam qaroriga ko‘ra, ofsayd sababli ushbu to‘p hisobga olinmadi;
74-daqiqadagi almashtirish: Murabbiylar shtabi asosiy vazifani bajarib bo‘lgan hamyurtimizni 74-daqiqada zaxiraga olishga qaror qildi.
Turnir jadvalidagi yakkapeshqadamlik
Qo‘lga kiritilgan ushbu yirik natija «Lugano»ning chempionlik poygasidagi o‘rnini yanada kuchaytirdi:
«Lugano» (1-o‘rin): 10-turdan so‘ng ochkolari sonini 28 taga yetkazib, chempionat jadvalida ishonchli tarzda yakkapeshqadamlikni mustahkamladi;
«Luzern» (8-o‘rin): Safarda qaqshatqich mag‘lubiyatga uchragan jamoa 12 ochko bilan turnir jadvalining 8-pog‘onasida qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi
Shveysariya Superligasi. 10-tur
«Lugano» — «Luzern» 4:0
Gollar: Daniel dos Santos (12, 78), Ruben Dantash Fernandes (61, avtogol), Derek Monkada (87).
Ogohlantirish: Behruz Karimov (4).
Izohlar 0
…