Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladi

·45·Texno
Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladi
Audio versiyasi

Buyuk Britaniya Google kompaniyasining sunʼiy intellektga asoslangan qidiruv tizimi ustidan huquqiy nazorat oʻrnatdi. Yangi tartibga koʻra, texnologiya giganti nashriyotlarga oʻz kontentlarini AI qidiruv natijalarida koʻrsatilishini taqiqlash (opt-out) imkoniyatini berishi shart. Google ushbu talablarga rioya qilishini va nashriyotlar uchun maxsus boshqaruv tugmasini joriy etishini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nashriyotlar Google Search Console xizmati orqali oʻz saytlarining AI Overviews, AI Mode yoki Discover kabi generativ funksiyalarda ishtirok etishini cheklashlari mumkin boʻladi. Google ushbu imkoniyatni dastlab Buyuk Britaniyadagi nashriyotlar guruhida sinovdan oʻtkazadi va keyinchalik butun dunyo boʻylab joriy etadi. Kompaniyaning taʼkidlashicha, AI qidiruvidan voz kechish anʼanaviy Google qidiruv natijalaridagi reytingga (ranking) taʼsir qilmaydi.

Buyuk Britaniyaning Raqobat va bozorlar boshqarmasi (CMA) ushbu qarorni nashriyotlarga oʻz kontentlari ustidan nazoratni qaytarib beruvchi "dunyodagi birinchi" qadam deb atadi. Bu yangilik yangiliklar agentliklari va boshqa kontent yaratuvchilarga Google bilan AI funksiyalarida maʼlumotlardan foydalanish boʻyicha manfaatliroq shartnomalar tuzish imkonini beradi.

Shuningdek, Google endilikda AI javoblarida foydalanilgan kontent uchun aniq havolalar (links) koʻrsatishi shart. Kompaniya foydalanuvchilarni manba saytiga oʻtishga undash uchun inline havolalar va sayt preview funksiyalarini koʻpaytirganini maʼlum qildi. Nashriyotlarga qaror qabul qilishda yordam berish uchun Search Console tizimida AI javoblaridagi koʻrinishlar soni va boshqa yangi metrikalar ham taqdim etiladi.

GoogleAI SearchSunʼiy IntellektNashriyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi