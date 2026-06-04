AQSH sudi atmosferani tadqiq qilish markazining yopilishini toʻxtatib qoldi

·50·Texno
AQSH sudi atmosferani tadqiq qilish markazining yopilishini toʻxtatib qoldi
Audio versiyasi

AQSH federal sudi Donald Tramp administratsiyasining Milliy atmosfera tadqiqotlari markazini (National Center for Atmospheric Research, NCAR) oʻzining superkompyuter majmuasi ustidan nazoratdan mahrum qilishga boʻlgan urinishini vaqtincha blokladi. Ushbu qaror iqlim va ob-havoni oʻrganish boʻyicha dunyodagi eng nufuzli ilmiy muassasalardan biri uchun muhim gʻalaba boʻldi. Nizoli vaziyat oʻtgan yilning dekabr oyida, hukumat kutilmaganda NCAR boshqaruv tuzilmasini tugatish va Vayoming shtatidagi superkompyuter markazini boshqa operatorga topshirish niyatini eʻlon qilganidan soʻng boshlangan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishni koʻrib chiqqan sudya Brooke Jackson Milliy fan jamgʻarmasi (National Science Foundation, NSF) jamoatchilik muhokamasi yakunlanmasdan turib, markazni boshqa qoʻllarga oʻtkazish boʻyicha yakuniy qarorni qabul qilib boʻlgan degan xulosaga keldi. Sud materiallariga koʻra, agentlik vakillari fevral oyidayoq boshqaruvchi tashkilotni qaror qabul qilingani haqida xabardor qilgan, vaholanki fikr-mulohazalarni yigʻish jarayoni hali davom etayotgan boʻlgan. Sud davlat tuzilmalari superkompyuter markazini boshqa operatorga oʻtkazish sabablarini ishonchli tarzda tushuntirib bera olmaganini alohida taʻkidladi.

Sud qarorida agentlikning harakatlari "asossiz va oʻzboshimchalik" deb baholandi, bu esa federal organlar faoliyatini tartibga soluvchi Maʻmuriy protsessual akt qoidalarini buzishi mumkin. NCAR boshqaruvchisi boʻlgan UCAR tashkiloti sudni kelajakdagi noaniqliklar tufayli noyob texnik mutaxassislar ishdan ketayotgani va bu muassasaga real zarar yetkazayotganiga ishontira oldi. Natijada, sud ish yakuniy koʻrib chiqilgunga qadar superkompyuter majmuasini majburiy ravishda boshqa tomonga oʻtkazishni taqiqladi.

Shunga qaramay, NCAR uchun barcha xavflar bartaraf etilgani yoʻq. Ish hujjatlarida markazni boʻlib yuborish, ayrim ilmiy dasturlarni boshqa tashkilotlarga oʻtkazish va hatto Kolorado shtatidagi shtab-kvartirani sotish kabi rejalar ham mavjudligi aytilmoqda. Eslatib oʻtamiz, 2025-yil dekabrida Donald Tramp administratsiyasi markazni iqlim oʻzgarishi boʻyicha "vahmali prognozlar" tarqatishda ayblab, uni qayta tashkil etish niyatini bildirgan edi. Ilmiy hamjamiyat bu harakatlarni AQSHning iqlim tadqiqotlari salohiyatini zaiflashtirishga urinish sifatida baholamoqda.

AQSHNCARSuperkompyuterIqlim OʻzgarishiDonald Tramp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi