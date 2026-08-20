Уйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиланди
Ўзбекистонда доимий яшаш манзилига эга бўлмаган фуқароларни вақтинча бошпана ва ижтимоий кўмак билан таъминлашнинг ягона тартиби жорий этилди. Улар Вақтинча бошпана ва ижтимоий мослашув марказларига жойлаштирилиб, яшаш шароитлари ва тиббий кўрик билан таъминланади. Фуқароларга ҳужжатларини тиклаш, пенсия ва нафақаларни расмийлаштириш, қариндошларини излаш ҳамда ишга жойлашишда ёрдам кўрсатилади.
Ўзбекистонда доимий яшаш манзилига эга бўлмаган фуқароларни вақтинча бошпана билан таъминлаш ва уларга ижтимоий кўмак кўрсатишнинг ягона тартиби жорий этилди.
Ҳукумат қарорига мувофиқ, бундай фуқаролар Вақтинча бошпана ва ижтимоий мослашув марказларига жойлаштирилади. У ерда улар учун зарур яшаш шароитлари яратилади ҳамда тиббий кўрикдан ўтказилади.
Шунингдек, фуқароларга йўқолган паспорт ёки ИД-картасини қайта тиклаш, пенсия ва нафақаларни расмийлаштириш, қариндошларини излаб топиш ҳамда ишга жойлашишда амалий ёрдам кўрсатилади. Зарур ҳолатларда уй-жой масаласини ҳал қилиш бўйича ҳам кўмак берилади.
Фуқаролар дастлаб марказларда 20 кунгача қолиши мумкин. Агар қўшимча ёрдам зарур бўлса, ушбу муддат узайтирилади.
Ҳар бир фуқаронинг ҳаётий шароити алоҳида ўрганилиб, унинг жамиятга қайтиши ва мустақил ҳаётини тиклаши учун индивидуал ижтимоий мослашув режаси ишлаб чиқилади.
…