Уйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиланди

·16·Ўзбекистон
Уйсиз фуқароларга вақтинча бошпана бериш тартиби белгиланди
Қисқача

Ўзбекистонда доимий яшаш манзилига эга бўлмаган фуқароларни вақтинча бошпана ва ижтимоий кўмак билан таъминлашнинг ягона тартиби жорий этилди. Улар Вақтинча бошпана ва ижтимоий мослашув марказларига жойлаштирилиб, яшаш шароитлари ва тиббий кўрик билан таъминланади. Фуқароларга ҳужжатларини тиклаш, пенсия ва нафақаларни расмийлаштириш, қариндошларини излаш ҳамда ишга жойлашишда ёрдам кўрсатилади.

Ўзбекистонда доимий яшаш манзилига эга бўлмаган фуқароларни вақтинча бошпана билан таъминлаш ва уларга ижтимоий кўмак кўрсатишнинг ягона тартиби жорий этилди.

Ҳукумат қарорига мувофиқ, бундай фуқаролар Вақтинча бошпана ва ижтимоий мослашув марказларига жойлаштирилади. У ерда улар учун зарур яшаш шароитлари яратилади ҳамда тиббий кўрикдан ўтказилади.

Шунингдек, фуқароларга йўқолган паспорт ёки ИД-картасини қайта тиклаш, пенсия ва нафақаларни расмийлаштириш, қариндошларини излаб топиш ҳамда ишга жойлашишда амалий ёрдам кўрсатилади. Зарур ҳолатларда уй-жой масаласини ҳал қилиш бўйича ҳам кўмак берилади.

Фуқаролар дастлаб марказларда 20 кунгача қолиши мумкин. Агар қўшимча ёрдам зарур бўлса, ушбу муддат узайтирилади.

Ҳар бир фуқаронинг ҳаётий шароити алоҳида ўрганилиб, унинг жамиятга қайтиши ва мустақил ҳаётини тиклаши учун индивидуал ижтимоий мослашув режаси ишлаб чиқилади.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиТадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилдиБугун, 09:43Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?Кеча, 22:51Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиМарказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиКеча, 14:58Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?18.08, 09:39Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?17.08, 22:04Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлди17.08, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин