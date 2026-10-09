UzAuto Motors’ни ким сотиб олади? Учта давлатдан қизиқиш бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УзАуто Моторсни хусусийлаштириш жараёнида АҚШ, Жанубий Корея ва Хитойдан инвесторлар қизиқиш билдирган.
- Компанияни сотиб олиш бўйича якуний қарор қабул қилинмаган ва савдо очиқ халқаро савдо орқали амалга оширилади.
- Хусусийлаштириш жараёнига халқаро маслаҳатчи Альварес & Марсал жалб қилинган бўлиб, компаниянинг молиявий ҳолати ўрганилмоқда.
Ўзбекистон автомобиль бозоридаги энг йирик компаниялардан бири — UzAuto Motors хусусийлаштиришга тайёрланмоқда. Компанияни сотиб олиш имкониятига АҚШ, Жанубий Корея ва Хитойдан инвесторлар қизиқиш билдирган. Бироқ ҳозирча ҳеч бир харидорга устунлик берилмаган ва якуний қарор қабул қилинмаган.
Давлат активларини бошқариш агентлиги раҳбари Соҳибжон Муродовнинг маълум қилишича, UzAuto Motors’ни хусусийлаштириш очиқ халқаро савдо орқали амалга оширилади. Бу эса компания тақдири бўйича ҳал қилувчи босқич ҳали олдинда эканини англатади.
АҚШ, Жанубий Корея ва Хитой компаниялари қизиқиш билдирган
8 октябрь куни ўтказилган матбуот анжуманида Давлат активларини бошқариш агентлиги директори Соҳибжон Муродов UzAuto Motors’ни хусусийлаштиришга хорижий инвесторлар қизиқиш билдираётганини маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, қизиқиш билдирган инвесторлар орасида АҚШ, Жанубий Корея ва Хитой компаниялари бор. Шунингдек, UzAuto Motors билан бир қаторда UzAuto Motors Powertrain корхонасини сотиб олиш бўйича ҳам таклифлар келиб тушмоқда.
Бироқ бу хабар компаниялардан бири аллақачон харидор сифатида танланганини англатмайди. Агентлик раҳбари хусусийлаштириш жараёни муайян инвестор манфаатларига мослаштирилмаслигини алоҳида таъкидлаган.
Компания кимга сотилади? Ҳозирча аниқ жавоб йўқ
UzAuto Motors хусусийлаштирилишида асосий тамойил — очиқлик ва рақобат.
Давлат активларини бошқариш агентлигига кўра, муайян компаниянинг харидга қизиқиш билдириши унга активни сотиш ҳақида қарор қабул қилинганини англатмайди. Барча талабларга жавоб берадиган инвесторлар белгиланган тартибда савдода қатнашиши мумкин.
Шу сабабли АҚШ, Жанубий Корея ёки Хитой компанияларидан қайси бири якунда ғолиб бўлишини ҳозирдан айтишга асос йўқ. Бу саволга жавоб халқаро савдо натижалари ва белгиланган тартиб-таомиллардан кейин маълум бўлади.
Хусусийлаштиришга тайёргарлик қандай кечмоқда?
UzAuto Motors’ни хусусийлаштириш жараёни бир неча босқични ўз ичига олади. Тайёргарлик ишлари доирасида халқаро маслаҳатчи Alvarez & Marsal танлов асосида жалб қилинган.
Компаниянинг молиявий ва иқтисодий ҳолатини ўрганиш, таҳлилий материаллар тайёрлаш ҳамда хусусийлаштиришга тайёрлаш ишлари олиб борилмоқда. Кейинги босқичларда савдоларни ташкил этиш учун халқаро маслаҳатчи танланиши, активлар халқаро миқёсда баҳоланиши ва комплекс текширув — due diligence ўтказилиши режалаштирилган.
Шундан сўнг инвесторлар учун таклифлар маҳаллий ва халқаро оммавий ахборот воситалари орқали эълон қилиниши кутилмоқда.
UzAuto Motors’нинг хусусийлаштирилиши нима учун муҳим?
UzAuto Motors Ўзбекистон автомобиль саноатининг асосий корхоналаридан бири ҳисобланади. Компания енгил автомобиллар ишлаб чиқариш билан шуғулланади, унинг фаолияти эса маҳаллий бозор, эҳтиёт қисмлар етказиб берувчилар ва саноатдаги кўплаб иш ўринлари билан боғлиқ.
Шунинг учун хусусийлаштириш натижаси нафақат компаниянинг келгуси бошқарувига, балки инвестициялар, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва рақобат муҳитига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ бу натижалар қандай бўлиши янги инвесторнинг режалари, битим шартлари ва давлат томонидан белгиланадиган талабларга боғлиқ бўлади.
Энди қандай жараёнлар кутилмоқда?
Ҳозирча энг муҳим янгилик — учта давлатдан инвесторлар қизиқиш билдиргани. Аммо компаниянинг келгуси эгаси ким бўлиши, савдо қачон ўтказилиши ва активнинг якуний қиймати қанча бўлиши ҳали маълум эмас.
Хусусийлаштириш жараёнида активни баҳолаш, аудит, инвесторлар учун талабларни белгилаш ва очиқ халқаро савдони ташкил этиш каби босқичлар муҳим аҳамият касб этади.
Демак, ҳозирги босқичда «UzAuto Motors кимга сотилади?» деган савол очиқ қолмоқда. АҚШ, Жанубий Корея ва Хитой компанияларининг қизиқиши эса бўлажак савдога халқаро эътибор борлигини кўрсатади. Компаниянинг тақдирига ойдинлик киритадиган асосий воқеа — очиқ халқаро савдо натижалари бўлади.
Изоҳлар 0
…