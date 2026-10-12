Ар-Риёд аэропортига ракета ҳужумида икки нафар Ўзбекистон фуқароси жароҳатланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ар-Риёд аеропортига ракета ҳужуми натижасида икки нафар Ўзбекистон фуқароси жароҳатланди, уларга тез тиббий ёрдам кўрсатилиб, шифохонадан чиқарилди.
- Ҳужум пайтида аеропортда бўлган яна 20 нафар ўзбекистонлик жабрланмаган.
- «Ансор Аллоҳ» ҳаракати томонидан амалга оширилган ушбу ҳужумлар натижасида жами 14 киши ҳалок бўлиб, 320 нафардан ортиқ киши жароҳатланган.
Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропортга уюштирилган баллистик ракета зарбаси оқибатида Ўзбекистоннинг икки нафар фуқароси тан жароҳати олди. «Азия плюс» нашри Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигига таяниб хабар беришича, фавқулодда ҳодиса 10 октябрь куни аэропортнинг 3-терминали ҳудудида юз берган.
ТИВ матбуот котиби Омонулла Файзиев вазият юзасидан расмий маълумот бериб, жароҳатланган ватандошларимизнинг саломатлиги ҳамда аэропортдаги бошқа фуқароларнинг ҳолати бўйича тафсилотларни очиқлади.
Жабрланганларга тез тиббий ёрдам кўрсатилди
ТИВ хабарига кўра, зарба оқибатида жароҳат олган ўзбекистонликлар бўйича барча кечиктириб бўлмас чоралар кўрилган:
Енгил жароҳатлар ва госпитализация: Ҳужум пайтида икки фуқаро енгил тан жароҳати олган бўлиб, уларга дастлаб воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган, сўнгра «Diriyah Hospital» шифохонасига етказилган;
Шифохонадан чиқарилди: Барча зарур тиббий кўрик ва муолажалардан сўнг, ҳар икки фуқаронинг саломатлиги хавфсиз экани тасдиқланиб, уларга шифохонадан жавоб берилган;
Қолган 20 нафар юртдошимиз беталофат: Ракета зарбаси юз берган вақтда аэропорт биносида бўлган яна 20 га яқин Ўзбекистон фуқароси жабрланмаган.
Ҳужумлар тафсилоти: Кўплаб қурбонлар ва талафотлар
Олинган маълумотларга кўра, ўтган дам олиш кунлари «Ансор Аллоҳ» ҳаракати томонидан Саудия Арабистони пойтахти аэропортига қарата иккита ҳаво ҳужуми амалга оширилган:
Биринчи ҳужум қурбонлари: Дастлабки зарба фожиали оқибатларга олиб келган бўлиб, 13 киши ҳалок бўлган, 309 нафар инсон турли даражадаги жароҳатлар олган;
Иккинчи зарба оқибати: Кейинги ҳужум вақтида яна 1 киши вафот этган ва 11 нафар фуқаро жароҳатланган.
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг расмий муносабати
Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги тинч аҳоли ва фуқаролик инфратузилмасига қаратилган ушбу қуролли зарбаларни кескин қоралади. Расмий Тошкент ҳар қандай шароитда тинч аҳоли хавфсизлигини хатарга қўювчи ва халқаро қонунчиликка зид келувчи бундай ҳаракатларни қабул қилиб бўлмас деб ҳисоблайди.
Изоҳлар 0
…