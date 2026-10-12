Ар-Риёд аэропортига ракета ҳужумида икки нафар Ўзбекистон фуқароси жароҳатланди

·49·Дунё
Ар-Риёд аэропортига ракета ҳужумида икки нафар Ўзбекистон фуқароси жароҳатланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ар-Риёд аеропортига ракета ҳужуми натижасида икки нафар Ўзбекистон фуқароси жароҳатланди, уларга тез тиббий ёрдам кўрсатилиб, шифохонадан чиқарилди.
  • Ҳужум пайтида аеропортда бўлган яна 20 нафар ўзбекистонлик жабрланмаган.
  • «Ансор Аллоҳ» ҳаракати томонидан амалга оширилган ушбу ҳужумлар натижасида жами 14 киши ҳалок бўлиб, 320 нафардан ортиқ киши жароҳатланган.

Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропортга уюштирилган баллистик ракета зарбаси оқибатида Ўзбекистоннинг икки нафар фуқароси тан жароҳати олди. «Азия плюс» нашри Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигига таяниб хабар беришича, фавқулодда ҳодиса 10 октябрь куни аэропортнинг 3-терминали ҳудудида юз берган.

ТИВ матбуот котиби Омонулла Файзиев вазият юзасидан расмий маълумот бериб, жароҳатланган ватандошларимизнинг саломатлиги ҳамда аэропортдаги бошқа фуқароларнинг ҳолати бўйича тафсилотларни очиқлади.

Жабрланганларга тез тиббий ёрдам кўрсатилди

ТИВ хабарига кўра, зарба оқибатида жароҳат олган ўзбекистонликлар бўйича барча кечиктириб бўлмас чоралар кўрилган:

  • Енгил жароҳатлар ва госпитализация: Ҳужум пайтида икки фуқаро енгил тан жароҳати олган бўлиб, уларга дастлаб воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган, сўнгра «Diriyah Hospital» шифохонасига етказилган;

  • Шифохонадан чиқарилди: Барча зарур тиббий кўрик ва муолажалардан сўнг, ҳар икки фуқаронинг саломатлиги хавфсиз экани тасдиқланиб, уларга шифохонадан жавоб берилган;

  • Қолган 20 нафар юртдошимиз беталофат: Ракета зарбаси юз берган вақтда аэропорт биносида бўлган яна 20 га яқин Ўзбекистон фуқароси жабрланмаган.

Ҳужумлар тафсилоти: Кўплаб қурбонлар ва талафотлар

Олинган маълумотларга кўра, ўтган дам олиш кунлари «Ансор Аллоҳ» ҳаракати томонидан Саудия Арабистони пойтахти аэропортига қарата иккита ҳаво ҳужуми амалга оширилган:

  • Биринчи ҳужум қурбонлари: Дастлабки зарба фожиали оқибатларга олиб келган бўлиб, 13 киши ҳалок бўлган, 309 нафар инсон турли даражадаги жароҳатлар олган;

  • Иккинчи зарба оқибати: Кейинги ҳужум вақтида яна 1 киши вафот этган ва 11 нафар фуқаро жароҳатланган.

Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг расмий муносабати

Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги тинч аҳоли ва фуқаролик инфратузилмасига қаратилган ушбу қуролли зарбаларни кескин қоралади. Расмий Тошкент ҳар қандай шароитда тинч аҳоли хавфсизлигини хатарга қўювчи ва халқаро қонунчиликка зид келувчи бундай ҳаракатларни қабул қилиб бўлмас деб ҳисоблайди.

Қирол Холид аэропортиСаудия Арабистони пойтахтиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлигиБаллистик ракета зарбаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Ар-Риёд аэропортига ҳужумни кескин қораладиЎзбекистон Ар-Риёд аэропортига ҳужумни кескин қораладиКеча 13:07Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?27 сентябр 20:25«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти20 сентябр 11:47Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49Ар-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлдиАр-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлди9 октябр 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди