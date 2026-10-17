Европани ларзага солган диверсия ортида Россия махсус хизматлари турган бўлиши мумкинми?

·68·Дунё
Европани ларзага солган диверсия ортида Россия махсус хизматлари турган бўлиши мумкинми?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Полшадаги Starlink сунъий йўлдош ер усти стансиясига ўт қўйилишида Туркиянинг «Далтонс» жиноий тўдаси алоқадор бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
  • Европа махсус хизматлари ушбу жиноий гуруҳ Россия разведка идораларининг буюртмаси асосида ҳаракат қилган бўлиши мумкинлигини ўрганмоқда.
  • Германияда ушбу иш бўйича бир неча гумонланувчи, жумладан, «Далтонс» гуруҳининг тўлақонли аъзолари ёки уларнинг топшириғини бажарган шахслар қўлга олинди.

Фото: Pleiades Neo/Airbus DS 2026/Handout/REUTERS

Европада стратегик алоқа инфратузилмаларига қарши қаратилган сирли диверсиялар атрофидаги тергов халқаро даражадаги шов-шувли маълумотларни ошкор қилмоқда. Германиянинг нуфузли Der Spiegel журнали хабарига кўра, Польша ҳудудидаги Starlink сунъий йўлдош ер усти станциясига ўт қўйилишига Туркиянинг машҳур «Daltons» («Далтонлар») жиноий тўдаси алоқадор бўлиши мумкин.

Европа махсус хизматлари ушбу жиноий гуруҳ диверсияни Россия разведка идораларининг тўғридан-тўғри буюртмаси асосида амалга оширган бўлиши мумкинлиги эҳтимолини синчковлик билан ўрганмоқда.

Германиядаги ҳибслар ва Штутгарт суди қарори

DW нашрининг ёзишича, тергов ҳаракатлари доирасида Германия хавфсизлик кучлари томонидан бир неча гумонланувчи қўлга олинди:

  • Икки нафар гумонланувчи: 12 октябрь куни Германиянинг Нюртинген шаҳрида Туркия фуқаролари — 38 ёшли Умит Э. ва 34 ёшли Муслим Т. ушланди. Улар «Далтонлар» гуруҳининг тўлақонли аъзолари бўлиши ёки уларнинг пуллик топшириғини бажарган бўлиши тахмин қилинмоқда;

  • Экстрадиция кутилмоқда: Штутгарт Олий ер суди қўлга олинган шахсларни жиноят содир этилган давлат — Польшага экстрадиция қилиш масаласини кўриб чиқиши кутилмоқда;

  • Берлиндаги антитеррор амалиёти: 13 октябрь куни Берлинда ўтказилган махсус антитеррор операцияси чоғида терговга алоқадор яна икки киши, жумладан, бир аёл ҳибсга олинди. Тахминларга кўра, у ҳужумчиларга транспорт ва логистик ёрдам кўрсатган.

Москва изи: Гуруҳ етакчиси Бератжан Гёкдемир ким?

Der Spiegel суриштирувида мазкур жиноий гуруҳнинг Россия билан эҳтимолий алоқаларига ойдинлик киритилган:

  • Анқарага берилмаган жиноятчи: «Далтонлар» гуруҳининг етакчиси деб ҳисобланган Бератжан Гёкдемир 2024 йилда Россия ҳудудида ушланган бўлса-да, Туркиянинг расмий экстрадиция талабига қарамай, Анқарага топширилмаган эди;

  • Хизматлар эвазига ҳимоя: Германия махсус хизматларининг фикрича, Москва Гёкдемирга Европа бўйлаб яширин «жавоб хизматлари»ни (диверсия ва бузғунчилик) кўрсатиш эвазига Россияда бошпана ва ҳимоя тақдим этган бўлиши мумкин. Айни пайтда унинг аниқ қаерда экани номаълум қолмоқда.

Воля-Кробовскадаги ҳужум: Станцияга қандай зарар етган эди?

Диверсия ҳаракати Варшавадан тахминан 50 километр масофада жойлашган Воля-Кробовска қишлоғида амалга оширилган:

  • 23 сентябрдаги ёнғин: Номаълум шахслар Starlink ер усти станцияси ҳудудига кириб, электр подстанцияси ва захира генераторига ўт қўйган;

  • Қисқа узилиш: Bild нашри хабарига кўра, станция фаолияти қисқа муддатга тўхтаб қолган, бироқ мутахассисларнинг тезкор чоралари билан алоқа тизими қайта тикланган, ҳодисада ҳеч ким жароҳат олмаган;

  • Польша позицияси: Ҳодиса юз берган дастлабки кунларда Польша расмийлари буни атайлаб уюштирилган диверсия деб баҳолаган, аммо ўша пайтда қўлда Россиянинг бевосита алоқасини кўрсатувчи далиллар етарли эмаслиги билдирилган эди.

Европа давлатлари ҳудудида логистика ва космик инфратузилмага қарши уюштирилаётган бу каби гибрид ҳужумлар қитъа хавфсизлик хизматларини ҳарбий бўлмаган нишонларни ҳимоя қилиш чораларини кучайтиришга мажбур қилмоқда.

StarlinkДалтонларБератжан ГёкдемирЕвропа стратегик алоқа инфратузилмаларига диверсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?1 август 11:56Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилди2 сентябр 21:01Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50Лейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчиЛейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчи3 сентябр 07:53Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?10 сентябр 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди