Dream Park ўрдакларга нисбатан ҳаракатлар бўйича узр сўради

·32·Жамият
Dream Park ўрдакларга нисбатан ҳаракатлар бўйича узр сўради

Dream Park маъмурияти ўрдакларга чиллакдан ўқ узилаётгани тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда тарқалганидан кейин вазиятга изоҳ берди. Парк вакилларининг билдиришича, ходимлар қушларга зарар етказишни эмас, ёввойи ўрдакларни паркдаги қушлар билан алоқа қилишдан қайтаришни мақсад қилган.

Маъмурият ўтган йили ёввойи ўрдаклар парк кўлига келиб қўшилганини маълум қилди. Шундан кейин паркда яшовчи айрим қушлар касалланиб, нобуд бўлган. Баёнотда келтирилишича, шу воқеадан кейин қушларни ҳимоя қилиш чоралари кучайтирилган.

Шу билан бирга, парк вакиллари қушлар орасида қандай касаллик тарқалгани ва унинг манбаи айнан ёввойи ўрдаклар бўлгани қандай аниқланганига ойдинлик киритмаган.

Dream Park маъмурияти қушларга қасддан зарар етказиш нияти бўлмаганини таъкидлаган. Бироқ видеодаги ҳаракатлар жамоатчиликда қушларга шафқатсиз муносабат кўрсатилаётгани ҳақида тасаввур пайдо қилиши мумкинлигини тан олган ва юзага келган тушунмовчилик учун узр сўраган.

Парк бундай вазиятларда келгусида эҳтиёткорроқ йўл тутишини ҳамда ўз ҳаракатлари сабабларини жамоатчиликка ўз вақтида тушунтириб боришини билдирган.

Dream ParkЁввойи ўрдакларҚушларПарк маъмуриятиТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетди Dream Parkда свет ўчиши сабабли чархпалакдаги одамлар ҳавода қолиб кетди29 июн 13:51Одилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилдиОдилхон қори апелляция судидан сўнг озодликка чиқарилдиБугун 18:22Сурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиСурхондарёда 16 ёшли ўқувчи онасининг машинасида ҳалокатга учрадиБугун 17:45Қашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалдиҚашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалдиБугун 16:43Қарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олиндиҚарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олиндиБугун 14:59Kоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиKоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиБугун 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди