Dream Park ўрдакларга нисбатан ҳаракатлар бўйича узр сўради
Dream Park маъмурияти ўрдакларга чиллакдан ўқ узилаётгани тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда тарқалганидан кейин вазиятга изоҳ берди. Парк вакилларининг билдиришича, ходимлар қушларга зарар етказишни эмас, ёввойи ўрдакларни паркдаги қушлар билан алоқа қилишдан қайтаришни мақсад қилган.
Маъмурият ўтган йили ёввойи ўрдаклар парк кўлига келиб қўшилганини маълум қилди. Шундан кейин паркда яшовчи айрим қушлар касалланиб, нобуд бўлган. Баёнотда келтирилишича, шу воқеадан кейин қушларни ҳимоя қилиш чоралари кучайтирилган.
Шу билан бирга, парк вакиллари қушлар орасида қандай касаллик тарқалгани ва унинг манбаи айнан ёввойи ўрдаклар бўлгани қандай аниқланганига ойдинлик киритмаган.
Dream Park маъмурияти қушларга қасддан зарар етказиш нияти бўлмаганини таъкидлаган. Бироқ видеодаги ҳаракатлар жамоатчиликда қушларга шафқатсиз муносабат кўрсатилаётгани ҳақида тасаввур пайдо қилиши мумкинлигини тан олган ва юзага келган тушунмовчилик учун узр сўраган.
Парк бундай вазиятларда келгусида эҳтиёткорроқ йўл тутишини ҳамда ўз ҳаракатлари сабабларини жамоатчиликка ўз вақтида тушунтириб боришини билдирган.
Изоҳлар 0
…