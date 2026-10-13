Хонанда Али Отажонов узоқ кутилган эгизакларини илк бор бағрига босди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таниқли хонанда ва актёр Али Отажонов 2026 йилнинг октябр ойида эгизак фарзандли бўлди.
- У ўзининг Instagram саҳифасида фарзандларини бағрига босган таъсирли лаҳзаларни мухлислари билан бўлишди.
- Эгизакларга Муҳаммад Али ва Ойша исмлари берилди, улардан ташқари санъаткорнинг Марям исмли катта қизи ҳам бор.
Таниқли хонанда ва актёр Али Отажонов хонадонида чинакам байрам ва узоқ кутилган қўшалоқ қувонч. 2026 йилнинг октябрь ойи бошида эгизак фарзандли бўлган санъаткор шифохонадаги илк ҳаяжонли лаҳзалар ва фарзандларини бағрига босган таъсирли онлар акс этган видеолавҳаларни ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари билан бўлишди.
Отанинг кўз ёшлари ва чексиз шукроналиги акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб кузатувчиларни тўлқинлантириб юборди.
«Мани эшитяпсанми, болам?»: Палатада кечган энг самимий дақиқалар
Туғруқхона палатасига махсус тиббий халатда кириб келган хонанданинг юрагидаги туғён ва титроқ видеода яққол сезилиб туради:
Илк сўзлар ва чексиз меҳр: Тинчгина ётган жажжи қизи Ойшанинг тепасига келган хонанда ҳис-туйғуларини жиловлай олмади: «Ойша, Ойша қизим. Вой дод, вой дод. Чақалоғим мани. Мани эшитиб ётибсанми болам?» дея пичирлаб, кичкинтойни авайлаб эркалади;
Кўз ёшлар ва шукроналик: Узоқ йиллар орзиқиб кутилган бу дийдор чоғида Али Отажонов қувончини яшира олмади. У ҳар икки чақалоқни меҳр билан бағрига босар экан, ушбу бахтни ато этган Яратганга қайта-қайта шукроналар айтди.
Қўшалоқ бахт тафсилотлари: Оилада энди уч фарзанд
Али Отажоновнинг оиласидаги янги босқич ҳақида муҳим маълумотлар:
Ўғил ва қиз эгизаклар: Хонанда эгизакларига чиройли ва файзли исмларни танлади — чақалоқларга Муҳаммад Али ҳамда Ойша деб исм қўйилди;
Сабрнинг меваси: Бунга қадар узоқ вақт фарзанд кутиш синовини бошдан кечирган оила учун бу туғилиш чинакам мўъжиза ва ҳақиқий мукофотга айланди;
Катта қизалоғи бор: Маълумот учун, янги туғилган эгизаклардан ташқари, санъаткорнинг Марьям исмли катта қизи ҳам бор бўлиб, эндиликда Али Отажонов уч фарзанднинг бахтли ва масъулиятли отасига айланди.
Мухлислар тилаги: «Ният қилган барчага насиб қилсин!»
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ушбу таъсирли видео остида минглаб илиқ изоҳлар ва самимий табриклар ёзиб қолдирмоқда. Кўпчилик «Ният қилган ҳар бир инсонга мана шундай фарзанд неъмати ва кўз қувончи насиб этсин» дея дуо қилмоқда.
Биз ҳам Али Отажонов ва унинг оиласини қўшалоқ фарзандлар билан муборакбод этиб, Муҳаммад Али ҳамда Ойшага мустаҳкам соғлик, сермазмун ва бахтли умр тилаймиз!
Изоҳлар 0
…