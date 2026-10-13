Хонанда Али Отажонов узоқ кутилган эгизакларини илк бор бағрига босди (видео)

·71·Жамият
Хонанда Али Отажонов узоқ кутилган эгизакларини илк бор бағрига босди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таниқли хонанда ва актёр Али Отажонов 2026 йилнинг октябр ойида эгизак фарзандли бўлди.
  • У ўзининг Instagram саҳифасида фарзандларини бағрига босган таъсирли лаҳзаларни мухлислари билан бўлишди.
  • Эгизакларга Муҳаммад Али ва Ойша исмлари берилди, улардан ташқари санъаткорнинг Марям исмли катта қизи ҳам бор.

Таниқли хонанда ва актёр Али Отажонов хонадонида чинакам байрам ва узоқ кутилган қўшалоқ қувонч. 2026 йилнинг октябрь ойи бошида эгизак фарзандли бўлган санъаткор шифохонадаги илк ҳаяжонли лаҳзалар ва фарзандларини бағрига босган таъсирли онлар акс этган видеолавҳаларни ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари билан бўлишди.

Отанинг кўз ёшлари ва чексиз шукроналиги акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб кузатувчиларни тўлқинлантириб юборди.

«Мани эшитяпсанми, болам?»: Палатада кечган энг самимий дақиқалар

Туғруқхона палатасига махсус тиббий халатда кириб келган хонанданинг юрагидаги туғён ва титроқ видеода яққол сезилиб туради:

  • Илк сўзлар ва чексиз меҳр: Тинчгина ётган жажжи қизи Ойшанинг тепасига келган хонанда ҳис-туйғуларини жиловлай олмади: «Ойша, Ойша қизим. Вой дод, вой дод. Чақалоғим мани. Мани эшитиб ётибсанми болам?» дея пичирлаб, кичкинтойни авайлаб эркалади;

  • Кўз ёшлар ва шукроналик: Узоқ йиллар орзиқиб кутилган бу дийдор чоғида Али Отажонов қувончини яшира олмади. У ҳар икки чақалоқни меҳр билан бағрига босар экан, ушбу бахтни ато этган Яратганга қайта-қайта шукроналар айтди.

Қўшалоқ бахт тафсилотлари: Оилада энди уч фарзанд

Али Отажоновнинг оиласидаги янги босқич ҳақида муҳим маълумотлар:

  • Ўғил ва қиз эгизаклар: Хонанда эгизакларига чиройли ва файзли исмларни танлади — чақалоқларга Муҳаммад Али ҳамда Ойша деб исм қўйилди;

  • Сабрнинг меваси: Бунга қадар узоқ вақт фарзанд кутиш синовини бошдан кечирган оила учун бу туғилиш чинакам мўъжиза ва ҳақиқий мукофотга айланди;

  • Катта қизалоғи бор: Маълумот учун, янги туғилган эгизаклардан ташқари, санъаткорнинг Марьям исмли катта қизи ҳам бор бўлиб, эндиликда Али Отажонов уч фарзанднинг бахтли ва масъулиятли отасига айланди.

Мухлислар тилаги: «Ният қилган барчага насиб қилсин!»

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ушбу таъсирли видео остида минглаб илиқ изоҳлар ва самимий табриклар ёзиб қолдирмоқда. Кўпчилик «Ният қилган ҳар бир инсонга мана шундай фарзанд неъмати ва кўз қувончи насиб этсин» дея дуо қилмоқда.

Биз ҳам Али Отажонов ва унинг оиласини қўшалоқ фарзандлар билан муборакбод этиб, Муҳаммад Али ҳамда Ойшага мустаҳкам соғлик, сермазмун ва бахтли умр тилаймиз!

Али ОтажоновЭгизакларТуғруқхона палатасиInstagram видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари10 сентябр 13:18Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилди31 июл 03:20Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)30 июл 16:05Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)Али Отажонов ким билан дуэт куйлашни орзу қилишини ошкор этди (видео)3 июл 15:02Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)3 июл 13:14Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)Жаҳонгир Отажонов сигир соғиш санъатини кўрсатди (видео)3 июн 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?