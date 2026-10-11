Япониядаги тунги клубда ноодатий китобхонлик кечаси ўтказилди

·30·Маданият
Япониядаги тунги клубда ноодатий китобхонлик кечаси ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Токиодаги тунги клубда одатий шовқинли кечалар ўрнига сокин мусиқа остида оммавий китобхонлик тадбири ўтказилди.
  • Ушбу тадбирда ёшлар рақс майдончаси ўрнига гилам устида ўтириб, стол чироқлари ёғдусида китоб мутолаа қилишди.
  • Ташкилотчилар китоб ўқишни замонавий ижтимоий трендга айлантириш, махсус атмосфера яратиш ҳамда диққатни жамлашга ёрдам берувчи сокин оҳангларни тақдим этишни кўзлаган.

Япония пойтахти Токио шаҳрида тунги кўнгилочар масканлар тушунчасини буткул ўзгартириб юборган қизиқарли ташаббус амалга оширилди. Шаҳардаги тунги клубларнинг бирида одатий баланд шовқинли кечалар ўрнига сокин мусиқа остидаги оммавий китобхонлик тадбири ташкил этилди.

Ушбу кечага ташриф буюрган ёшлар рақс майдончасида сакраш ўрнига гиламлар устида ўтириб, илиқ чироқлар ёғдусида китоб мутолаа қилишди.

Нима учун айнан тунги клуб? Янги формат мақсади

Ташкилотчилар бундай ноодатий муҳитни яратиш орқали қуйидаги асосий мақсадларни кўзлаган:

  • Ижтимоий ва ноодатий тажриба: Китоб ўқишни одатий, бир хил тусдаги кутубхона ёки уй деворларидан олиб чиқиб, замонавий ижтимоий трендга айлантириш;

  • Махсус атмосфера: Клуб залида ёрқин стробоскоплар ўрнига стол чироқлари ва юмшоқ тунги ёритгичлар ўрнатилди;

  • Оҳангдош сокинлик: DJ пультидан шовқинли электрон треклар эмас, балки диққатни жамлаш ва дам олишга ёрдам берувчи сокин, енгил оҳанглар янграб турди.

Китобхонлар клуби: Мутолаа, фикр алмашиш ва суҳбат

Тадбирга келганлар бир неча соат давомида вақтларини мазмунли ўтказиш имконига эга бўлди:

  • Биргаликда китоб ўқиш: Иштирокчилар ўзлари билан олиб келган севимли асарларини мутолаа қилишди;

  • Китоб алмашинуви (Буккроссинг): Китобхонлар бир-бирлари билан таассуротларини бўлишиб, ўзаро китоб алмашдилар;

  • Янги ҳамфикрлар давраси: Гаджетлар ва шовқиндан чарчаган ёшлар учун бу кеча интеллектуал мулоқот ва фикрдош инсонлар билан учрашиш майдонига айланди.

Токиодаги ушбу тажриба анъанавий мутолаа маданиятини замонавий шаҳар муҳитига мослаштиришнинг муваффақиятли намунаси бўлиб, ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Токиокитоб хоноксокин мусиқакитоб алмашинуви
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Токиода ноодатий тунги тадбир: ёшлар рақсга тушиш ўрнига китоб мутолаа қилдиТокиода ноодатий тунги тадбир: ёшлар рақсга тушиш ўрнига китоб мутолаа қилди1 октябр 12:43Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)17 сентябр 16:11Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)Юнонча шов-шув, синдирилган ликопчалар: Райҳон туғилган кунини антиқа нишонлади (видео)21 сентябр 15:37Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)4 август 16:15Зебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатдиЗебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатди13 август 19:30Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)11 август 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди