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Осиё чемпионати. 16 нафар боксчимиз финалга йўл олди

Осиё чемпионати. 16 нафар боксчимиз финалга йўл олди
Осиё чемпионатининг кичик ўсмирлар (U-15) иштирокидаги ярим финал баҳслари якунланди. Ушбу босқичга 23 нафар вакилимиз етиб келган эди, кун давомидаги баҳслардан сўнг улардан 16 таси финални нақд қилишди. Қолган 7 нафар боксчимиз эга бронза медалларига эга чиқди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси хабар берди.

Финалга йўл олган жамоамиз аъзолари билан танишинг:

Кичик ўсмирлар:
-33 кг. Темурбек Бахтиёров
-35 кг. Сармат Шокаримов
-37 кг. Мухриддин Ҳамиджонов
-43 кг. Зарифжон Неъматов
-52 кг. Элшод Шокиржонов
-55 кг. Ҳасан Холмуродов
-58 кг. Жаҳонгиржон Усманқулов
-61 кг. Ҳадятуллоҳ Сайдуллаев
-67 кг. Мейрамбек Алиев
-70 кг. Эзмир Ўктамов
+70 кг. Элшод Облақулов

Кичик ўсмир қизлар:
-35 кг. Оминахон Носирова
-37 кг. Сабинахон Камилжонова
-43 кг. Райҳона Алимханова
-49 кг. Парвина Шакарова
-55 кг. Мадинабону Худоёрова

Бронза медали соҳиблари:
-46 кг. Ойбек Алимжонов
-40 кг. Суғдиёна Абдуазимова
-46 кг. Дилдора Тўлқинова
-52 кг. Моҳичеҳра Ҳамидова
-58 кг. Ангелина Умарова
-61 кг. Маржона Султонова
-67 кг. Фазилатхон Турсунова
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