Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...
Жозе Моуринью «Реал»да қандай ўйин услубини жорий этиши ҳақида қарор қабул қилди. Томас Гонсалес Мартиннинг хабарига кўра, португалиялик мутахассис жамоа учун 4-2-3-1 тактик схемасини асосий вариант сифатида танлаган.
Энг қизиқ жиҳати — Моуринью «Реал»нинг аввалги давридаги каби тезкор ва тўғридан-тўғри футболга яна урғу бермоқчи.
Моуриньюнинг режаси — 4-2-3-1 ва тезкор футбол
Хабарларга кўра, Моуринью мавсумолди йиғинларида айнан 4-2-3-1 схемасини синаб кўрди. Бу тизимда жамоа ҳужумкор яримҳимоячи орқали ҳаракат қилиб, рақиб хатосидан кейин тезда қарши ҳужумга ўтишга катта эътибор қаратади. Мавсумолди ўйинлари ҳақидаги маълумотлар ҳам ушбу схема Моуриньюнинг асосий вариантига айланганини кўрсатмоқда.
«Реал»нинг ўйин услуби ўзгаради
Янги «Реал»дан қуйидаги футбол кутилмоқда:
тўғридан-тўғри ҳужумлар;
қисқа ва тезкор узатмалар;
тўпни олгандан кейин дарҳол ҳужумга ўтиш;
рақибнинг бўш ҳудудларидан фойдаланиш;
қарши ҳужумларда юқори тезликка таяниш.
Бу услуб Моуриньюнинг «Реал»даги биринчи даврини ёдга солади. Ўша пайтда мадридликлар жуда тез қарши ҳужумлари билан рақиблар учун катта муаммо туғдирарди. Ҳозирги таркибда ҳам тезкор ҳужумчиларнинг кўплиги португалиялик мутахассисга шундай футболни қайта йўлга қўйиш имконини бериши мумкин.
Асосий интрига шунда: Моуринью «Реал»нинг аввалги тезкор ва хавфли қиёфасини яна қайтара оладими?
Янги трансферлар кутилмаяпти
Моуриньюнинг ўзи ҳам ҳозирги таркибидан мамнун эканини билдирган ва қўшимча футболчиларни олиб келишни кутмаётганини айтган. У мавжуд футболчилар билан ишлаш ва уларнинг имкониятларини ривожлантиришга ишонмоқда.
Йўналиш
Моуриньюнинг режаси
Асосий схема
4-2-3-1
Ўйин услуби
Тезкор ва тўғридан-тўғри
Ҳужумлар
Қисқа узатмалар ва қарши ҳужумлар
Трансферлар
Ҳозирча янги харид кутилмаяпти
Асосий мақсад
Мавжуд таркибдан максимал фойдаланиш
Энди биринчи расмий ўйин ҳамма нарсани кўрсатади
Моуриньюнинг янги тактик режаси назарияда қандай кўриниши маълум. Энди эса асосий савол — «Реал» бу схемани расмий учрашувларда қанчalik самарали қўллай олади?
Янги мавсумда Моуриньюнинг 4-2-3-1 тизими, айниқса, ҳужумдаги юлдузлар билан қандай ишлаши «Реал» мухлислари учун энг катта интригалардан бири бўлади.
Сизнингча, Моуриньюнинг «Реал» учун 4-2-3-1 схемаси тўғри танловми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…