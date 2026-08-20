Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...

·1·Спорт
Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...

Жозе Моуринью «Реал»да қандай ўйин услубини жорий этиши ҳақида қарор қабул қилди. Томас Гонсалес Мартиннинг хабарига кўра, португалиялик мутахассис жамоа учун 4-2-3-1 тактик схемасини асосий вариант сифатида танлаган.

Энг қизиқ жиҳати — Моуринью «Реал»нинг аввалги давридаги каби тезкор ва тўғридан-тўғри футболга яна урғу бермоқчи.

Моуриньюнинг режаси — 4-2-3-1 ва тезкор футбол

Хабарларга кўра, Моуринью мавсумолди йиғинларида айнан 4-2-3-1 схемасини синаб кўрди. Бу тизимда жамоа ҳужумкор яримҳимоячи орқали ҳаракат қилиб, рақиб хатосидан кейин тезда қарши ҳужумга ўтишга катта эътибор қаратади. Мавсумолди ўйинлари ҳақидаги маълумотлар ҳам ушбу схема Моуриньюнинг асосий вариантига айланганини кўрсатмоқда.

«Реал»нинг ўйин услуби ўзгаради

Янги «Реал»дан қуйидаги футбол кутилмоқда:

  • тўғридан-тўғри ҳужумлар;

  • қисқа ва тезкор узатмалар;

  • тўпни олгандан кейин дарҳол ҳужумга ўтиш;

  • рақибнинг бўш ҳудудларидан фойдаланиш;

  • қарши ҳужумларда юқори тезликка таяниш.

Бу услуб Моуриньюнинг «Реал»даги биринчи даврини ёдга солади. Ўша пайтда мадридликлар жуда тез қарши ҳужумлари билан рақиблар учун катта муаммо туғдирарди. Ҳозирги таркибда ҳам тезкор ҳужумчиларнинг кўплиги португалиялик мутахассисга шундай футболни қайта йўлга қўйиш имконини бериши мумкин.

Асосий интрига шунда: Моуринью «Реал»нинг аввалги тезкор ва хавфли қиёфасини яна қайтара оладими?

Янги трансферлар кутилмаяпти

Моуриньюнинг ўзи ҳам ҳозирги таркибидан мамнун эканини билдирган ва қўшимча футболчиларни олиб келишни кутмаётганини айтган. У мавжуд футболчилар билан ишлаш ва уларнинг имкониятларини ривожлантиришга ишонмоқда.

Йўналиш

Моуриньюнинг режаси

Асосий схема

4-2-3-1

Ўйин услуби

Тезкор ва тўғридан-тўғри

Ҳужумлар

Қисқа узатмалар ва қарши ҳужумлар

Трансферлар

Ҳозирча янги харид кутилмаяпти

Асосий мақсад

Мавжуд таркибдан максимал фойдаланиш

Энди биринчи расмий ўйин ҳамма нарсани кўрсатади

Моуриньюнинг янги тактик режаси назарияда қандай кўриниши маълум. Энди эса асосий савол — «Реал» бу схемани расмий учрашувларда қанчalik самарали қўллай олади?

Янги мавсумда Моуриньюнинг 4-2-3-1 тизими, айниқса, ҳужумдаги юлдузлар билан қандай ишлаши «Реал» мухлислари учун энг катта интригалардан бири бўлади.

Сизнингча, Моуриньюнинг «Реал» учун 4-2-3-1 схемаси тўғри танловми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Бугун, 16:30Ювентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаЮвентус Матео Ретеги трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 16:18Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБугун, 15:57Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинИнтер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкинБугун, 15:54Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:10Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди