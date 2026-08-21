Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқлади
UFC'да ёрқин жанглари билан эътибор қозонаётган ўзбекистонлик иқтидорли жангчи Рамазон Темиров промоушен тарихи ва бугунги куни бўйича ўз танловларини маълум қилди. Ўзбек жангчиси турли номинациялар бўйича лиганинг энг яхши жангчиси, энг сара нокаути, тарихий тўқнашуви ҳамда ўз вазн тоифасидаги амбициялари ҳақида фикр билдирди.
Рамазон Темировнинг UFC рейтинги ва шахсий танловлари
Йўналиш / Номинация
Рамазон Темировнинг танлови
UFC'даги энг яхши жангчи
Энг яхши нокаут
Хорхе Масвидаль томонидан қайд этилган нокаут (Бен Аскренга қарши)
Лига тарихидаги энг яхши жанг
Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор қарама-қаршилиги
UFC бош афсоналари
Жон Жонс ва Хабиб Нурмагомедов
Ўз дивизионидаги энг яхши жангчи
«Ин Ша Аллоҳ, менинг ўзим»
«Ўз дивизионимда энг яхшиси — менинг ўзим»
Темиров лигадаги умумий энг кучли спортчи сифатида енгил вазн чемпиони Ислам Махачевни эътироф этган бўлса, тарихий афсоналар сифатида мағлубият билмас Хабиб Нурмагомедов ва Жон Жонсни кўрсатди.
Ўз дивизионидаги энг яхши жангчи ким экани ҳақидаги саволга эса Рамазон Темиров катта ишонч билан: «Ин Ша Аллоҳ, менинг ўзим», дея жавоб бериб, дивизион камари сари бўлган юксак мақсадларини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Рамазон Темиров яқин келажакда ўз дивизионида ҳақиқатан ҳам тенгсиз жангчига айланиб, чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб кела оладими?
Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА ихлосмандларига ушбу қизиқарли блиц-интервьюни дарҳол улашинг!
…