Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқлади

·0·Спорт
Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқлади

UFC'да ёрқин жанглари билан эътибор қозонаётган ўзбекистонлик иқтидорли жангчи Рамазон Темиров промоушен тарихи ва бугунги куни бўйича ўз танловларини маълум қилди. Ўзбек жангчиси турли номинациялар бўйича лиганинг энг яхши жангчиси, энг сара нокаути, тарихий тўқнашуви ҳамда ўз вазн тоифасидаги амбициялари ҳақида фикр билдирди.

Рамазон Темировнинг UFC рейтинги ва шахсий танловлари

Йўналиш / Номинация

Рамазон Темировнинг танлови

UFC'даги энг яхши жангчи

Ислам Махачев

Энг яхши нокаут

Хорхе Масвидаль томонидан қайд этилган нокаут (Бен Аскренга қарши)

Лига тарихидаги энг яхши жанг

Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор қарама-қаршилиги

UFC бош афсоналари

Жон Жонс ва Хабиб Нурмагомедов

Ўз дивизионидаги энг яхши жангчи

«Ин Ша Аллоҳ, менинг ўзим»

«Ўз дивизионимда энг яхшиси — менинг ўзим»

Темиров лигадаги умумий энг кучли спортчи сифатида енгил вазн чемпиони Ислам Махачевни эътироф этган бўлса, тарихий афсоналар сифатида мағлубият билмас Хабиб Нурмагомедов ва Жон Жонсни кўрсатди.

Ўз дивизионидаги энг яхши жангчи ким экани ҳақидаги саволга эса Рамазон Темиров катта ишонч билан: «Ин Ша Аллоҳ, менинг ўзим», дея жавоб бериб, дивизион камари сари бўлган юксак мақсадларини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, Рамазон Темиров яқин келажакда ўз дивизионида ҳақиқатан ҳам тенгсиз жангчига айланиб, чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб кела оладими?

Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА ихлосмандларига ушбу қизиқарли блиц-интервьюни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаБугун, 09:19Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиАрсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 09:11Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаБугун, 08:57Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиБугун, 08:56Алексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиАлексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиБугун, 08:51ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?Бугун, 06:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)