Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайди
«Уотфорд»нинг собиқ ҳужумчиси Трой Дини «Манчестер Юнайтед» янги мавсум якунида Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга кирита олмаслиги мумкин, деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, жамоани олдинда турган кўп сонли ўйинлар ва таркиб чуқурлигининг етарли эмаслиги қийин вазиятга солиши мумкин.
1. Асосий муаммо — ўйинлар сони
Дини «Юнайтед»нинг уч кунда бир марта майдонга тушишига қандай мослашишини ҳозирча тасаввур қилиш қийинлигини айтди.
Жамоа янги мавсумда Премьер-лига билан бир қаторда Чемпионлар лигаси, Англия Кубоги ва Лига Кубогида ҳам иштирок этади.
«Ҳозирча, мен улар Чемпионлар лигаси зонасига кира олади, деб ўйламайман. Сабаби – биз Майкл Кэррик бундай даражада ҳафтасига учта ўйин билан қандай ишлашини билмаймиз.
Энди Премьер-лига, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ва Англия лигаси кубогида қатнашишингиз керак бўлади. Энди сиздан анча кўпроқ нарса кутилмоқда».
2. Бруну Фернандеш омили
Дини, шунингдек, жамоа сардори Бруну Фернандешнинг ўтган мавсумдаги фавқулодда юқори натижаларини яна такрорлашига шубҳа билдирган.
Фернандеш ўтган мавсумда «Юнайтед»нинг энг муҳим футболчиларидан бири бўлган. Жамоа эса Майкл Кэррик бошчилигида Премьер-лигада учинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигасига қайтган.
«Ҳақиқатан ҳам, Бруну Фернандеш яна шундай мавсум ўтказади, деб ўйлайсизми?», - деди Дини.
3. «Юнайтед»да таркиб чуқурлиги етарлими?
Динининг фикрича, асосий савол мавсум давомида барча турнирларда бир хил даражани сақлаб қолиш билан боғлиқ.
«Манчестер Юнайтед» ёзги трансферлар орқали таркибни кучайтирган бўлса-да, айрим мутахассислар ҳимоя ва бошқа позицияларда ҳали ҳам қўшимча кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.
«Менимча, уларда барча мусобақалар учун етарлича чуқур таркиб йўқ ва бу ўз таъсирини кўрсатади», - деди Дини.
Шунинг учун Дини «Юнайтед» учун энг катта синов — Кэррикнинг тўлиқ мавсум давомида жамоани юқори даражада ушлаб туриши ва таркиб имкониятларидан самарали фойдаланиши, деб ҳисобламоқда.
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ мухлисларига ушбу муҳим трансфер янгилигини дарҳол улашинг!
…