Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайди

·0·Спорт
Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» Чемпионлар лигаси зонасига кира олмайди

«Уотфорд»нинг собиқ ҳужумчиси Трой Дини «Манчестер Юнайтед» янги мавсум якунида Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга кирита олмаслиги мумкин, деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, жамоани олдинда турган кўп сонли ўйинлар ва таркиб чуқурлигининг етарли эмаслиги қийин вазиятга солиши мумкин.

1. Асосий муаммо — ўйинлар сони

Дини «Юнайтед»нинг уч кунда бир марта майдонга тушишига қандай мослашишини ҳозирча тасаввур қилиш қийинлигини айтди.

Жамоа янги мавсумда Премьер-лига билан бир қаторда Чемпионлар лигаси, Англия Кубоги ва Лига Кубогида ҳам иштирок этади.

«Ҳозирча, мен улар Чемпионлар лигаси зонасига кира олади, деб ўйламайман.  Сабаби –  биз Майкл Кэррик бундай даражада ҳафтасига учта ўйин билан қандай ишлашини билмаймиз.

Энди Премьер-лига, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ва Англия лигаси кубогида қатнашишингиз керак бўлади. Энди сиздан анча кўпроқ нарса кутилмоқда».

2. Бруну Фернандеш омили

Дини, шунингдек, жамоа сардори Бруну Фернандешнинг ўтган мавсумдаги фавқулодда юқори натижаларини яна такрорлашига шубҳа билдирган.

Фернандеш ўтган мавсумда «Юнайтед»нинг энг муҳим футболчиларидан бири бўлган. Жамоа эса Майкл Кэррик бошчилигида Премьер-лигада учинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигасига қайтган.

«Ҳақиқатан ҳам, Бруну Фернандеш яна шундай мавсум ўтказади, деб ўйлайсизми?», - деди Дини.

3. «Юнайтед»да таркиб чуқурлиги етарлими?

Динининг фикрича, асосий савол мавсум давомида барча турнирларда бир хил даражани сақлаб қолиш билан боғлиқ.

«Манчестер Юнайтед» ёзги трансферлар орқали таркибни кучайтирган бўлса-да, айрим мутахассислар ҳимоя ва бошқа позицияларда ҳали ҳам қўшимча кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.

«Менимча, уларда барча мусобақалар учун етарлича чуқур таркиб йўқ ва бу ўз таъсирини кўрсатади», - деди Дини.

Шунинг учун Дини «Юнайтед» учун энг катта синов — Кэррикнинг тўлиқ мавсум давомида жамоани юқори даражада ушлаб туриши ва таркиб имкониятларидан самарали фойдаланиши, деб ҳисобламоқда.

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ мухлисларига ушбу муҳим трансфер янгилигини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиАлонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиБугун, 09:51«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилдиБугун, 09:42«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирдиБугун, 09:34Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиРамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиБугун, 09:29Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаБугун, 09:19Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиАрсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)