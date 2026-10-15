Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилди

·62·Спорт
Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жейми Каррагер «Манчестер Сити »нинг «PSJ»га қарши Европа Чемпионлар Лигаси ўйинида бош мураббий Энсо Маресканинг ярим ҳимоя танловидаги жиддий хатоларини фош қилди.
  • Каррагернинг фикрича, Эллиот Андерсон, Энсо Фернандес ва Раян Шеркидан иборат ярим ҳимоя триоси юқори даражадаги рақибга қарши ўйин учун мутлақо тайёр бўлмаган ва тўпсиз ўйинда жуда заифлик кўрсатган.

Европа Чемпионлар Лигасида «Манчестер Сити»нинг Парижнинг «ПСЖ» клубига 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериши футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. «Ливерпуль»нинг собиқ футболчиси, бугунги кунда таниқли эксперт ва таҳлилчи сифатида фаолият юритаётган Жейми Каррагер «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Маресканинг асосий таркиб танловидаги жиддий камчиликларини очиқ кўрсатиб берди.

Blue Moon нашрига берган интервьюсида Каррагер «Сити»нинг ярим ҳимоя триоси юқори даражадаги рақибга қарши мутлақо тайёр бўлмаганини кескин таъкидлади.

«Улар тўпсиз ўйинда жуда заиф»: Каррагернинг кескин таҳлили

Жейми Каррагернинг фикрича, бу беллашув Мареска учун жиддий тактик сабоқ бўлиши керак:

  • Мареска учун катта дарс: «Менимча, дунёнинг энг кучли жамоасига қарши кечган ўйиндан кейин Мареска ўзи учун жуда жиддий хулоса чиқаради;

  • Номутаносиб трио: Энди у бу каби гранд рақибларга қарши майдонга туширилган бу галги учлик ярим ҳимояни ҳеч қачон бир вақтда чиқариб бўлмаслигини яхши англаб олди;

  • Тўпсиз ҳаракатдаги бўшлиқ: Бу ярим ҳимоячилар тўп рақиб ихтиёрида бўлган паллада керакли даражада ишончли ҳаракат қила олишмайди ва прессинг қаршисида заиф бўлиб қолишди», — дея фикр билдирди Каррагер.

«Манчестер Сити» марказида кимлар ўйнаган эди?

Ушбу баҳсда Мареска марказий чизиқни анча таваккалчилик билан шакллантирганди:

  • Бошланғич учлик: «Манчестер Сити»нинг марказий чизиғида ўйинни Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес ва Райан Шерки асосий таркибда бошлади;

  • Хатонинг тез англаниши: Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ меҳмонлар ҳимоя ва ярим ҳимояни осонликча ёриб ўтганидан сўнг, мураббий ўз танловидаги нуқсонни тушунди;

  • Танаффусдаги тезкор алмаштириш: Энцо Мареска вазиятни ўнглаш учун танаффусдаёқ Райан Шеркини захирага олиб, унинг ўрнига ҳимоявийроқ ҳаракат қилувчи Айюб Буаддини майдонга туширишга мажбур бўлди.

Париж грандидан қабул қилиб олинган бу оғриқли мағлубият ва мутахассисларнинг ҳақли танқиди Энцо Марескани кейинги катта баҳслар олдидан таркиб ва ярим ҳимоя балансини тубдан қайта кўриб чиқишга ундаши шубҳасиз.

Манчестер СитиПСЖЭнцо МарескаЖейми Каррагер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Мареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб бердиМареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб берди12 октябр 11:12Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди9 октябр 17:10City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди9 сентябр 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди