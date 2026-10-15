Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жейми Каррагер «Манчестер Сити »нинг «PSJ»га қарши Европа Чемпионлар Лигаси ўйинида бош мураббий Энсо Маресканинг ярим ҳимоя танловидаги жиддий хатоларини фош қилди.
- Каррагернинг фикрича, Эллиот Андерсон, Энсо Фернандес ва Раян Шеркидан иборат ярим ҳимоя триоси юқори даражадаги рақибга қарши ўйин учун мутлақо тайёр бўлмаган ва тўпсиз ўйинда жуда заифлик кўрсатган.
Европа Чемпионлар Лигасида «Манчестер Сити»нинг Парижнинг «ПСЖ» клубига 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериши футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. «Ливерпуль»нинг собиқ футболчиси, бугунги кунда таниқли эксперт ва таҳлилчи сифатида фаолият юритаётган Жейми Каррагер «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Маресканинг асосий таркиб танловидаги жиддий камчиликларини очиқ кўрсатиб берди.
Blue Moon нашрига берган интервьюсида Каррагер «Сити»нинг ярим ҳимоя триоси юқори даражадаги рақибга қарши мутлақо тайёр бўлмаганини кескин таъкидлади.
«Улар тўпсиз ўйинда жуда заиф»: Каррагернинг кескин таҳлили
Жейми Каррагернинг фикрича, бу беллашув Мареска учун жиддий тактик сабоқ бўлиши керак:
Мареска учун катта дарс: «Менимча, дунёнинг энг кучли жамоасига қарши кечган ўйиндан кейин Мареска ўзи учун жуда жиддий хулоса чиқаради;
Номутаносиб трио: Энди у бу каби гранд рақибларга қарши майдонга туширилган бу галги учлик ярим ҳимояни ҳеч қачон бир вақтда чиқариб бўлмаслигини яхши англаб олди;
Тўпсиз ҳаракатдаги бўшлиқ: Бу ярим ҳимоячилар тўп рақиб ихтиёрида бўлган паллада керакли даражада ишончли ҳаракат қила олишмайди ва прессинг қаршисида заиф бўлиб қолишди», — дея фикр билдирди Каррагер.
«Манчестер Сити» марказида кимлар ўйнаган эди?
Ушбу баҳсда Мареска марказий чизиқни анча таваккалчилик билан шакллантирганди:
Бошланғич учлик: «Манчестер Сити»нинг марказий чизиғида ўйинни Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес ва Райан Шерки асосий таркибда бошлади;
Хатонинг тез англаниши: Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ меҳмонлар ҳимоя ва ярим ҳимояни осонликча ёриб ўтганидан сўнг, мураббий ўз танловидаги нуқсонни тушунди;
Танаффусдаги тезкор алмаштириш: Энцо Мареска вазиятни ўнглаш учун танаффусдаёқ Райан Шеркини захирага олиб, унинг ўрнига ҳимоявийроқ ҳаракат қилувчи Айюб Буаддини майдонга туширишга мажбур бўлди.
Париж грандидан қабул қилиб олинган бу оғриқли мағлубият ва мутахассисларнинг ҳақли танқиди Энцо Марескани кейинги катта баҳслар олдидан таркиб ва ярим ҳимоя балансини тубдан қайта кўриб чиқишга ундаши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…