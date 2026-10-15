Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик сузувчи 1500 метр масофада шоҳсупага кўтарилди
Қозоғистон пойтахти Остона шаҳри мезбонлик қилаётган сузиш бўйича Жаҳон кубогининг навбатдаги босқичи Ўзбекистон спорт делегацияси учун муваффақиятли бошланди. Мазкур нуфузли мусобақада мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилаётган миллий жамоа аъзоси Илья Сибирцев 1500 метрга эркин усулда сузиш баҳсларида кучли учликдан жой олди.
Ўзбекистонлик спортчи масофани юқори тезликда босиб ўтиб, делегациямиз ҳисобига бронза медалини қўшиб қўйди.
Янги рекорд: 14 дақиқалик тарихий марра
Илья Сибирцевнинг бу галги иштироки нафақат медаль, балки янги кўрсаткич билан ҳам ёдда қолди:
Масофа ва вақт: Ўзбекистонлик сузувчи 1500 метр масофани 14 дақиқа 43,97 сония ичида босиб ўтишга муваффақ бўлди;
Ўзбекистон рекорди янгиланди: Ушбу юқори натижа Сибирцевга нуфузли турнирнинг шоҳсупасига кўтарилиш билан бирга, ушбу йўналишда Ўзбекистоннинг миллий рекордини янгилаш имконини ҳам тақдим этди.
1500 метр масофадаги рақобат: Шоҳсупа эгалари
Эркин усулда сузиш бўйича эркаклар ўртасидаги кескин ва муросасиз кечган баҳсларда қуйидаги натижалар қайд этилди:
Лукас Хенво (Бельгия): 14:33.14 дақиқалик натижа билан мусобақанинг бош соврини — олтин медалга эга чиқди;
Оливер Папаи (Венгрия): 14:40.55 дақиқа кўрсаткич билан маррага иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медални нақд қилди;
Илья Сибирцев (Ўзбекистон): 14:43.97 дақиқа билан марра чизиғини учинчи бўлиб кесиб ўтди ва бронза медалига сазовор бўлди.
Остона сув ҳавзасида қайд этилган мазкур натижа Ўзбекистонда сузиш спортининг халқаро майдондаги нуфузи ортиб бораётганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…