Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик сузувчи 1500 метр масофада шоҳсупага кўтарилди

·11·Спорт
Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик сузувчи 1500 метр масофада шоҳсупага кўтарилди

Қозоғистон пойтахти Остона шаҳри мезбонлик қилаётган сузиш бўйича Жаҳон кубогининг навбатдаги босқичи Ўзбекистон спорт делегацияси учун муваффақиятли бошланди. Мазкур нуфузли мусобақада мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилаётган миллий жамоа аъзоси Илья Сибирцев 1500 метрга эркин усулда сузиш баҳсларида кучли учликдан жой олди.

Ўзбекистонлик спортчи масофани юқори тезликда босиб ўтиб, делегациямиз ҳисобига бронза медалини қўшиб қўйди.

Янги рекорд: 14 дақиқалик тарихий марра

Илья Сибирцевнинг бу галги иштироки нафақат медаль, балки янги кўрсаткич билан ҳам ёдда қолди:

  • Масофа ва вақт: Ўзбекистонлик сузувчи 1500 метр масофани 14 дақиқа 43,97 сония ичида босиб ўтишга муваффақ бўлди;

  • Ўзбекистон рекорди янгиланди: Ушбу юқори натижа Сибирцевга нуфузли турнирнинг шоҳсупасига кўтарилиш билан бирга, ушбу йўналишда Ўзбекистоннинг миллий рекордини янгилаш имконини ҳам тақдим этди.

1500 метр масофадаги рақобат: Шоҳсупа эгалари

Эркин усулда сузиш бўйича эркаклар ўртасидаги кескин ва муросасиз кечган баҳсларда қуйидаги натижалар қайд этилди:

  • Лукас Хенво (Бельгия): 14:33.14 дақиқалик натижа билан мусобақанинг бош соврини — олтин медалга эга чиқди;

  • Оливер Папаи (Венгрия): 14:40.55 дақиқа кўрсаткич билан маррага иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медални нақд қилди;

  • Илья Сибирцев (Ўзбекистон): 14:43.97 дақиқа билан марра чизиғини учинчи бўлиб кесиб ўтди ва бронза медалига сазовор бўлди.

Остона сув ҳавзасида қайд этилган мазкур натижа Ўзбекистонда сузиш спортининг халқаро майдондаги нуфузи ортиб бораётганини яна бир бор исботлади.

Илья СибирцевОстонаЖаҳон кубогининг сузиш турнирлариЎзбекистон сузиш рекорди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Шаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилдиШаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилди19 сентябр 10:13Оғир атлетика: Азизбек Дадажонов Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилдиОғир атлетика: Азизбек Дадажонов Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди9 август 10:20Парижда ўзбекистонлик таэквондочилар икки медаль қўлга киритдиПарижда ўзбекистонлик таэквондочилар икки медаль қўлга киритди11 октябр 22:51Ўзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилди12 октябр 20:05Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиАнвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритди15 июл 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди