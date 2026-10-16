Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилди

·65·Спорт
Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистоннинг дзюдо бўйича илк аёл Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрова 2,5 йиллик танаффусдан сўнг Қозоғистоннинг Актау шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё очиқ кубогида иштирок этади.
  • Халқаро спорт нашрлари, жумладан, Украина портали "Дзюдо Арт" бу воқеага катта эътибор қаратиб, Келдиёрованинг қайтишини мусобақанинг асосий интиригаси деб баҳолади.

Дзюдо бўйича Ўзбекистон тарихидаги илк аёл Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрова узоқ танаффусдан сўнг яна расмий татамига қайтмоқда. Ўзбекистонлик спортчи Қозоғистоннинг Актау шаҳрида старт оладиган дзюдо бўйича Осиё очиқ кубогида иштирок этади.

Мазкур муҳим воқеликка халқаро спорт нашрлари, хусусан, Украинанинг ихтисослашган «Дзюдо Арт» портали алоҳида эътибор қаратди.

«Фақат шунинг ўзиёқ мусобақани томоша қилишга арзийди»

Украинанинг оммабоп спорт нашри Диёранинг узоқ кутилган қайтишини мусобақанинг энг асосий интригаси сифатида баҳолади:

  • Олтин нақшли кимоно: «Эртага Актауда Осиё очиқ кубоги бошланади. Диёра Келдиёрова икки ярим йиллик танаффусдан сўнг Қозоғистонда татамига қайтмоқда. Бу — ўзбек дзюдочисининг амалдаги олимпия чемпиони сифатида, кимоноси кўкрагида олтин нақш билан илк бор жамоатчилик қаршисида кўриниши бўлади;

  • Халқаро қизиқиш: Фақат шунинг ўзиёқ мазкур турнирни бошидан охиригача томоша қилиш учун етарли асосдир», — дея ёзади Украина манбаси.

2,5 йиллик танаффус сабаби: Оилавий бахт ва оналик

Париж–2024 Олимпия ўйинларида қўлга киритилган тарихий муваффақиятдан сўнг Диёра Келдиёрованинг фаолиятида катта ўзгаришлар юз берган эди:

  • Париждаги ғалаба: Ушбу ёзги Олимпиадада Диёра 52 килограммгача бўлган вазн тоифасида финал баҳсида Косово вакили Дистрия Красничини мағлуб этиб, Ўзбекистон спорти тарихидаги энг ёрқин олтин медаллардан бирини нақд қилган эди;

  • Декрет таътили: Мазкур оламшумул ғалабадан сўнг спортчи оиласига вақт ажратиб, декрет таътилига чиққан ҳамда фарзандли бўлиши муносабати билан узоқ муддат катта спорт баҳсларидан четда қолган эди;

  • Қайта тикланиш: Мутахассислар ва мураббийлар назоратида машғулотларни тиклаган чемпион яна юқори спорт формасига кириб, янги совринлар сари йўл олмоқда.

Актаудаги беллашувлар ўзбек спорти афсонасининг янги Олимпия циклигидаги тайёргарлиги ва халқаро майдондаги кучини яна бир карра кўрсатиб берувчи муҳим синов бўлади.

Диёра КелдиёроваОсиё очиқ кубогиАктауПариж 2024 Олимпия уёинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди1 август 09:01Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)12 октябр 15:35Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумДиёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум29 сентябр 17:24Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?5 август 06:07Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)13 июл 15:07"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова8 июн 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди