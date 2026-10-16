Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистоннинг дзюдо бўйича илк аёл Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрова 2,5 йиллик танаффусдан сўнг Қозоғистоннинг Актау шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё очиқ кубогида иштирок этади.
- Халқаро спорт нашрлари, жумладан, Украина портали "Дзюдо Арт" бу воқеага катта эътибор қаратиб, Келдиёрованинг қайтишини мусобақанинг асосий интиригаси деб баҳолади.
Дзюдо бўйича Ўзбекистон тарихидаги илк аёл Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрова узоқ танаффусдан сўнг яна расмий татамига қайтмоқда. Ўзбекистонлик спортчи Қозоғистоннинг Актау шаҳрида старт оладиган дзюдо бўйича Осиё очиқ кубогида иштирок этади.
Мазкур муҳим воқеликка халқаро спорт нашрлари, хусусан, Украинанинг ихтисослашган «Дзюдо Арт» портали алоҳида эътибор қаратди.
«Фақат шунинг ўзиёқ мусобақани томоша қилишга арзийди»
Украинанинг оммабоп спорт нашри Диёранинг узоқ кутилган қайтишини мусобақанинг энг асосий интригаси сифатида баҳолади:
Олтин нақшли кимоно: «Эртага Актауда Осиё очиқ кубоги бошланади. Диёра Келдиёрова икки ярим йиллик танаффусдан сўнг Қозоғистонда татамига қайтмоқда. Бу — ўзбек дзюдочисининг амалдаги олимпия чемпиони сифатида, кимоноси кўкрагида олтин нақш билан илк бор жамоатчилик қаршисида кўриниши бўлади;
Халқаро қизиқиш: Фақат шунинг ўзиёқ мазкур турнирни бошидан охиригача томоша қилиш учун етарли асосдир», — дея ёзади Украина манбаси.
2,5 йиллик танаффус сабаби: Оилавий бахт ва оналик
Париж–2024 Олимпия ўйинларида қўлга киритилган тарихий муваффақиятдан сўнг Диёра Келдиёрованинг фаолиятида катта ўзгаришлар юз берган эди:
Париждаги ғалаба: Ушбу ёзги Олимпиадада Диёра 52 килограммгача бўлган вазн тоифасида финал баҳсида Косово вакили Дистрия Красничини мағлуб этиб, Ўзбекистон спорти тарихидаги энг ёрқин олтин медаллардан бирини нақд қилган эди;
Декрет таътили: Мазкур оламшумул ғалабадан сўнг спортчи оиласига вақт ажратиб, декрет таътилига чиққан ҳамда фарзандли бўлиши муносабати билан узоқ муддат катта спорт баҳсларидан четда қолган эди;
Қайта тикланиш: Мутахассислар ва мураббийлар назоратида машғулотларни тиклаган чемпион яна юқори спорт формасига кириб, янги совринлар сари йўл олмоқда.
Актаудаги беллашувлар ўзбек спорти афсонасининг янги Олимпия циклигидаги тайёргарлиги ва халқаро майдондаги кучини яна бир карра кўрсатиб берувчи муҳим синов бўлади.
Изоҳлар 0
…