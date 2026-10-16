Чемпионлик пойгаси кескинлашди: «Нефтчи» Қўқонда ғалаба қозониб, 1-ўринга кўтарилди
Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасида водийнинг икки принципиал жамоаси — «Қўқон-1912» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» клублари ўртасида кечган дерби томошабинларга унутилмас драмани тақдим этди. Қўқон шаҳридаги «Марказий» стадионда кечган беллашувда фарғоналиклар 4:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.
Мазкур муҳим муваффақият ортидан очколарини 55 тага етказиб олган «Нефтчи» турнир жадвалида «Пахтакор»ни (52 очко) ортда қолдириб, чемпионлик пойгасида яккапешқадам бўлиб олди.
Дербида ҳақиқий голлар шоуси ва четлатиш
Беллашув жуда юқори темп ва ҳужумкор руҳда бошланди:
Дастлабки алмашинув: Ўйиннинг 11-дақиқасида мезбонлар ҳужумчиси Тома Табатадзе ҳисобни очган бўлса, орадан атиги уч дақиқа ўтиб (14-дақиқа) Зоран Марушич мувозанатни тиклади;
Иккинчи бўлимдаги кескинлик: Танаффусдан сўнг 48-дақиқада Нурмуҳаммад Абдуғаниев фарғоналикларни олдинга олиб чиқди, бироқ 50-дақиқадаёқ Шаҳзод Акромов мувозанатни тиклаб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;
Дубль ва бир киши кам бўлиб қолиш: 58-дақиқада Марушич ўз дублини нишонлаб, «Нефтчи»ни яна олдинга олиб чиқди. Аммо 59-дақиқада гол муаллифи Нурмуҳаммад Абдуғаниев тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни тарк этди;
Куаонинг якуний нуқтаси: Бир киши кам бўлиб қолган меҳмонлар ҳимояга ётиб олмади — 86-дақиқада Коффи Куао қарши ҳужумда тўп киритиб, якуний 4:2 ҳисобидаги ғалабани нақд қилди.
Ўйин баённомаси:
Суперлига. 24-тур
«Қўқон-1912» — «Нефтчи» 2:4
Қўқон, «Марказий» стадиони
Голлар: Тома Табатадзе (11), Шаҳзод Акромов (50) — Зоран Марушич (14, 58), Нурмуҳаммад Абдуғаниев (48), Коффи Куао (86).
«Қўқон-1912»: Раҳим Давронов, Жасур Ёқубов, Шота Гвазава (Муҳриддин Пазилдинов, 82), Шоҳрух Гадоев, Зафар Ҳакимов (Аслиддин Тоштемиров, 62), Шаҳзод Акрамов (Шоҳрух Маҳмудҳожиев, 74), Иқбол Маликжонов, Ғуломҳайдар Ғуломов, Тома Табатадзе (Жавоҳир Ҳусанов, 62), Элбек Йўлчиев, Муҳаммаданас Ҳасанов (Акбар Ўктамов, 82).
«Нефтчи»: Акбар Тўраев, Владимир Йовович (Аброр Исмоилов, 64), Хуршид Ғиёсов (Иброҳимхалил Йўлдошев, 74), Асилбек Жумаев (Анвар Ғофуров, 64), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Муҳсин Убайдуллаев, Алишер Одилов (Билол Тошмирзаев, 82), Зоран Марушич (Стипе Перица, 74), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао, Ратинио.
Огоҳлантириш: Шаҳзод Акрамов (38).
Четлатиш: Нурмуҳаммад Абдуғаниев (59).
Чемпионлик интригаси чўққига чиқмоқда
Ушбу ғалабадан сўнг барча эътибор турнир жадвалидаги асосий рақобатчига қаратилмоқда. Эндиликда «Пахтакор» мазкур тур доирасида сафарда Наманганнинг кучли учинчи ўриндаги «Навбаҳор» клубига қарши оғир синовдан ўтишига тўғри келади. Ҳар бир очко олтинга тенг бўлган мавсум финали тобора шиддатли тус олмоқда.
Изоҳлар 0
…