Чемпионлик пойгаси кескинлашди: «Нефтчи» Қўқонда ғалаба қозониб, 1-ўринга кўтарилди

·4·Спорт
Чемпионлик пойгаси кескинлашди: «Нефтчи» Қўқонда ғалаба қозониб, 1-ўринга кўтарилди

Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасида водийнинг икки принципиал жамоаси — «Қўқон-1912» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» клублари ўртасида кечган дерби томошабинларга унутилмас драмани тақдим этди. Қўқон шаҳридаги «Марказий» стадионда кечган беллашувда фарғоналиклар 4:2 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди.

Мазкур муҳим муваффақият ортидан очколарини 55 тага етказиб олган «Нефтчи» турнир жадвалида «Пахтакор»ни (52 очко) ортда қолдириб, чемпионлик пойгасида яккапешқадам бўлиб олди.

Дербида ҳақиқий голлар шоуси ва четлатиш

Беллашув жуда юқори темп ва ҳужумкор руҳда бошланди:

  • Дастлабки алмашинув: Ўйиннинг 11-дақиқасида мезбонлар ҳужумчиси Тома Табатадзе ҳисобни очган бўлса, орадан атиги уч дақиқа ўтиб (14-дақиқа) Зоран Марушич мувозанатни тиклади;

  • Иккинчи бўлимдаги кескинлик: Танаффусдан сўнг 48-дақиқада Нурмуҳаммад Абдуғаниев фарғоналикларни олдинга олиб чиқди, бироқ 50-дақиқадаёқ Шаҳзод Акромов мувозанатни тиклаб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;

  • Дубль ва бир киши кам бўлиб қолиш: 58-дақиқада Марушич ўз дублини нишонлаб, «Нефтчи»ни яна олдинга олиб чиқди. Аммо 59-дақиқада гол муаллифи Нурмуҳаммад Абдуғаниев тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни тарк этди;

  • Куаонинг якуний нуқтаси: Бир киши кам бўлиб қолган меҳмонлар ҳимояга ётиб олмади — 86-дақиқада Коффи Куао қарши ҳужумда тўп киритиб, якуний 4:2 ҳисобидаги ғалабани нақд қилди.

Ўйин баённомаси:

Суперлига. 24-тур

«Қўқон-1912» — «Нефтчи» 2:4

Қўқон, «Марказий» стадиони

  • Голлар: Тома Табатадзе (11), Шаҳзод Акромов (50) — Зоран Марушич (14, 58), Нурмуҳаммад Абдуғаниев (48), Коффи Куао (86).

  • «Қўқон-1912»: Раҳим Давронов, Жасур Ёқубов, Шота Гвазава (Муҳриддин Пазилдинов, 82), Шоҳрух Гадоев, Зафар Ҳакимов (Аслиддин Тоштемиров, 62), Шаҳзод Акрамов (Шоҳрух Маҳмудҳожиев, 74), Иқбол Маликжонов, Ғуломҳайдар Ғуломов, Тома Табатадзе (Жавоҳир Ҳусанов, 62), Элбек Йўлчиев, Муҳаммаданас Ҳасанов (Акбар Ўктамов, 82).

  • «Нефтчи»: Акбар Тўраев, Владимир Йовович (Аброр Исмоилов, 64), Хуршид Ғиёсов (Иброҳимхалил Йўлдошев, 74), Асилбек Жумаев (Анвар Ғофуров, 64), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Муҳсин Убайдуллаев, Алишер Одилов (Билол Тошмирзаев, 82), Зоран Марушич (Стипе Перица, 74), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао, Ратинио.

  • Огоҳлантириш: Шаҳзод Акрамов (38).

  • Четлатиш: Нурмуҳаммад Абдуғаниев (59).

Чемпионлик интригаси чўққига чиқмоқда

Ушбу ғалабадан сўнг барча эътибор турнир жадвалидаги асосий рақобатчига қаратилмоқда. Эндиликда «Пахтакор» мазкур тур доирасида сафарда Наманганнинг кучли учинчи ўриндаги «Навбаҳор» клубига қарши оғир синовдан ўтишига тўғри келади. Ҳар бир очко олтинга тенг бўлган мавсум финали тобора шиддатли тус олмоқда.

Қўқон-1912НефтчиЎзбекистон СуперлигиМарказий стадион
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирди21 сентябр 07:01«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!20 сентябр 22:13«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди10 сентябр 06:51«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди9 сентябр 21:29«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!10 сентябр 21:31«Навбаҳор» икки бор ҳисобда ортда қолиб, «Динамо» устидан иродали ғалабага эришди«Навбаҳор» икки бор ҳисобда ортда қолиб, «Динамо» устидан иродали ғалабага эришди17 сентябр 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди