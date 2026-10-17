Педро Нетунинг бенефиси: “Челси” муҳим сафар ғалабаси билан 4-ўринга кўтарилди
Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида Ливерпуль шаҳрида кечган марказий баҳслардан бирида Лондоннинг «Челси» клуби сафарда «Эвертон» устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Учрашув қаҳрамонига айланган португалиялик вингер Педро Нету иккинчи бўлим стартида ва баҳснинг сўнгги дақиқасида иккита аниқ зарба йўллаб, жамоасига қимматли уч очкони тақдим этди.
«Челси»нинг сафардаги устунлиги ва Нетунинг икки зарбаси
Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий паллалар қуйидагича кечди:
Иккинчи бўлимдаги тезкор гол: Танаффусдан қайтибоқ лондонликлар тезкор ҳужум уюштирди ва 46-дақиқада Педро Нету ҳисобни очиб, мезбонларни шок ҳолатига солиб қўйди;
90-дақиқадаги нуқта: «Эвертон» мувозанатни тиклаш учун олдинга ташланган паллада, 90-дақиқада Нету қарши ҳужумда яна бир бор Пикфорд дарвозасини ишғол қилиб, дублини нишонлади ва ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди.
АПЛ. 7-тур
«Эвертон» — «Челси» 0:2
Голлар: Нету (46, 90).
«Эвертон»: Пикфорд, Мейтленд-Найлс, Тарковски, Брентуейт, Миколенко, Рёл, Армстронг, Гарнер, Дюсбери-Холл, Грилиш, Барри.
«Челси»: Мартинес, Лакруа, Ачампонг, Колвилл, Хато, Нету, Палмер, Кайседо, Ҳендерсон, Рожерс, Жоао Педро.
Турнир жадвалидаги ҳолат: Кучли тўртликка сакраш
Ушбу муваффақият мусобақа жадвалидаги вазиятни сезиларли даражада ўзгартирди:
«Челси»нинг поғонаси: Сафардаги ғалабадан сўнг ўз очколарини 13 тага етказиб олган Энцо Мареска шогирдлари Премьер-лига жадвалида 4-поғонага кўтарилиб, чемпионлик пойгаси ва Чемпионлар Лигаси зонасига яқинлашди;
«Эвертон» чеккада қолди: Мағлубиятга учраган мезбонлар 10 очко билан 6-ўринда қолиб кетди.
Изоҳлар 0
…