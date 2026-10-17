Педро Нетунинг бенефиси: “Челси” муҳим сафар ғалабаси билан 4-ўринга кўтарилди

·44·Спорт
Педро Нетунинг бенефиси: “Челси” муҳим сафар ғалабаси билан 4-ўринга кўтарилди

Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида Ливерпуль шаҳрида кечган марказий баҳслардан бирида Лондоннинг «Челси» клуби сафарда «Эвертон» устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Учрашув қаҳрамонига айланган португалиялик вингер Педро Нету иккинчи бўлим стартида ва баҳснинг сўнгги дақиқасида иккита аниқ зарба йўллаб, жамоасига қимматли уч очкони тақдим этди.

«Челси»нинг сафардаги устунлиги ва Нетунинг икки зарбаси

Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий паллалар қуйидагича кечди:

  • Иккинчи бўлимдаги тезкор гол: Танаффусдан қайтибоқ лондонликлар тезкор ҳужум уюштирди ва 46-дақиқада Педро Нету ҳисобни очиб, мезбонларни шок ҳолатига солиб қўйди;

  • 90-дақиқадаги нуқта: «Эвертон» мувозанатни тиклаш учун олдинга ташланган паллада, 90-дақиқада Нету қарши ҳужумда яна бир бор Пикфорд дарвозасини ишғол қилиб, дублини нишонлади ва ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди.

АПЛ. 7-тур

«Эвертон» — «Челси» 0:2

Голлар: Нету (46, 90).

  • «Эвертон»: Пикфорд, Мейтленд-Найлс, Тарковски, Брентуейт, Миколенко, Рёл, Армстронг, Гарнер, Дюсбери-Холл, Грилиш, Барри.

  • «Челси»: Мартинес, Лакруа, Ачампонг, Колвилл, Хато, Нету, Палмер, Кайседо, Ҳендерсон, Рожерс, Жоао Педро.

Турнир жадвалидаги ҳолат: Кучли тўртликка сакраш

Ушбу муваффақият мусобақа жадвалидаги вазиятни сезиларли даражада ўзгартирди:

  • «Челси»нинг поғонаси: Сафардаги ғалабадан сўнг ўз очколарини 13 тага етказиб олган Энцо Мареска шогирдлари Премьер-лига жадвалида 4-поғонага кўтарилиб, чемпионлик пойгаси ва Чемпионлар Лигаси зонасига яқинлашди;

  • «Эвертон» чеккада қолди: Мағлубиятга учраган мезбонлар 10 очко билан 6-ўринда қолиб кетди.

ЧелсиЭвертонПедро НетуАнглия Премьер-лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкин16 август 12:53Эвертон — Челси: таркиблар ва жонли матнЭвертон — Челси: таркиблар ва жонли матнБугун 15:18Алонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолдиАлонсо режасига кирмаган юлдузлар: «Челси»да икки ҳужумчига ишонч йўқолди21 август 09:51Лиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керакЛиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керак7 август 12:36Челси Жордан Пикфордни ўз сафига қўшиб олишга тайёрЧелси Жордан Пикфордни ўз сафига қўшиб олишга тайёр4 август 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...