Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha model

·258·Avto
Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha model
Audio versiyasi

Agar siz BMW modellarining raqamlari dvigatel hajmini anglatadigan eski davrlarni sogʻinayotgan boʻlsangiz, sizga yomon xabarimiz bor: avtomobil sanoati rejalashtiruvchilari elektromobillarni printer nomlariga oʻxshab qolmasligi uchun yangi va murakkab nomlash tizimlari ustida ishlamoqda. Bu tizimlar bir vaqtning oʻzida mijozlarga batareyalar va motorlar farqini tushuntirishi, ikkinchi tomondan esa ularni qimmatroq modellarni sotib olishga undashi kerak. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Tezkor elektromobillarni jozibador qilish qiyinlashib bormoqda. Masalan, oddiy Audi A5 toʻrt silindrli dvigatelga, S5 esa V6 dvigatelga ega boʻlsa, qaysi birini tanlash aniq. Ammo bazaviy Audi Q6 EV allaqachon jim va juda tez boʻlsa, nima uchun deyarli bir xil tuyuladigan, lekin yurish masofasi kamroq boʻlgan SQ6 uchun ortiqcha pul toʻlash kerak? Ishlab chiqaruvchilar bu muammoni arzonroq modellarning imkoniyatlarini biroz pasaytirish orqali hal qilishmoqda.

Yangi Volvo EX60 qatoriga nazar tashlasangiz, gʻalati holatni koʻrasiz: P6, P10 va P12 modellari bor, lekin P8 yoʻq. Volvo har bir modelga turlicha hajmdagi batareyalarni oʻrnatgan. P6 bitta motorli boʻlgani uchun samaraliroq, ammo uning batareyasi kichikroq. Natijada, har bir yuqori model ham koʻproq quvvat, ham koʻproq masofaga ega boʻladi. BMW ham yangi iX3 modelida shunday yoʻl tutib, bitta motorli 40 variantiga ikki motorli 50 variantidan kichikroq batareya oʻrnatgan.

Aslida, koʻpchilikka aynan oʻsha mavjud boʻlmagan "P8" varianti — katta batareya va bitta motorli, taxminan 450 mil (724 km) masofa bosuvchi model kerak. Ammo ishlab chiqaruvchilar mijozlarni qimmatroq va kuchliroq versiyalarni sotib olishga majburlash uchun bunday optimal variantlarni chiqarmaslikni afzal koʻrishadi. Bu esa isteʼmolchini ehtiyojidan ortiq quvvat uchun pul toʻlashga undaydi.

Bugungi kunda 500 millik WLTP masofasi va 400 kW quvvatli tezkor zaryadlash stansiyalari paydo boʻlayotgan bir paytda, haydovchilar biroz kamroq masofaga ham rozi boʻlishlari mumkin. Agar kuniga 50 mil masofa bossangiz, BMW iX3 kabi uzoq masofali elektromobillarni butun hafta davomida zaryadlash shart boʻlmaydi. Shunday ekan, eng qimmat model har doim ham eng oqilona tanlov boʻlmasligi mumkin.

BMWVolvoElektromobilAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi