Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha model
Agar siz BMW modellarining raqamlari dvigatel hajmini anglatadigan eski davrlarni sogʻinayotgan boʻlsangiz, sizga yomon xabarimiz bor: avtomobil sanoati rejalashtiruvchilari elektromobillarni printer nomlariga oʻxshab qolmasligi uchun yangi va murakkab nomlash tizimlari ustida ishlamoqda. Bu tizimlar bir vaqtning oʻzida mijozlarga batareyalar va motorlar farqini tushuntirishi, ikkinchi tomondan esa ularni qimmatroq modellarni sotib olishga undashi kerak. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Tezkor elektromobillarni jozibador qilish qiyinlashib bormoqda. Masalan, oddiy Audi A5 toʻrt silindrli dvigatelga, S5 esa V6 dvigatelga ega boʻlsa, qaysi birini tanlash aniq. Ammo bazaviy Audi Q6 EV allaqachon jim va juda tez boʻlsa, nima uchun deyarli bir xil tuyuladigan, lekin yurish masofasi kamroq boʻlgan SQ6 uchun ortiqcha pul toʻlash kerak? Ishlab chiqaruvchilar bu muammoni arzonroq modellarning imkoniyatlarini biroz pasaytirish orqali hal qilishmoqda.
Yangi Volvo EX60 qatoriga nazar tashlasangiz, gʻalati holatni koʻrasiz: P6, P10 va P12 modellari bor, lekin P8 yoʻq. Volvo har bir modelga turlicha hajmdagi batareyalarni oʻrnatgan. P6 bitta motorli boʻlgani uchun samaraliroq, ammo uning batareyasi kichikroq. Natijada, har bir yuqori model ham koʻproq quvvat, ham koʻproq masofaga ega boʻladi. BMW ham yangi iX3 modelida shunday yoʻl tutib, bitta motorli 40 variantiga ikki motorli 50 variantidan kichikroq batareya oʻrnatgan.
Aslida, koʻpchilikka aynan oʻsha mavjud boʻlmagan "P8" varianti — katta batareya va bitta motorli, taxminan 450 mil (724 km) masofa bosuvchi model kerak. Ammo ishlab chiqaruvchilar mijozlarni qimmatroq va kuchliroq versiyalarni sotib olishga majburlash uchun bunday optimal variantlarni chiqarmaslikni afzal koʻrishadi. Bu esa isteʼmolchini ehtiyojidan ortiq quvvat uchun pul toʻlashga undaydi.
Bugungi kunda 500 millik WLTP masofasi va 400 kW quvvatli tezkor zaryadlash stansiyalari paydo boʻlayotgan bir paytda, haydovchilar biroz kamroq masofaga ham rozi boʻlishlari mumkin. Agar kuniga 50 mil masofa bossangiz, BMW iX3 kabi uzoq masofali elektromobillarni butun hafta davomida zaryadlash shart boʻlmaydi. Shunday ekan, eng qimmat model har doim ham eng oqilona tanlov boʻlmasligi mumkin.
…