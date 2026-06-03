Hukmdarlar va ularning avtomobillari: Dunyo yetakchilari rulga oʻtirgan davrlar

·58·Avto
Hukmdarlar va ularning avtomobillari: Dunyo yetakchilari rulga oʻtirgan davrlar
Audio versiyasi

Davlat rahbarlari uchun maxsus transport vositalarini yaratish anʼanasi uzoq tarixga ega boʻlib, ularning koʻpchiligi haqiqiy avtomobil ishqibozlari boʻlishgan. Masalan, AQSH prezidentlarining ilk rasmiy avtomobili bugʻ dvigateli yordamida harakatlangan. 1907-yilda urush vaziri William Taft hukumat uchun ikkita White Pullman tourer modelini sotib olish tashabbusi bilan chiqqan. Theodore Roosevelt otda yurishni afzal koʻrgan boʻlsa-da, Taft 1909-yilda prezidentlikka kelgach, ushbu mashinalardan faol foydalanishda davom etgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Qizigʻi shundaki, avtomobil Germaniyada ixtiro qilingan boʻlsa-da, Kayzer Wilhelm II uni "vaqtinchalik hodisa" deb hisoblab, 1900-yillarga qadar oʻz mashinasiga ega boʻlmagan. Dunyodagi birinchi avtomobilchi hukmdorlardan biri Turkiya sultoni Abdulhamid II boʻlib, u kutilmaganda Britaniyada ishlab chiqarilgan elektromobilni tanlagan. Londonning Acme & Immisch Electric Works kompaniyasi tomonidan yaratilgan ushbu transport vositasi soatiga 5-6 mil tezlikda harakatlana olgan.

Hindiston maharojalari ham avtomobilsozlikning ilk ixlosmandlari qatorida boʻlishgan. Morvi maharojasi Waghji Rawaji II 1897-yilda Britaniya boʻylab sayohati davomida soatiga 40 mil tezlikda yurishni istagan, biroq amalda soatiga 20-22 mil tezlikka yetganidayoq tormoz bosishni soʻrab, tezlikdan hayratda qolganini bildirgan. Tikari maharojasi esa ancha jasur boʻlib, 1906-yilda oʻzining Renault avtomobilida poygalarda ishtirok etgan.

Osiyoning yana bir taniqli avtomobilchisi Afgʻoniston amiri Habibullah Khan boʻlgan. U 1907-yilda Hindistonga safari chogʻida Wolseley-Siddeley avtomobiliga maftun boʻlib qolgan. Oradan bir necha yil oʻtgach, u Britaniya firmasidan bugungi qiymatda 3,1 million funt sterlingga teng boʻlgan texnikalarni buyurtma qilgan. Amir oʻz xalqining ushbu yangi ixtironi oʻrganishini istab, bir guruh afgʻonlarni Mumbayga avtomobillarga xizmat koʻrsatishni oʻrganish uchun yuborgan.

AvtomobilTarixWhite PullmanRenaultWolseley-Siddeley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi