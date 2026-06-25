BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadi
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur sport modellaridan biri boʻlgan M3 Touring universalini Neue Klasse platformasiga asoslangan yangi avlodda ham ishlab chiqarishni davom ettiradi. Ushbu qaror kutilmaganda AQSH va Xitoy kabi yirik bozorlarda ushbu turdagi kuzovga boʻlgan talabning keskin ortishi bilan bogʻliq. Garchi M3 sedani oltinchi avlodga yetgan boʻlsa-da, uning universal (estate) talqini faqat 2021-yilda G80 avlodi bilan paydo boʻlgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri xabariga koʻra, joriy modelning muvaffaqiyati kompaniya rahbariyatini hayratda qoldirgan. Yangi avlod M3 Touring yaqinda namoyish etilgan Vision M Neue Klasse konsepti asosida yaratiladi. Hozirgi model 523 ot kuchiga ega 3,0 litrli tvin-turbo dvigatel bilan jihozlangan boʻlsa, kelajakdagi model ham ichki yonuv dvigatelli (ICE), ham toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi (EV) talqinlarda taqdim etilishi kutilmoqda.
Xitoy va AQSH bozoridagi kutilmagan burilishBMW M savdo boʻlimi rahbari Sylvia Neubauerning soʻzlariga koʻra, M3 Touring brend portfelidagi eng muvaffaqiyatli modellardan biriga aylandi. Qiziqarli jihati shundaki, anʼanaviy ravishda universallarni xush koʻrmaydigan Xitoy bozorida ushbu model haqiqiy "lifestyle" ramziga aylangan. Xitoyda oddiy 3 Series Touring sotilmasa-da, aynan M3 Touring modeli katta talab bilan kutib olindi.
Xuddi shunday holat AQSHda ham kuzatilmoqda. Amerikalik isteʼmolchilar odatda SUV va yirik oʻlchamli avtomobillarni afzal koʻrishadi, biroq M3 Touring ushbu bozorda oʻz oʻrnini topa oldi. Neubauer xonimning taʼkidlashicha, dilerlar ushbu modelni sotish uchun ortiqcha harakat qilishlariga hojat qolmayapti, chunki mijozlarning oʻzi navbatda turibdi.
Texnik imkoniyatlar va raqobatYangi avlod M3 Touring toʻrtta elektr dvigatel bilan jihozlangan kvad-motorli tizimga ega boʻlishi mumkin. Bu esa avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. BMW oʻzining asosiy raqobatchisi Mercedes-Benz kompaniyasidan farqli oʻlaroq, xaridorlarga tanlov imkoniyatini qoldirishni maqsad qilgan. Yaʼni, mijozlar ham anʼanaviy benzinli, ham zamonaviy elektr versiyalaridan birini tanlashlari mumkin boʻladi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining sport modellari, xususan, M seriyasi oʻz ishqibozlariga ega. Garchi bizning hududda sedan kuzovi ommabop boʻlsa-da, global miqyosdagi universallar trendi mahalliy premium segmentga ham taʼsir oʻtkazishi mumkin. Yangi Neue Klasse platformasi BMW uchun nafaqat texnologik sakrash, balki dizayn falsafasining butunlay yangilanishini anglatadi.
Kompaniya ishlab chiqarish hajmini oshirishni rejalashtirmoqda, chunki talab taklifdan bir necha barobar yuqori boʻlib qolmoqda. Bu esa M3 Touring modelining kelajagi porloq ekanidan va u yaqin yillarda konveyerdan tushmasligidan dalolat beradi.
…