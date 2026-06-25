BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadi

·15·Avto
BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadi

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng mashhur sport modellaridan biri boʻlgan M3 Touring universalini Neue Klasse platformasiga asoslangan yangi avlodda ham ishlab chiqarishni davom ettiradi. Ushbu qaror kutilmaganda AQSH va Xitoy kabi yirik bozorlarda ushbu turdagi kuzovga boʻlgan talabning keskin ortishi bilan bogʻliq. Garchi M3 sedani oltinchi avlodga yetgan boʻlsa-da, uning universal (estate) talqini faqat 2021-yilda G80 avlodi bilan paydo boʻlgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri xabariga koʻra, joriy modelning muvaffaqiyati kompaniya rahbariyatini hayratda qoldirgan. Yangi avlod M3 Touring yaqinda namoyish etilgan Vision M Neue Klasse konsepti asosida yaratiladi. Hozirgi model 523 ot kuchiga ega 3,0 litrli tvin-turbo dvigatel bilan jihozlangan boʻlsa, kelajakdagi model ham ichki yonuv dvigatelli (ICE), ham toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi (EV) talqinlarda taqdim etilishi kutilmoqda.

Xitoy va AQSH bozoridagi kutilmagan burilish

BMW M savdo boʻlimi rahbari Sylvia Neubauerning soʻzlariga koʻra, M3 Touring brend portfelidagi eng muvaffaqiyatli modellardan biriga aylandi. Qiziqarli jihati shundaki, anʼanaviy ravishda universallarni xush koʻrmaydigan Xitoy bozorida ushbu model haqiqiy "lifestyle" ramziga aylangan. Xitoyda oddiy 3 Series Touring sotilmasa-da, aynan M3 Touring modeli katta talab bilan kutib olindi.

Xuddi shunday holat AQSHda ham kuzatilmoqda. Amerikalik isteʼmolchilar odatda SUV va yirik oʻlchamli avtomobillarni afzal koʻrishadi, biroq M3 Touring ushbu bozorda oʻz oʻrnini topa oldi. Neubauer xonimning taʼkidlashicha, dilerlar ushbu modelni sotish uchun ortiqcha harakat qilishlariga hojat qolmayapti, chunki mijozlarning oʻzi navbatda turibdi.

Texnik imkoniyatlar va raqobat

Yangi avlod M3 Touring toʻrtta elektr dvigatel bilan jihozlangan kvad-motorli tizimga ega boʻlishi mumkin. Bu esa avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. BMW oʻzining asosiy raqobatchisi Mercedes-Benz kompaniyasidan farqli oʻlaroq, xaridorlarga tanlov imkoniyatini qoldirishni maqsad qilgan. Yaʼni, mijozlar ham anʼanaviy benzinli, ham zamonaviy elektr versiyalaridan birini tanlashlari mumkin boʻladi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining sport modellari, xususan, M seriyasi oʻz ishqibozlariga ega. Garchi bizning hududda sedan kuzovi ommabop boʻlsa-da, global miqyosdagi universallar trendi mahalliy premium segmentga ham taʼsir oʻtkazishi mumkin. Yangi Neue Klasse platformasi BMW uchun nafaqat texnologik sakrash, balki dizayn falsafasining butunlay yangilanishini anglatadi.

Kompaniya ishlab chiqarish hajmini oshirishni rejalashtirmoqda, chunki talab taklifdan bir necha barobar yuqori boʻlib qolmoqda. Bu esa M3 Touring modelining kelajagi porloq ekanidan va u yaqin yillarda konveyerdan tushmasligidan dalolat beradi.

BMWM3 TouringNeue KlasseAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiChery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiBugun, 09:57Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiYevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiBugun, 04:23Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiYangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiBugun, 03:52Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiSkoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiKecha, 23:26Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiKecha, 20:221 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydiKecha, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi